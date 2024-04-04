Д.Ашимбаев: Провокаторы и союзники. Москва и Астана под информационным ударом

13:58 05.04.2024

Провокаторы и союзники

Д.Ашимбаев: К сожалению, часть российского информационного пространства оказалась очень податлива воздействию украинских провокаций. Понятно, что теракт в "Крокусе" ожидаемо вызвал антимиграционистские и усилил ксенофобские настроения по отношению к мигрантам из Центральной Азии



Данияр Ашимбаев, 4 апреля 2024



К сожалению, часть российского информационного пространства оказалась очень податлива воздействию украинских провокаций. Понятно, что теракт в "Крокусе" ожидаемо вызвал антимиграционистские и усилил ксенофобские настроения по отношению к мигрантам из Центральной Азии. Можно отметить, что постоянная критика в адрес мигрантов вызывает закономерный вопрос, связанный с эффективностью миграционной политики в стране, а также деятельностью правоохранительных и идеологических структур, которые, собственно, создают тот климат, в котором растет межнациональная напряженнность.



И мы хорошо видим, что использование Западом (и Киевом) радикальных религиозных ячеек имеет целью не только повышение террористической угрозы, но и разжигание межнациональных, межконфессиональных и межгосударственных конфликтов – в первую очередь, по линии Россия – Центральная Азия.



Но вот возникает вброс о том, что, мол, беспилотники для атаки российских регионов запускаются с территории Казахстана. То, что вброс был сделан с украинских каналов, а Казахстан с Россией вообще-то имеют общую систему ПВО, никак не повлиял на то, что немало российских "ультра-патриотов" с пеной у рта принялось доказывать недружественный характер казахстанской политики.

Хотелось бы напомнить, что Казахстан является стратегическим союзником России, активным участником общих интеграционных объединений и союзов. Астана, как известно, в нынешнем военном конфликте заняла нейтралитет, но свернула ни одного двух- и многосторонних проектов с Россией. На всех мировых площадках Токаев критиковал санкционное противостояние и подчеркивал – и в США, и в странах ЕС – что казахстанско-российское экономическое сотрудничество имеет приоритетное значение. Казахстан, с одной стороны, вынужден соблюдать определенные западные санкции в отношении Москвы, а с другой – именно через его территорию резко вырос грузопоток, связанный с российским экспортом и импортом, что существенно подорвало попытки Запада экономически изолировать Россию.



Казахстан прекрасно понимает позицию России и в этом трудный исторический момент не отвернулся от нее. Вместе с тем, президент и правительство исходят из интересов Казахстана и сотрудничают со всеми мировыми и региональными сверхдержавами (собственно, как и Россия, хотя и в ином формате). Казахстан никогда не предоставит свою территорию для нанесения ударов по территории своего союзника.



Собственно, нужно понимать, что те же силы, которые атакуют Россию сегодня, стоят за многочисленными и упорными попытками дестабилизировать ситуацию в Казахстане, спровоцировать межнациональные и межгосударственные конфликты. Попытки казахстанских властей наладить адекватные и взаимоприемлемые формы сотрудничества порой наталкиваются на желание ряда государств диктовать Астане – с кем и как дружить, ссылаясь на некие "универсальные ценности". Хотел бы отметить недавние тезисы Токаева о суверенной демократии и угрозе чуждых ценностей, формируемых под влиянием западных и иных веяний.

Это маркеры серьезного поворота политического курса Казахстана (наряду с недавней публикацией "реестра иноагентов" и другими мерами).



В то же время мы констатируем активизацию западных информационных провокаций, направленных против казахстанско-российских отношений. Украинские и проамериканские СМИ, в частности, пытались раздуть выдуманную цифру, что в Казахстане Путин якобы набрал 8% на выборах (среди граждан России). Тот факт, что реальный итог в пять раз больше, был дружно проигноирован.

Теперь вот появились некие листовки с призывами казахстанцам и релокантам вступать в ряды "русского легиона" в составе ВСУ и вброс про "запущенные с территории Казахстана ударные беспилотники".



К сожалению, как я уже говорил вышел, определенная часть общественного мнения России пытается видеть врагов даже среди друзей – причем делает это под воздействием реально вражеской пропаганды и провокаций. Или же, чего нельзя исключать, сами являются агентами влияния Запада, которые пытаются обеспечить изоляцию России от внешнего мира и разорвать ее отношения с союзными странами.



Позиция российского руководства и существенной части истеблишмента по отношению к Казахстану, как мы видим, вполне адекватна. Хотелось бы, чтобы обе стороны принимали больше усилий для борьбы с провокациями и обеспечивали конструктивное развитие собственного информационного пространства, защищая его от чуждых и вредных влияний и воздействий.