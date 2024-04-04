Казахстанка Настя Городко выиграла юниорский чемпионат мира по фристайл-могулу в Италии

00:05 06.04.2024

Казахстанка выиграла чемпионат мира по фристайл-могулу в Италии



Казахстанка Анастасия Городко 5 апреля стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайл-могулу в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), сообщает Zakon.kz.



Как сообщило издание Sportarena.kz, представительница ВКО захватила лидерство сразу же с первого своего выступления, став лучшей в квалификации, финале и суперфинале.



Второй на ЧМ стала японка Марин Ито. Замкнула тройку лучших Юма Тагучи (Япония).



"Завтра, 6 апреля, Городко попытается сделать "золотой дубль", поскольку выступит в "параллельном могуле". Два года назад именно эта дисциплина принесла Анастасии первое "золото" на ЧМ в карьере. Добиться того же в "могуле" ей тогда не позволила американка Элизабет Лэмли (77.74 - 77.14)", – говорится в сообщении.







Ранее сообщалось, что казахстанская спортсменка Айбота Ертайкызы завоевала серебряную и бронзовую медали этапа Гран-при по художественной гимнастике.



Диана Абдуллаева