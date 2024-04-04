Глава Ирана на иврите обещает израильтянам ракетное наказание

11:40 05.04.2024

Израиль приведен в состоянии повышенной готовности после угрозы ракетного удара Ирана

Тегеран обещает отомстить за убийство деятелей КСИР атакой "такого же масштаба"



Израиль приостановил увольнительные в боевых подразделениях и усилил свое командование противовоздушной обороной, чтобы отразить возможную ракетную атаку или атаку беспилотников со стороны Ирана, после того как на этой неделе в результате авиаудара были убиты высокопоставленные командиры Корпуса стражей Исламской революции в Сирии.



Тегеран обещает отомстить за убийство деятелей КСИР атакой "такого же масштаба"



Израильские военные также рассматривают возможность возобновления работы убежищ в Тель-Авиве в качестве меры предосторожности против возможного нападения, сообщает информационное агентство Mehr.



"В соответствии с оценкой ситуации было решено, что отпуск будет временно приостановлен для всех боевых подразделений Армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля находится в состоянии войны, и развертывание сил постоянно оценивается в соответствии с требованиями", - говорится в заявлении военных.



Как напоминает The Guardian, Иран поклялся отомстить после того, как в результате авиаудара по иранскому консульству в Дамаске погибли по меньшей мере 11 человек, включая старшего командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил: "Мы считаем, что эта агрессия нарушила все дипломатические нормы и международные договоры. Биньямин Нетаньяху полностью потерял душевное равновесие из-за последовательных неудач в Газе и своей неспособности достичь своих сионистских целей".



Посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари заявил, что ответ Тегерана на удар будет "таким же масштабным и жестким".



Иранские лидеры в Тегеране назвали нападение на дипломатическую миссию в понедельник вечером беспрецедентным и пообещали дать жесткий ответ.



Хотя Израиль официально не признал свою причастность, этот инцидент может еще больше дестабилизировать и без того неспокойный регион.



Армия обороны Израиля также усилила меры по глушению GPS в ответ на угрозу ответных действий Ирана, что привело к сбоям в работе навигационных служб и повлияло на повседневную работу. Использование GPS-помех является очевидной мерой, направленной на защиту от управляемых ракет.



В сообщениях указывается, что помехи распространились на ключевые районы Израиля, включая Тель-Авив и Иерусалим. Эти меры вызвали обеспокоенность по поводу потенциальных последствий для безопасности полетов и повседневной жизни.



Верховный лидер Ирана Хаменеи пригрозил Израилю на иврите



Амос Ядлин, бывший глава израильской разведки, заявил агентству Reuters, что Иран может выбрать эту пятницу – последнюю в священном для мусульман месяце Рамадан - и иранский День Кудса (Иерусалима) – чтобы ответить на удар по Дамаску либо напрямую, либо через своих региональных союзников.



"Я не удивлюсь, если Иран начнет действовать завтра. Не паникуйте. Не бегите в укрытия", - сказал Ядлин, старший научный сотрудник Белферского центра школы Кеннеди при Гарвардском университете, ссылаясь на израильские системы противовоздушной обороны. "Будьте готовы к завтрашнему дню, а затем, в зависимости от последствий атаки, ситуация может обостриться", - сказал Ядлин.



В четверг Иран вернул на родину тела семи членов КСИР, погибших в результате удара.



"Тела погибших в посольстве Ирана мучеников прибыли в аэропорт Мехрабад" в Тегеране, - сообщило информационное агентство ISNA.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ