Почему Турция провалила борьбу с инфляцией, - Дм.Мигунов

16:47 05.04.2024 На максималках: почему Турция провалила борьбу с инфляцией

Месячный рост цен в республике достиг рекорда с 2022 года



Дмитрий Мигунов



Инфляция в Турции в марте 2024 года подскочила до 68,5%, что является максимальным результатом с ноября 2022 года и одним из самых высоких показателей в истории. Галопирующая инфляция в Турции продолжает раскручиваться, несмотря на попытки вести сверхжесткую денежно-кредитную политику со стороны ЦБ страны. Рост цен отправил в отставку двух глав Центробанка и называется в качестве одной из причин поражения правящей партии AKP на муниципальных выборах. Как инфляция в Турции разогналась до такого уровня, почему ее не удается победить даже с небывалыми усилиями и какие уроки из этого может извлечь Россия - в материале "Известий".



Инфляция бессмертна



Турецкая экономика всегда была уязвима к инфляции. В 1990-е годы темпы роста цен в стране зашкаливали иной раз за 100%. Причины крылись в том числе и в своеобразной финансово-экономической модели страны с хронически отрицательным платежным балансом, которая требовала постоянного притока капитала из-за рубежа. Любопытно, что ситуация изменилась с приходом к власти нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чья команда устроила небольшое "экономическое чудо" в Турции 2000-х и начале 2010-х, обеспечив высокий экономический рост параллельно с понижением инфляции до однозначных процентов. Тем не менее в сравнении со многими соседями инфляция все равно оставалась все эти годы относительно высокой: лучший показатель - это 6,25% в 2009 году на фоне глобального экономического кризиса.



Как бы то ни было, но со второй половины 2010-х годов ситуация вновь начала ухудшаться. Инфляция превысила 10%, затем и 15%. Турецкая лира постоянно снижалась. Если в 2015 году один доллар США стоил 2,5 лиры, то в конце 2020 года - уже более восьми лир, а в 2024-м - более 30 лир. Мало какие валюты в мире рушились в 12–13 раз за последнее десятилетие - обычно такое происходило в самых отсталых государствах или странах-банкротах.



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Одной из причин ускорившейся инфляции (и обесценивания лиры) стала "эрдоганомика", ключевой составляющей которой была неортодоксальная денежно-кредитная политика, основанная на определенных выводах из "эффекта Фишера". В чем ее суть? В норме при ускорении инфляции центральный банк той или иной страны повышает ставки рефинансирования с тем, чтобы снизить кредитную активность, охладить экономику и тем самым добиться стабилизации цен. В "эрдоганомике" все наоборот - ее адепты считают, что повышением ставки ЦБ усиливает инфляцию, сам Эрдоган называл высокую ставку "матерью всех зол". Турки действовали от противного, снижая ставку и держа ее на низком уровне в условиях ценового давления. Результат оказался неутешительным - к октябрю 2022 года, когда внутренние проблемы Турции усилились международными (связанными с событиями вокруг СВО и общим нарастанием геополитической напряженности), инфляция подскочила до 85%.



Ищите женщину



C 2020 года Эрдоган сменил в общей сложности пять председателей ЦБ Турции, ни один из которых пока не смог справиться с инфляцией и обвалом лиры. В июне 2023 года на этот пост впервые была назначена женщина - Хафизе Эркан. На нее возлагались надежды, связанные с отходом от "эрдоганомики" к более традиционным взглядам на денежно-кредитную политику. Действительно, Эркан сразу же занялась резким повышением ставки - сразу восемь увеличений с июня 2023 по январь 2024 года, в общей сложности на 36,5 (!) процентного пункта. Но значительного эффекта все это не произвело, даже наоборот. Парадоксально, но инфляция достигла локального минимума как раз в мае 2023 года (38%), а затем вновь начала расти, достигнув к концу периода работы Эркан около 65%.



Одолеть инфляцию или потерпеть поражение в этих попытках сейчас призван очередной глава ЦБ Фатих Карахан. Он начал свою деятельность осторожничая, когда в феврале впервые не поднял ставку более чем за девять месяцев. В марте, впрочем, намерения изменились, и ставка рефинансирования все-таки была повышена сразу до 50%, что является одним из самых высоких показателей в мире.



Одной из причин такой задержки стали, возможно, политические соображения: ЦБ не хотел резко увеличивать ставку до выборов. Вообще политика имеет большое значение в деятельности Центробанка Турции. В качестве одной из причин удерживания ставки на низком уровне частенько называется тот факт, что от высоких ставок сильно страдает строительный сектор, являющийся одним из важных доноров партии AKP, которую возглавляет Эрдоган. Действительно, рост ставки очень сильно ударил по девелоперам. К примеру, к концу 2023 года количество проданных домов в стране рухнуло на треть, а число сделок по ипотеке - почти в три раза.



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В то же время рядовые турки находились в очень непростой ситуации еще до начала цикла повышения ставок. Постоянное обесценивание лиры и инфляция привели к тому, что около половины населения страны получали минимальную зарплату, эквивалентную менее чем $300. Тем, кому зарплаты не индексировали, было особенно тяжело. В чуть лучшем положении находились работники госсектора, где зарплаты все-таки старались увязывать с ростом цен.



В таком раскладе ни о каких сбережениях и речи идти не может. Инфляция является самоподдерживающимся процессом: люди стремятся как можно быстрее потратить деньги на потребительские товары, от чего они дорожают еще сильнее. Фактически нет никакой возможности сохранить свои накопления, кроме покупки валюты или недвижимости. Первое стимулирует удешевление лиры, а второе - инфляцию напрямую.



Без бюджета никак



До конца непонятно, почему Эркан и (пока) ее преемнику не удалось добиться результата. Возможно, дело в том, что бывшая председатель ЦБ действовала недостаточно решительно. До сих пор ставка остается в глубоко отрицательной зоне. Кроме того, осенью появлялись первые признаки того, что инфляция в скором будущем начнет замедляться. Но тогда регуляторы не решились закрепить успех еще более агрессивными мерами и позволили ситуации вновь выйти из-под контроля. Вполне возможно, что в моменте сыграла и вера значительной части турок в то, что инфляция действительно имеет положительную обратную связь со ставкой. Это привело к разгону инфляционных ожиданий и логическому финалу в виде нового витка роста цен.



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Фатиху Карахану будет непросто. Если он пойдет еще более жестким курсом, то сложно сделать прогноз насчет ситуации в турецкой экономике. Запретительный уровень ставок может спровоцировать рецессию или депрессию. Кроме того, возможно, остановить рост цен за счет сугубо денежно-кредитной политики и не получится - придется что-то сделать и в фискальном направлении. Здесь все тоже, мягко говоря, не в порядке. Дефицит бюджета в 2023 году составил 1,4 трлн лир, или $46,5 млрд, увеличившись на 900%. Если такой фискальный стимул убрать, то предсказать перспективы турецкой экономики будет сложно.



Пример Турции несет хороший урок другим странам. В России многие недовольны жесткой политикой ЦБ, который при куда меньшем, чем в Турции, ускорении инфляции сразу же начал агрессивно повышать ключевую ставку. Сейчас она составляет 16%, или более 8% в реальном выражении (то есть за вычетом текущей инфляции). Это действительно много, один из самых высоких показателей в мире. В какой-то мере такая ставка осложняет жизнь немалой доле экономики страны. Однако важно, что подобными мерами удалось быстро стабилизировать рост цен, который удерживается на относительно приемлемом уровне и, как предсказывает большинство аналитиков, в скором времени должен начать замедляться. Источник - Известия

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