Гагаузия ставит вопрос о выходе из Молдовы. Если что...

00:13 06.04.2024

Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии

Гуцул: Гагаузия выйдет из состава Молдавии в случае объединения республики с Румынией



Гагаузия выйдет из состава Молдавии в случае объединения республики с Румынией. Об этом 5 апреля заявила глава автономии Евгения Гуцул.



"Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию [с Румынией], Гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года наши люди дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.



Гуцул выразила уверенность, что многие жители сопредельных населенных пунктов поддержат такое решение. Однако глава автономии выразила надежду, что разум возобладает и Кишинев не пойдет на объединение.



