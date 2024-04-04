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Акимат областного центра Атырау выпустил паническое обращение - Спасайся кто может! Тонем...
23:37 05.04.2024

Атырау может повторить судьбу Кульсары, заявили в областном акимате

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев заявил, что Атырау может повторить судьбу города Кульсары, который сейчас топят талые воды, сообщает Zakon.kz.
Об этом он 5 апреля сообщил на своей странице в Facebook.

"Дорогие земляки! Уважаемые жители Атырауской области! Ситуация в городе Кульсары очень сложная, кульсаринцы более двух недель проводили противопаводковые мероприятия, три дня боролись с паводком. Но стихия оказалась сильнее. В настоящее время пострадавшим оказывается помощь, а убытки будут возмещены. Однако город Атырау может повторить эту судьбу", – написал замакима.
По его словам, предполагается, что риск затопления будет не меньше, чем у городов Оренбург и Уральск.

"Конечно, город готовится, ведь за пять дней для укрепления берегов и строительства защитных дамб мобилизованы 20 крупнейших строительных компаний региона и шесть крупных нефтяных компаний. Был подготовлен запас необходимых материалов (мешки, лопаты и т.п.) и подготовлены инертные материалы. Сегодня Ириклинское водохранилище сбросило в реку Урал рекордное количество воды. Такого объема воды еще не было в нашей истории!" – заявил чиновник.
Он отметил, что Индерский район для берегоукрепительных работ выделил 54 спецтехники и более 400 рабочих рук. На данный момент на опасных участках реки Урал возведено 10 км дамб. Было использовано 37950 мешков, работы продолжаются.

"В Махамбетском районе протяженность берегоукрепительных дамб – 80 км на 17 населенных пунктах, расположенных вдоль реки Урал. 9 берегоукрепительных дамб под угрозой подтопления. Это Талдыколь, Бейбарыс, Махамбет, Алга, Сарытогай, Сарайшык, Енбекшил, Есбол и село Ортакшыл. Привлеченными силами было подготовлено 56 тысяч мешков, работает 95 единиц спецтехники, более 140 сотрудников и 1300 волонтеров", – сообщил Жасулан Бисембиев.
Также по его данным, в пригороде Атырау на 12 участках берегоукрепительными работами занимаются с помощью 172 единиц спецтехники. Возведено 7 км дамб высотой 2 м. Использовано 100 тысяч мешков, и на эти работы было привлечено более 5 тысяч человек. Это работники местных исполнительных органов, министерства обороны, Национальной гвардии, ДЧС, сотрудники полиции, привлечено более 4 тысяч волонтеров.

"Но этого мало! В этой связи я призываю показать наше единство и объединиться для общих усилий. Нам важна помощь каждого жителя в возведении берегоукрепительных дамб. Если каждый приложит свои усилия, то мы сможем отстоять наш город, наш дом в борьбе с этой страшной стихией и победить ее. Призываю вас всех принять участие по укреплению дамб. Мы сможем преодолеть все это, только объединившись!" – заключил замакима.

Ранее сообщалось, что с 4 апреля 2024 года в сложной ситуации из-за паводков оказался город Кульсары Жылыойского района Атырауской области. 4 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Жем произошло подтопление гидропоста "Эмба – Аккизтогай", подступа к нему сейчас нет. Официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева 5 апреля сообщила, что сейчас проводится эвакуация жителей Кульсары в Атырау на пассажирском поезде.

Диана Абдуллаева

Источник - Zakon.kz
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