|Турецкие молодые авторы Дилара Кескин и Мехтап Фырат презентуют книги на Московской книжной ярмарке non/fictio№ весна (анонс)
14:56 05.04.2024
06 апреля 2024
12:00 -12:45
Зал №1
18+
Турецкие мотивы: авторы Дилара Кескин и Мехтап Фырат о традициях и новациях турецкой Young Adult литературы.
Участвуют: авторы Дилара Кескин и Мехтап Фырат
Мероприятие включает в себя презентацию турецких книг "Дворец потерянных душ. Дочь королев" и "Полярная звезда"в популярном жанре Young Adult, на которой авторы обсудят традиции турецкой литературы и современные тенденции. В рамках мероприятия вы узнаете много нового и интересного об истории развития турецкой литературы и ее особенностях. Писатели импринта Freedom поделятся своим опытом, расскажут подробнее о своих произведениях и обсудят актуальные вопросы, касающиеся турецкой литературы.
ОРГАНИЗАТОР:
Freedom
подробнее тут -
https://moscowbookfair.ru/non/fictio%E2%84%96-vesna/?dateID=06-04-2024&zoneID=all