Израиль вызвал тотальный хаос на БлВостоке, но, похоже, он того и добивается, - Д.Марьянович

12:39 05.04.2024 Advance

Хорватия



Бомбардировка иранского посольства в Дамаске - невиданная эскалация. Израиль знает, что может вызвать тотальный хаос на Ближнем Востоке, но, похоже, он того и добивается

Advance: ударом по посольству Ирана в Сирии Израиль добивается хаоса в регионе



Удар по зданию иранского консульства в Сирии повлечет за собой серьезнейшие последствия, пишет Advance. Но Израиль, похоже, именно этого и добивается. У него есть цель - создать во всем регионе хаос, который сейчас ему очень на руку.



Д. Марьянович



Израильские удары по Сирии - частое явление, но на этот раз все иначе: это нападение повлечет за собой серьезнейшие последствия, и встает вопрос, не добивается ли Израиль именно этого? Конечно, речь идет о вчерашней израильской бомбардировке обширного комплекса иранского посольства в сирийской столице Дамаске.



В результате вчерашнего налета было разрушено здание иранского консульства и погибли не менее семи иранских граждан. Среди убитых и Мухаммад Реза Захеди, один из видных командиров иранской Революционной гвардии. Также был убит иранский генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Информацию подтвердило иранское Министерство иностранных дел.



Захеди - самый высокопоставленный представитель иранской Революционной гвардии с начала 2020 года. Тогда администрация Дональда Трампа совершила покушение на генерала Касема Сулеймани в Багдаде.



Ожидаемо, Иран уже заявил, что этот удар не останется без "серьезного ответа", и то же самое заявили в ливанской "Хезболле", которая является близким союзником Ирана. "Будет наказание и возмездие", - заявили представители "Хезболлы". Тегеран уже добавил, что возлагает прямую ответственность и на США, поскольку Вашингтон - главный помощник Израиля.



Удары по дипломатическим представительствам - новый уровень агрессии, даже для Израиля. Израильская сторона отказывается комментировать само нападение прямо, но, разумеется, заручилась собственной версией произошедшего. "По нашим разведданным, это не было ни консульством, ни посольством", - заявил в интервью CNN пресс-секретарь израильской армии Даниэл Хагари. "Я повторяю, что это не консульство и не посольство. Это военный объект иранских сил "Кудс", замаскированный под гражданское здание в Дамаске", - подчеркнул он.



В то же время четверо анонимных израильских представителей подтвердили в интервью "Нью-Йорк Таймс", что удар действительно нанес Израиль.



Понятно, что заявление пресс-секретарь израильской армии вряд ли можно считать "оправданием" нападения на иранский дипломатический комплекс. Перед нами новый уровень, возможно, даже своеобразный переход к конфликту, в котором дипломатические представительства больше не являются неприкосновенными. Напомню, что государства рассматривают свои дипломатические представительства, посольства и консульства, как свою суверенную территорию, а удары по ним считают прямым нападением на территорию страны.



Разумеется, Израиль понимает, что подобный удар вызовет жесткий ответ, но сам факт того, что израильтяне во время войны в Газе готовы проводить подобные операции, говорит о том, что их цель не просто устранить нескольких высокопоставленных иранских командиров Революционной гвардии. Тогда в чем же заключается цель? Можно предположить, что в создании хаоса. Ситуация такова, что усугубление хаоса на Ближнем Востоке сейчас было бы очень на руку Израилю.



Давайте начнем с предполагаемой мести, о которой предупредили Тегеран и "Хезболла". Ясно, что Израиль особенно ее не боится, и самоуверенности ему придает тот факт, что израильтяне нанесли уже сотни ударов по всей Сирии и зачастую их целями становились именно иранские силы и члены ливанской "Хезболлы". Часто удары направлены и против сирийских войск, но в этом Израиль не любит признаваться по нескольким причинам. Во-первых, удары по сирийским войскам подтверждают, что Израиль активно помогает исламистским экстремистам, особенно в первые годы войны, а кроме того, сирийские войска - союзник России. Израиль не хочет лишний раз злить Россию.



Раз уж мы заговорили о России, отмечу, что сегодня Москва назвала удар по Дамаску "террористическим актом", а это весьма жесткое заявление. Правда, все так и ограничится одной риторикой.



Глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин описал авиационный удар по иранскому консульству в сирийской столице как террористический акт, совершенный израильским правительством.



Обращаясь к журналистам после встречи со своими белорусскими коллегами, директор Службы внешней разведки РФ осудил нападение и назвал его отвратительным и преступным шагом в отношении суверенного государства Иран и суверенного государства Сирия, на территории которой и был совершен этот "террористический акт".



Удар прокомментировал и иранский посол в Сирии Хуссейн Акбари: "Возможно, впервые сионистский режим нападает на официальное здание посольства Исламской Республики Иран, над которым развевался флаг Исламской Республики".



Так и есть. Это действительно новый уровень агрессии, но вместе с тем это может быть и ловушкой для Ирана.



Как я уже писал, Израиль сам по себе не слишком боится возмездия. Если оно и будет и если оно будет жестоким, то Израиль уже продемонстрировал, что способен воспользоваться ударом по собственной территории для начала несопоставимо более жестоких действий. Конечно, я имею в виду нападение ХАМАСа на Южный Израиль седьмого октября. Этот удар застал Израиль врасплох. Хотя есть информация о том, что Израилю все было известно или по крайней мере были подозрения; документы подтверждают, что еще год назад Израиль знал в деталях об операции, которую планирует ХАМАС. Но впоследствии Израиль использовал произошедшее для жестокого отмщения всему сектору Газа. К настоящему моменту убиты десятки тысяч мирных жителей, а Газа лежит в руинах. Несмотря на жуткие события, которые происходят день ото дня, мало того, даже среди тех, кто критикует Израиль, готов сказать, что все это выглядит как операция по полному уничтожению палестинцев на территории их прибрежного анклава. Израильское ультраправое правительство намерено расширить зону израильского контроля, а может, и границы.



Однако главный союзник Израиля Соединенные Штаты Америки критикуют его все громче. Да, критика по-прежнему умеренная, но и ее достаточно, чтобы израильский премьер Биньямин Нетаньяху, давно стоящий у власти, занервничал. Каким бы тесным ни был союз с Израилем, Вашингтон по-прежнему руководствуется принципом "разделяй и властвуй", и ему не нужна полная израильская победа. Поэтому, в частности, США хотят остановить израильское наступление на город Рафах. Безусловно, свою роль играет и то, что это наступление привело бы к дополнительным огромным жертвам среди мирного населения, а подобные картины могут дорого обойтись Байдену, который готовится к выборам в конце года. С другой стороны, если бы не предвыборный год, американцев это совершенно не беспокоило бы, ведь США сквозь пальцы смотрели на израильские бомбардировки мирных жителей, пока электорат Демократической партии оставался спокоен.



Итак, Рафах. Израиль хочет напасть, хочет "закончить начатое", то есть физически уничтожить ХАМАС, а может, и всех палестинце в Газе. США все чаще ставит Израилю палки в колеса, и надо действовать. Но действовать трудно в условиях, когда внимание всего мира приковано к израильтянам и операции их вооруженных сил.



А вот если бы Ближний Восток погрузился в хаос, то это развязало бы Израилю руки. Когда йеменские хуситы в какой-то момент начали часто нападать на корабли в Красном море, все внимание переключилось на них. Американцы и британцы нанесли удары по территории Йемена. В таких условиях израильские бомбардировки Газы можно было продолжать и расширять без лишних объявлений.



Мир смотрит на израильскую расправу над жителями Газы и с трудом верит в то, что Израиль "в опасности". Иными словами, какая-нибудь конкретная угроза, пусть даже спровоцированная самим Израилем, послужила бы для израильских властей удобным предлогом, чтобы довершить страшный план. Учитывая, что удару подверглось иранское дипломатическое представительство, все израильские дипломатические представительства теперь являются потенциальными целями.



Но если это своеобразная "ловушка для Ирана", разве не может Тегеран ее избежать, просто проигнорировав? Вряд ли. Иранские власти обязаны показать собственной общественности решительность, особенно когда все видят, как уничтожается Газа, а Иран и его союзники не могут ничего с этим поделать. Источник - ИноСМИ

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