Безработица в Жанаозене: что там сейчас происходит?

12:42 05.04.2024

Игорь Улитин



В конце марта прокуратура Мангистауской области сообщила, что нефтегазовые компании региона скрывали информацию о вакансиях от центров занятости. За два года насчиталось 1000 таких нарушений, которые нашлись в 30 организациях! При этом требование о трудоустройстве в нефтяную отрасль от жителей Мангистау уже набило оскомину. И особенно от жителей Жанаозена. Безработицу вообще можно назвать главной причиной напряжения в, пожалуй, самом беспокойном городе Казахстана. Orda.kz узнала взгляд на корни этой проблемы со стороны самих безработных и со стороны властей.



Не только в нефтянку



Не далее как месяц назад в Жанаозене закончились очередные протесты. На сей раз это была голодовка безработных, которые требовали трудоустройства. Закончилось все относительно жестко. Часть протестующих задержали. Сами они заявили, что им выписали штрафы по 110 000 тенге, в акимате же сказали, что с ними просто провели беседу.



Как бы то ни было, пока в Жанаозене все спокойно. Как Orda.kz рассказали местные жители, недовольство ушло в Сеть и растеклось по городским чатам. А у городского акимата теперь постоянно дежурит полицейская машина.



Причины зимних протестов безработные и представители власти называли разные. В акимате заявляли, что они требуют трудоустройства в "Озенмунайгаз" - фактически главную нефтедобывающую компанию в Мангистау с самыми высокими зарплатами. Но в разговоре с журналистом Orda.kz представители безработных с этой позицией были согласны только отчасти.



"Да, молодежь действительно хочет работать в "Озенмунайгазе". Но большинству нужна просто постоянная работа с нормальной зарплатой", - говорит родственница одного из протестующих по имени Акмарал (имя изменено).



Нормальная зарплата, по словам женщины, это 300–400 тысяч тенге. А постоянная работа - это такая, с которой не будут увольнять спустя год после заключения контракта.



А как обстоят дела сейчас? На это взгляд у властей и протестующих расходится.



Временно или постоянно



На запрос в акимат Жанаозена нам ответили, что проблему безработицы там признают и стараются ее решать несколькими способами.



Например, для трудоустройства в "Озенмунайгаз" и его компании-партнеры - организации аутстаффинга - существует электронная очередь на портале E-Qamtu. Там можно забить ИИН и посмотреть свое место в очереди на трудоустройство в нефтяную или околонефтяную компанию.



Сейчас на E-Qamtu зарегистрировано 11 198 человек. Хотя, как можно сделать вывод из сообщения прокуратуры Мангистау, возможно, эта очередь могла быть меньше, если бы нефтяники не скрывали вакансии.



По трудоустройству в другие отрасли в акимате Жанаозена ответили так.



"В городе действует программа "Молодежная практика", предлагаются рабочие места в 46 учреждениях по проекту "Жұмыс жасаймын", размер заработной платы в которых составляет 2–4 МЗП. Есть возможность трудоустроиться на вакантные места, которые публикуются через электронную биржу труда (Enbek.kz). По данным направлениям за I квартал 2024 года трудоустроено около 2000 человек".



Но безработные говорят, что не все столь радужно, и описывают схему трудоустройства так:



"Когда подходит очередь, Центр занятости отправляет сначала в коммунальное предприятие "Озенинвест". Через него, когда снова доходит очередь, направляют уже в другие организации: "Таза су", Verity Group или напрямую в аутстаффинговую компанию", - рассказывает Акмарал.



По поводу других организаций: по словам женщины, безработные туда не хотят устраиваться из-за срочных трудовых договоров, которые заключаются только на год.



"Когда договор заканчивается, то его не продлевают, и нужно идти снова трудоустраиваться в центр занятости", - говорит Акмарал.



В акимате на это отвечают так:



"Реализуемым в регионе проектом "Жұмыс жасаймын" в настоящее время у нас есть возможность предоставить безработным гражданам вакансии, но среди населения сложилось ошибочное мнение о "временных рабочих местах", вследствие чего они отказываются от предложенных работ".



Из мошенников в руководство



Что же касается схемы, изложенной Акмарал, то, по ее словам, попасть в "Озенинвест" было тоже крайне сложно. Как минимум, в реалиях марта 2024 года.



"Там царил трайбализм. Руководитель "Озенивеста" Танаш Ускенов связан и с бывшим акимом, и с нынешним. И главная "крыша" у них - это областной акимат. Поэтому они берут туда только своих", - говорит Акмарал.



Правда, стоит отметить, никаких доказательств своих слов женщина не предоставила, предложив поверить ей на слово.



В самом же "Озенинвесте" на запрос Orda.kz ответили, что не трудоустраивают к себе людей, потому что у них нет вакансий. А их появление можно отследить на сайте Enbek.kz.



Сейчас, например, туда требуется подсобный рабочий на зарплату в 140 тысяч тенге.



Правда, личность Танаша Ускенова действительно неоднозначная. В 2012 году его осудили за мошенничество. Вместе с подельницей он брал с людей деньги за... трудоустройство в "Озенмунайгаз", хотя в реальности никого не трудоустраивал. А брали немало. В приговоре суда фигурируют суммы от одного до трех миллионов тенге с человека. Суд первой инстанции приговорил Ускенова вместе с подельницей к пяти годам колонии. Но позже срок им заменили на условный. А спустя несколько лет он возглавил одно из главных коммунальных предприятий Жанаозена.



Но, по словам нашей собеседницы, с 1 марта Танаш Ускенов уже покинул этот пост. Произошло это спустя четыре дня после публикации прокуратурой информации о нарушениях с вакансиями в нефтянке Мангистау. Связаны ли два этих факта - пока неясно. Но, возможно, как минимум один из них повлияет на ситуацию с безработицей в Жанаозене и в регионе вообще.