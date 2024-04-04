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|В Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы
00:20 06.04.2024
В Орске случился прорыв дамбы - продолжается эвакуация людей из Старого города
Сообщается, что срочная эвакуация всего Старого города продолжается - некоторые люди остаются в затопленных домах. Местные с вещами идут в автобусы для эвакуации, а некоторые - к родственникам, если те живут на возвышенности.
Сообщается, что эвакуировано порядка трех тыс человек. Людей просят немедленно следовать к ПВР, о жертвах пока не сообщалось. Около четырех тыс частных жилых домов могут попасть в зону подтопления, сообщают экстренные службы.
Орск расположен на реке Урал и фактически граничит с Казахстаном.