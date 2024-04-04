|Президент К.Токаев прилетел с визитом в Узбекистан
15:32 05.04.2024
Президент Казахстана прибыл в Ургенч
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в аэропорту Ургенча встретил прибывшего в страну с визитом главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Фото.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля прибыл с визитом в Узбекистан. В международном аэропорту Ургенча его встретил президент Шавкат Мирзиеев, сообщила пресс-служба главы государства.
Состоялась торжественная церемония с исполнением национальных песен и танцев.
Сегодня лидеры проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы, говорится в сообщении.