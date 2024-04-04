|Вышла в свет "История ислама России" Дамира Мухетдинова
15:01 05.04.2024
Московская книжная ярмарка
non/fictio№ весна, Гостиный двор
06.04
12:00 -13:00
Амфитеатр
12+
Презентация книги "История ислама России"
Участвуют: Дамир Мухетдинов, российский мусульманский религиозный, общественный и политический деятель. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации.
В чем заключается феномен истории ислама России? Об этом расскажет автор одноименной монографии доктор теологии и профессор СПбГУ Дамир Мухетдинов. Монография "История ислама России" наглядно показывает основные вехи прошлого и настоящего одной из крупнейших мировых религий в Евразии. История ислама является единой и неразрывной частью общего процесса складывания и развития российской государственности. Подробно о роли ислама в истории России расскажет доктор Мухетдинов.
ОРГАНИЗАТОР:
"Издательский дом "Медина"
подробнее тут - https://moscowbookfair.ru/non/fictio%E2%84%96-vesna/?dateID=06-04-2024&zoneID=all