Президент К.Токаев прилетел с визитом в Узбекистан

15:32 05.04.2024

Президент Казахстана прибыл в Ургенч



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в аэропорту Ургенча встретил прибывшего в страну с визитом главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Фото.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля прибыл с визитом в Узбекистан. В международном аэропорту Ургенча его встретил президент Шавкат Мирзиеев, сообщила пресс-служба главы государства.



Состоялась торжественная церемония с исполнением национальных песен и танцев.



Сегодня лидеры проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы, говорится в сообщении.



