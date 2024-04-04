Центральная Азия: закабаление по собственному желанию, - Сергей Кожемякин

12:43 05.04.2024 Центральная Азия: закабаление по собственному желанию



Элиты Центральной Азии пытаются "пробить окно в Европу". Но не в интересах народов, а ради собственной выгоды. Туркмения договаривается с западными партнерами о поставках газа, Казахстан и Узбекистан снабжают Евросоюз ураном и другими стратегическими материалами.



Возможность экспорта туркменского природного газа в Европу рассматривалась на разных уровнях едва ли не с момента разрушения Советского Союза. Препятствия как объективного, так и субъективного характера, однако, не позволили воплотить эти планы в жизнь. Все изменилось в последние два года. Провозглашенный Евросоюзом курс отказа от российского сырья подтолкнул его руководство к поиску новых источников. В появлении новых направлений экспорта ресурсов заинтересован и Ашхабад. На сегодняшний день единственным крупным и стабильным покупателем его "голубого топлива" является Пекин. Альтернативные же варианты вроде налаживания поставок в Южную Азию (газопровод ТАПИ), как и расширение продаж тому же Китаю ("ветка D") постоянно откладываются.



То, что стороны всерьез настроены перейти от слов к делу, доказала серия переговоров. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов побывал в марте в нескольких европейских странах, а также встретился с руководством ЕС. Первую остановку дипломат сделал в Австрии. Официальные сообщения об этом традиционно скупы. Туркменский МИД отметил лишь, что австрийские правительственные круги и бизнес "были проинформированы об инвестиционном климате и возможностях ведения бизнеса в стране". В числе наиболее перспективных направлений назывались энергетика, транспорт и т.д. Впрочем, признания, сделанные спустя считанные дни министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, дали понять, что простым "обменом любезностями" дело не ограничилось. На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном он объявил о готовности Вены отказаться от российского газа уже с 2027 года. Прежде в Австрии утверждали, что подобная зависимость сохранится как минимум до 2040 года.



Следующий визит туркменская делегация совершила в Италию. Здесь была подписана серия соглашений в транспортной сфере. Рим и Ашхабад договорились, в частности, развивать сотрудничество в морских перевозках и совместном создании мультимодальных транспортных узлов. Наконец, Мередова принимали в Брюсселе - "сердце" Евросоюза. Здесь глава МИД встретился с представителями Еврокомиссии и Европарламента, а также поучаствовал в "круглом столе" "Туркменистан и ЕС: на пути к новому экономическому партнерству" вместе с европейскими деловыми кругами. Среди последних были представители технологических, энергетических и транспортных компаний Philips, Cargolux, Exagon Global BV, Royal IHC, DEME и т.д.



Но самой важной стала встреча с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны договорились углубить связи в экономической сфере. С этой целью был подписан дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве между Туркменией и Евросоюзом, а также решено начать подготовку рамочного соглашения в области энергетики.



Завершив европейское турне, Мередов отчитался о его результатах перед правительством. По итогам заседания кабмина с участием президента было принято несколько решений. В частности, Сердар Бердымухамедов одобрил идею рамочного соглашения. Для этого будет создана совместная с Брюсселем рабочая группа. Не исключено, что подписание документа произойдет на саммите "Европейский союз - Центральная Азия" на уровне глав МИД. Его проведение намечено на осень в Ашхабаде. Кроме того, глава республики дал распоряжение концерну "Туркменгаз" в срочном порядке нарастить добычу топлива.



Одновременно в стране побывала делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с вице-президентом Марком Боуманом. На встрече с Сердаром Бердымухамедовым было объявлено о разработке новой стратегии банка в отношении Туркмении. Вполне возможно, ЕБРР собирается финансировать проекты по экспорту газа в Европу.



На этом "медовый месяц" в отношениях Туркмении и ЕС не завершился. 24-25 апреля в Париже пройдет международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор республики. Его организаторами выступают концерны "Туркменгаз" и "Туркменнефть" и британская компания GaffneyCline, оказывающая консультационные услуги предприятиям нефтегазового сектора. Как сообщили в Ашхабаде, основной акцент форума будет сделан на инвестициях в освоение залежей углеводородов на Каспийском море и гигантском месторождении "Галкыныш", а также в строительство газопроводов. Участие в мероприятии примут руководители ОПЕК и Международного энергетического агентства, главы ведущих западных нефтегазовых компаний - французской TotalEnergies, британской BP и других.



Еще одним приоритетным направлением внешней политики Туркмении является Турция. Именно по ее территории будет транспортироваться сырье, если нынешние переговоры Ашхабада и Брюсселя вступят в стадию реализации. В то время как глава МИД разъезжал по Европе, председатель Халк Маслахаты ("Народного совета"), отец нынешнего президента страны Гурбангулы Бердымухамедов побывал в Турции. Там он принял участие в Анатолийском дипломатическом форуме, заседании совета старейшин Организации тюркских государств и встретился с представителями властных органов страны. Результатом стало подписание двух документов. Во-первых, декларации о намерениях по сотрудничеству в области углеводородных ресурсов. Во-вторых, меморандума о сотрудничестве по вопросу развития партнерства в области природного газа.



Выгоду из "европейского вектора" не прочь извлечь и другие республики региона. Во время недавнего визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Узбекистан президент страны Шавкат Мирзиеев пообещал западному бизнесу наилучшие условия. "Мы создадим для всех вас удобства. Как президент, я хочу вам дать гарантии. Ваша деятельность в Узбекистане и наше сотрудничество в будущем гарантируются президентом и правительством. У вас никогда не должно быть сомнений, доверьтесь нам", - заявил он представителям компаний, сопровождавших Макрона. Зарубежных дельцов больше всего интересуют сырьевые ресурсы республики, особенно уран. Французская корпорация Orano владеет 51 процентом ООО Nurlikum Mining, разрабатывающей урановое месторождение Джелгенди, Узбекистан занимает третье место среди поставщиков стратегического сырья во Францию. В условиях, когда позиции Парижа в Нигере - еще одном экспортере урана - ослабли, Ташкент может нарастить продажи. Компания Orano заявила о готовности вложить полмиллиарда долларов в расширение добычи урана в стране.



Главным поставщиком урана в Европу между тем остается Казахстан. В прошлом году республика экспортировала 18 тысяч тонн этого сырья. Руководство страны довольствоваться этим не собирается, предлагая партнерам другие полезные ископаемые. Так, ЕБРР финансирует разведку залежей лития, вольфрама и редкоземельных металлов.



Перспективам сотрудничества был посвящен прошедший в марте совместный бизнес-форум в Брюсселе. Советник президента Казахстана по вопросам энергетики Болат Акчулаков пригласил инвесторов активнее работать в республике, наполняя содержанием подписанный в 2022 году меморандум о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости "зеленого" водорода.



"Казахстан богат редкоземельными металлами, которые являются металлами будущего. Они очень важны в дальнейшем развитии транспорта, аэрокосмической промышленности и в сфере хайтек. Казахстан представляет очень много инвестиционных возможностей", - в свою очередь заявил представитель европейской службы внешних связей Люк Девинь.



Там же, в Брюсселе, открыто представительство национальной компании "Казах Инвест", задачей которой является привлечение иностранных инвестиций. Как отмечается, офис сосредоточится на поставках в Европу "критических сырьевых материалов".



Соглашаясь на роль сырьевого придатка, поддерживающего господство западного капитала, центральноазиатские элиты обрекают свои страны на судьбу африканских государств. Но если у последних зависимость была следствием колониализма, с которым народы борются до сих пор, то правящие классы постсоветских стран делают этот роковой шаг добровольно.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712310180





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции

- На заседании Совета по привлечению инвестиций рассмотрены критерии включения проектов в механизм "зеленый коридор"

- О кадрах и контроле

- Кадровые перестановки

- Позиция фракции "Ак жол" по закону "О государственных закупках", первое чтение

- Провокаторы и союзники

- Заместитель Премьер-Министра Серик Жумангарин провел рабочее совещание по вопросам цифровизации информационной системы технического регулирования

- "Глубокий человек, цельный человек, просто глыба": скончался журналист Гадильбек Шалахметов

- О задержании и этапировании граждан РК

