Астана. Китаевед Сыроежкин вышел на свободу. За что он сидел и как с этим связан Масимов?

15:21 05.04.2024

Китаевед Сыроежкин вышел на свободу. За что он сидел и как с этим связан Масимов?

05 апреля 2024

Игорь Улитин



После пяти лет тюрьмы на свободу вышел казахстанский ученый Константин Сыроежкин, осужденный осенью 2019 года за госизмену. Дело Сыроежкина стало одним из самых загадочных. До сих пор неизвестно, за что именно его судили. О странностях этого дела Orda.kz поговорила с директором казахстанского международного бюро по правам человека Евгением Жовтисом.



Политика, а не право

О том, за что именно судили Сыроежкина, до сих пор не знает и сам ученый. Ему так и не дали ознакомиться с итоговыми материалами дела, обосновав это секретностью. Он об этом публично заявлял еще в 2020 году, когда написал открытое письмо президенту и парламенту РК.



"Ничего сверхъявственного и требующего принятия соответствующего правового решения я не просил. Единственная моя просьба заключалась в получении разъяснений по методике написания ходатайства в Кассационную коллегию Верховного суда в условиях, если осужденный не имеет возможность детального изучения приговора и постановления по его уголовному делу. Администрация учреждения, к которой я обратился согласно разъяснениям Алматинского городского суда, также оказалась в правовом тупике: вроде бы закон требует ознакомить меня с итоговыми документами по моему уголовному делу, но пресловутая секретность запрещает делать это", - писал тогда Сыроежкин.

Евгений Жовтис тоже пожимает плечами по поводу причин ареста китаеведа. Потому что даже "российская схема" обвинения в госизмене, по мнению правозащитника, к ученому малоприменима.



"В России очень активно применяют схему, когда человек берет данные из открытых источников, их анализирует, а потом его обвиняют в том, что он якобы имел доступ к государственным секретам, на основе которых и пришел к аналитическим выводам. Но Сыроежкин не имел никакого отношения к техническим специальным данным",

говорит Жовтис.

При этом правозащитник напоминает, что Казахстан ратифицировал международный Пакт о гражданских и политических правах.



"Статья 14 этого пакта гласит, что можно закрыть весь процесс или его часть, если там есть интимные моменты или государственные секреты. Но судебные постановления, включая приговоры, должны во всех случая объявляться публично, кроме случаев матримониальных споров – то есть вопросов опеки и усыновления/удочерения. Это прямая норма! Но у нас они закрыты в связи с госсекретами. Иногда даже резолютивную часть не оглашают", - рассказал Жовтис.

О том, за что именно судили Сыроежкина, можно только предполагать. Как одну из наиболее вероятных версий называют публикации научных статей в китайских журналах.



Евгений Жовтис. Фото: КМБПЧ

По мнению Жовтиса, ученый стал жертвой каких-то политических игр с участием тогдашнего руководства силовых органов Казахстана.



"Я считаю, что по его судьбе прокатилась политика, а не право. А какие были интересы? Как известно, это дело под него "копал" КНБ под руководством Масимова. Видимо, Константин Львович оказался заложником каких-то внутриэлитных процессов", - считает Жовтис.

Все-таки гражданин

После выхода Константина Сыроежкина на свободу некоторые казахстанцы вспомнили, что его в октябре 2019 года лишали гражданства Казахстана. Но на самом деле уже спустя месяц это решение отменили. Срок ученый отбывал в статусе гражданина РК. Как уточняет Евгений Жовтис, об этом говорит и статья, по которой сидел Сыроежкин.



"Если бы его лишили гражданства, то ему инкриминировали бы шпионаж. А за измену родине могут судить только граждан", - объяснил директор КМБПЧ.

При этом казахстанское законодательство действительно предполагает возможность лишения гражданства в качестве меры наказания – такая норма есть в Конституции. Без гражданства можно остаться за экстремистские, террористические преступления, участие в военных конфликтах в другой стране. Опять-таки ничего этого у Сыроежкина не было.



Кстати, по мнению Жовтиса, возможность лишить преступников гражданства РК создает довольно парадоксальную ситуацию:



"С моей точки зрения, это противоречит международной практике. Мы сами поддерживаем усилия ООН по сокращению безгражданственности. Но при этом как минимум законодательно сами его продвигаем через лишения гражданства в стране, где двойное гражданство запрещено", - считает правозащитник.



Константин Сыроежкин после выхода из колонии. Фото: Fcebook Антона Морозова

Но, повторимся, осужденный китаевед в число таких людей не попал. Обвыкаться в новом Казахстане будет гражданин РК Константин Сыроежкин. Встречавший ученого по выходу из тюрьмы политолог Антон Морозов на вопрос Orda.kz о самочувствии ученого ответил:



"Выглядит бодро".

О дальнейших планах Сыроежкина Морозов, по его словам, не осведомлен.