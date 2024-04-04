Сарбазы и аскеры армий стран ЦА и Азербайджана проведут первые в истории совместные военные маневры на Каспии

09:18 05.04.2024

Военные Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проведут совместные учения



Вооруженные силы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проведут в июле 2024 года совместное учение "Мы едины - 2024", сообщает Armiya.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.



Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в казахстанском городе Актау состоялась конференция по планированию оперативно - тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024".



По информации Минобороны Азербайджана, на конференции обсуждались ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.



В учениях, которые пройдут в июле этого года на учебном полигоне "Оймаша", а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря, будут выполнены мероприятия по "Реализации учебно-боевых задач по выявлению мест вооруженных конфликтов".