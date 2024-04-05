Коридоры кончаются курдами: о корнях протеста на востоке Турции, - Ю.Кузнецов

16:43 05.04.2024

Перманентная нестабильность в приграничных районах затормозит реализацию проекта "Путь развития"



05.04.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



Центризбирком Турции после многочисленных протестов постановил: кандидат от "прокурдской" Партии равенства и демократии народов (DEM) Абудалла Зейдан станет мэром Вана. Орган мотивировал свое решение тем, что первоначальные решения избирательного совета не подлежат пересмотру даже Конституционным судом, "являются окончательными". Примечательно, что заместитель председателя правящей партии назвал решение сместить новоизбранного мэра "безумием", возложив ответственность за него на местную избирательную комиссию. Теперь курдские манифестанты сменили гнев на милость, празднуя победу. DEM приветствовала в социальных сетях решение совета как "результат сопротивления курдского народа, наших друзей и демократической общественности", возгласив на курдском языке: "Да здравствует курдское сопротивление!"



Напомним, 29 марта Министерство юстиции Турции запретило Зейдану, вышедшему на свободу в 2022 году после 4-летнего тюремного заключения за то, что суд счел "террористической пропагандой", участвовать в выборах, однако его имя было уже внесено в бюллетени. После его победы избирком провинции Ван постановил лишить набравшего 55,48% голосов курдского политика права занимать мэрское кресло, передав его кандидату от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Абдулхату Арвасу, занявшему второе место с 27,15% голосов, что спровоцировало массовые беспорядки в провинции Ван и во многих других провинциях от Измира на западе до Хаккяри на юго-востоке. В ходе муниципальных выборов 31 марта DEM укрепила свои позиции, выиграв 10 провинциальных центров, в то время как 5 лет назад – 8.



В ночь со 2 на 3 апреля агрессивные толпы во многих районах Анатолии вступили в столкновения с полицией. Силовиков забрасывали камнями и коктейлями Молотова. Более того, в Хаккяри манифестанты напали на офис главы правящей ПСР (тур. AKP) Зейдина Кая, который не пострадал.



В несколько городов на востоке Турции ввели подразделения внутренних войск (жандармерии), против "мирных протестующих" применяется слезоточивый газ и водометы. По некоторым данным, среди участников беспорядков были замечены вооруженные местные ультрас и члены подполья РПК в гражданском. Местами на улицах появились бронетранспортеры, слышались выстрелы. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил о задержании 89 человек в нескольких крупных городах.



Британская Financial Times находит параллели между столкновениями в Ване и "протестами Парка Гези", начавшимися в 2013 году в Стамбуле и превратившимися "в одно из самых жестоких национальных общественных восстаний против Эрдогана с момента его прихода к власти". Тем не менее беспорядки, несмотря на свой размах, носили относительно локализованный характер. Столичные Анкара и Стамбул (с довольно многочисленным курдским населением) протестами затронуты не были. В канцелярии губернатора Стамбула объявили о задержании 132 человек за попытку проведения несанкционированных демонстраций. При таком накале страстей ситуация может развиваться стремительнее, чем кто-либо, возможно, рассчитывает или ожидает. Далеко не факт, что манифестанты, почувствовавшие свою силу, решат разойтись по домам, а не выдвинут новые требования.



По словам главы МВД, задержания стали следствием несанкционированных демонстраций, нападениями на силовиков с камнями, но, кажется даже последнее не столь принципиально, как некоторые политические обстоятельства. Манифестанты, со слов Ерликая, позволяли себе скандировать лозунги, восхваляющие "сепаратистскую террористическую организацию".



Что же касается сепаратистских лозунгов, то действительно на некоторых видеозаписях можно расслышать лозунг Bijî Serok Apo – "Да здравствует лидер Апо". Так называют лидера турецких курдов и Рабочей партии Курдистана (тур. РКК) Абдуллу Оджалана, отбывающего пожизненный срок заключения на острове Имралы. Еще манифестанты скандировали "Курдистан станет могилой для фашизма" и "AKP (партия властей. – Прим.) – террористы".



Примечательно и то, что левацко-курдская партия DEM, от которой и выдвигался снятый ранее с гонки кандидат, особо не скрывает своих прямых контактов c Партией демократии народов (тур. HDP), лидеры которой Селяхаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг были еще в 2016 арестованы спецслужбами по подозрению в связях с РКК. Говоря о DEM, следует отметить, что она в известном смысле представляет HDP.



Как представляется, у протестов в Ване и в других турецких городах с курдским населением просматриваются и другие вполне конкретные интересанты. Речь идет о коллективном Западе, точнее – о его империалистической части, пытающейся активно навязывать мировому сообществу свои правила мировой торговли, а значит и игры. Едва ли подлежит сомнению и то, что без "глубинного государства" в организации этой провокации также не обошлось. В конце концов, отсечь нелояльного кандидата государство могло и имело право на дальних подступах. В этом же случае Зейдану дали победить, а потом фактически отняли мандат.



Для многонациональной Турции курдская проблема на протяжении не одного столетия (в том числе в османский период) оставалась ахиллесовой пятой. Разумеется, об этом хорошо осведомлены западные спецслужбы, которые использовали курдский сепаратизм, дабы сдерживать амбиции Анкары. Исторически "курдская карта" является универсальным инструментом далеко не только для сдерживания одной лишь Турции, но также активно использовалась в соседних Сирии, Ираке, Иране.



Недаром же США вооружали и финансово поддерживали "Сирийские демократические силы" (SDF) в Сирии, в то время как инкорпорированные в эту организацию курдские "отряды народной самообороны" (YPG) тесно связаны с PKK. Во многом этим и объясняется проведение Анкарой в 2015-2019 гг. трансграничных операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира" и другие.



Но что же американцам потребовалось на этот раз? Разгадка – в планах Турции и федеральных властей Ирака создать транспортно-логистический проект "Путь развития", призванный соединить Турцию с иракским портом Эль-Фао 1200 км железной и автомобильной дорогами. Строительство по плану должно быть завершено в 2025 году. В случае реализации проекта, данный маршрут станет кратчайшим и наиболее доступным среди коридоров "Юг – Север", которые свяжут Восточную Азию, Ближний Восток и Европу. Главное – его инициаторами, Анкарой и Багдадом, – "Путь развития" позиционируется как альтернатива американскому проекту "Индия – Ближний Восток – Европа".



Теперь же в Анкаре, должно быть, еще десять раз подумают и все взвесят, прежде чем начинать совместную с Багдадом анонсированную Эрдоганом операцию против курдов. У Белого дома и Госдепа же тем временем, должно быть, появится временной зазор для решения проблем с хуситами и хотя бы частичного разруливания палестино-израильского конфликта для того, чтобы реализовать свои маршруты и коридоры. Правда, американцы и в этом случае отнюдь не гарантированы от провала, хотя бы ввиду того, что одними конфликтами другие обычно не гасятся, равно как не поливают костры бензином.