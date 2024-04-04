|Критическая ситуация в западно-казахстанском Жылыойском районе: людей просят покинуть дома
15:37 05.04.2024
Критическая ситуация в Жылыойском районе: людей просят покинуть дома
Даниэль Артуров
В Жылыойском районе Атырауской области топит трассу и жилые дома. Закрыты школы и другие социальные учреждения, сообщает корреспондент Orda.kz.
В районе проводятся работы по укреплению береговой линии реки Эмбы, однако из-за значительной скорости потока некоторые дамбы не выдерживают.
Накануне эвакуировали несколько тысяч голов скота. Также терпят убытки предприниматели.
Все школы и детские сады в районе временно закрыты, учащихся перевели на дистанционное обучение.
Из-за паводков также заблокирована трасса "Доссор-Кульсары". В этой связи местные власти запустили бесплатный поезд между Атырау и Кульсары.
Работающих на Тенгизском месторождении отправили домой. Жители выражают недовольство недостатком техники и рабочей силы.
"У нас очень мало техники и людей. Если акимат был готов, но мы хотя бы купили мешки и лопату. Но до этого рапортовали, что все хорошо. Теперь сидим и начинаем тонуть. Ситуация требует дополнительных ресурсов", жалуются люди.
А в Кульсары горожан то и дело переселяют из одного места в другое. Людей не могут вывезти из города из-за закрытой дороги.
Вечером 4 апреля сброс воды из Ириклинского водохранилища увеличили до 2170 кубометров в секунду. Это уже третье увеличение показателя за сутки. С учетом критической ситуации Атырауская область готовится к потопу.