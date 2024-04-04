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Дома рушатся, люди в отчаянии: что сейчас происходит в охваченном паводком Кульсары
17:15 05.04.2024

Даниэль Артуров

Из-за большого потока большая часть города Кульсары в Жылыойском районе затоплена. Уже более пятидесяти зданий, включая жилые дома и акимат, оказались под водой, сообщает корреспондент Orda.kz.

Самодельные дамбы, построенные местными жителями, полностью разрушены. Под водой оказались жилые дома, социальные объекты, центральный стадион на три тысячи мест и рынок.



"Вот и все. Мы не были готовы, едва успели забрать документы. Куда же нам теперь идти? В школу? Но с такой скоростью и школа будет затоплена", говорит жительница Майра Айдарова.

Дома начинают разрушаться, жители плачут. Некоторых эвакуировали в школу, но мест там не хватает.



"Я не видел ни одного обращения от акима. Где он вообще? Даже аким области молчит. Разве нельзя было организовать все это за несколько дней? Ни одной инструкции! Мы всю ночь таскали мешки, искали технику, но все было напрасно", жалуется Аманбай Талгат.

Жители Кульсары эвакуируются своими силами. Дорога закрыта. Некоторые микрорайоны остались без электричества, есть перебои с интернетом.

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712326500


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