Турецкие молодые авторы Дилара Кескин и Мехтап Фырат презентуют книги на Московской книжной ярмарке non/fictio№ весна (анонс)

14:56 05.04.2024

06 апреля 2024

12:00 -12:45

Зал №1

18+

Турецкие мотивы: авторы Дилара Кескин и Мехтап Фырат о традициях и новациях турецкой Young Adult литературы.

Участвуют: авторы Дилара Кескин и Мехтап Фырат

Мероприятие включает в себя презентацию турецких книг "Дворец потерянных душ. Дочь королев" и "Полярная звезда"в популярном жанре Young Adult, на которой авторы обсудят традиции турецкой литературы и современные тенденции. В рамках мероприятия вы узнаете много нового и интересного об истории развития турецкой литературы и ее особенностях. Писатели импринта Freedom поделятся своим опытом, расскажут подробнее о своих произведениях и обсудят актуальные вопросы, касающиеся турецкой литературы.



ОРГАНИЗАТОР:

Freedom



подробнее тут -

https://moscowbookfair.ru/non/fictio%E2%84%96-vesna/?dateID=06-04-2024&zoneID=all