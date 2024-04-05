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ДепутатыKZ хотят запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ
10:39 05.04.2024

05 апреля 2024
Илья Астахов

Казахстанские депутаты решили запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ. Такие поправки они сегодня внесли в многострадальный законопроект "О масс-медиа" на заседании рабочей группы, сообщает Orda.kz.

Более того, за такое нарушение СМИ могут вообще закрыть. Член рабочей группы по обсуждению законопроекта Гульмира Биржанова подтвердила, что свежую поправку предложили депутаты Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов. Однако пока это только предложение, оно не вошло в сравнительную таблицу.

"То что она не принята еще не значит, что ее не внесут, не доработают. Я в лучше надеялась бы что это такое недоразумение, что они сейчас все соберутся, подумают о том, что это даже чисто юридически абсолютно неправильный подход. Я уже даже не буду вызвать к какой-то демократии. А именно юридически. Это очень серьезно, то что сейчас было предложено. У нас есть статья 22 закона о СМИ, где есть перечень оснований для закрытия СМИ. Он довольно серьезный: экстремизм, терроризм, разжигание розни... все то, что уже есть у нас в уголовном и административном кодексах. И все эти дефиниции прописаны в законодательстве, там понятно, что такое рознь, межнациональная, религиозная. А то, что сейчас предлагают депутаты, нет в казахстанском законодательстве. И сейчас вводить его как основание, неправильно"
сказала Биржанова.
Однако они пояснили, что речь не идет о запрете информации как таковой, а именно о пропаганде, о навязывании однобокой информации, "когда эти отношения показываются как лучшие, чем традиционные отношения, их исключительность".

Мажилисмены добавили, что поправку инициировала группа депутатов, которые привели весомые аргументы в ее пользу.

Отличить пропаганду от объективного освещения проблемы можно, по версии депутатов, по таким признакам:

Пропаганда направлена на формирование или изменение общественного мнения в определенную сторону, в то время как освещение стремится предоставить информацию для самостоятельного анализа и выводов.
Пропаганда использует селективное представление информации, уделяя внимание только тем фактам, которые поддерживают ее цели, и игнорируя или искажая контраргументы. Объективное освещение старается представить разные стороны вопроса, включая различные мнения и аргументы.
Проверяемость фактов. Информация, предоставленная в рамках освещения, обычно может быть проверена независимо. Пропаганда же часто содержит недостоверные утверждения, которые сложно или невозможно подтвердить.

Баланс и многосторонность. Объективное освещение проблемы стремится к балансу и представлению разных точек зрения, в то время как пропаганда зачастую однобокая и направлена на продвижение конкретной идеологии.

"Мы приняли закон ужесточающий наказание за насилие во всех его формах, и вы знаете не мало противников. Но мы должны проявлять нетерпимость к насилию вообще равно как и пропаганде идей, которые могут вызвать раскол в обществе"
сказал депутат Ашимжанов.

Депутаты настаивают на том, что речь идет именно пропаганде ЛГБТ. Поправку не приняли, но и не отклонили, так что ее могут внести вновь.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712302740


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