В Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы

00:20 06.04.2024

В Орске случился прорыв дамбы - продолжается эвакуация людей из Старого города



Сообщается, что срочная эвакуация всего Старого города продолжается - некоторые люди остаются в затопленных домах. Местные с вещами идут в автобусы для эвакуации, а некоторые - к родственникам, если те живут на возвышенности.



