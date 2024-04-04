Вышла в свет "История ислама России" Дамира Мухетдинова

15:01 05.04.2024

Московская книжная ярмарка

non/fictio№ весна, Гостиный двор



06.04

12:00 -13:00

Амфитеатр

12+

Презентация книги "История ислама России"

Участвуют: Дамир Мухетдинов, российский мусульманский религиозный, общественный и политический деятель. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации.

В чем заключается феномен истории ислама России? Об этом расскажет автор одноименной монографии доктор теологии и профессор СПбГУ Дамир Мухетдинов. Монография "История ислама России" наглядно показывает основные вехи прошлого и настоящего одной из крупнейших мировых религий в Евразии. История ислама является единой и неразрывной частью общего процесса складывания и развития российской государственности. Подробно о роли ислама в истории России расскажет доктор Мухетдинов.

ОРГАНИЗАТОР:

"Издательский дом "Медина"



подробнее тут - https://moscowbookfair.ru/non/fictio%E2%84%96-vesna/?dateID=06-04-2024&zoneID=all