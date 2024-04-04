Критическая ситуация в западно-казахстанском Жылыойском районе: людей просят покинуть дома

15:37 05.04.2024

Критическая ситуация в Жылыойском районе: людей просят покинуть дома



Даниэль Артуров



В Жылыойском районе Атырауской области топит трассу и жилые дома. Закрыты школы и другие социальные учреждения, сообщает корреспондент Orda.kz.



В районе проводятся работы по укреплению береговой линии реки Эмбы, однако из-за значительной скорости потока некоторые дамбы не выдерживают.



