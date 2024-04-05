США подбирают рычаги воздействия на Израиль, - Къ

00:24 06.04.2024 К каким последствиям приведет разговор Джо Байдена и Биньямина Нетаньяху

Власти Израиля согласились допустить дополнительную гуманитарную помощь в сектор Газа. О решении было объявлено спустя несколько часов после телефонного разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, который, по сути, выдвинул своему собеседнику ультиматум: либо израильские власти предпринимают реальные шаги в области мирного урегулирования, либо политика Вашингтона в отношении давнего союзника существенно изменится. И хотя первая реакция представителей администрации Байдена на заявления израильских властей была позитивной, в Вашингтоне подчеркивают: для начала нужно увидеть реальные результаты. У США есть рычаги воздействия на Израиль - в частности, инициатива по оказанию многомиллиардной помощи, которая по-прежнему рассматривается в Конгрессе.



Дорогу - гуманитарной помощи

Израиль предпримет ряд шагов, направленных на смягчение гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом стало известно в ночь на пятницу по итогам заседания членов израильского кабинета по вопросам национальной безопасности. В частности, было решено разрешить поставки грузов в Газу через порт Ашдода, а также - впервые с начала войны - через КПП "Эрез". Кроме того, большему числу грузовиков из Иордании позволят пересекать другой КПП - "Керем-Шалом", причем время его работы будет увеличено.



По данным израильских СМИ, в результате одобренных мер в сутки в Газу теперь будет въезжать до 500 грузовиков с гуманитарной помощью.



"Увеличение объема помощи предотвратит гуманитарный кризис",- подчеркнули в израильском правительстве.



"Это положительное развитие событий. Но по-настоящему важны результаты (этих решений.- "Ъ"). Мы ожидаем увидеть их в ближайшие дни и недели",- заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркивая: Вашингтон ждет налаживания стабильного процесса доставки помощи в сектор Газа.



Новости о решении израильских властей появились спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



Вместе с американским лидером в беседе участвовали вице-президент Камала Харрис, советник по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь Блинкен. Разговор длился около получаса. По сообщению Белого дома, президент США предупредил израильского визави, что политика Вашингтона в отношении кризиса в Газе может измениться и будет зависеть исключительно от дальнейших действий самого Израиля. В Белом доме традиционно заявили, что "Соединенные Штаты решительно поддерживают Израиль перед лицом угроз", но очевидно, что отношения двух союзников находятся в кризисной фазе.



Напомним, что на этой неделе произошло два ключевых события, связанных с Израилем. В понедельник ракетной атаке подверглось иранское консульство в Сирии, в результате чего погибли 13 человек (включая двух высокопоставленных командиров иранского Корпуса стражей исламской революции).



Иран пообещал отомстить Израилю за ракетный удар по консульству в Дамаске

На следующий день происшедшее решительно осудили почти все члены Совбеза ООН. Исключение составили лишь Франция, США и Великобритания, которые частично попытались возложить ответственность на "дестабилизирующую роль Ирана в регионе". Однако и в Вашингтоне, и в Лондоне явно были не в восторге от того, что им опять приходится выгораживать союзника. Так, представители США с самого начала подчеркивали, что не имеют ничего общего с атакой и заранее не знали о ней, а любые нападения на дипсобственность не могут не вызывать обеспокоенность.



Второе событие, вызвавшее шквал критики в адрес Израиля,- ракетный удар по конвою World Central Kitchen (WCK). Организация, занимавшаяся распределением гуманитарной помощи в Газе, потеряла семь волонтеров, включая граждан США, Канады, Польши, Австралии и Великобритании.



Власти Израиля на всех уровнях отмечали, что удар стал результатом трагической ошибки, из-за того что машины двигались ночью. В пятницу в Армии обороны Израиля заявили: "Выводы расследования указывают на то, что этот инцидент не должен был произойти. Одобрившие удар были убеждены, что цель - вооруженные боевики "Хамаса", а не сотрудники WCK. Удар по гуманитарным машинам является серьезной ошибкой, вызванной серьезным сбоем из-за ошибочной идентификации, ошибок в принятии решений и атаки, противоречащей стандартным оперативным процедурам". В заявлении отмечалось, что "офицеры, непосредственно ответственные за этот удар, будут отстранены от должностей".



Так или иначе, как заявил в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс, "нападение на людей или объекты, участвующие в оказании гуманитарной помощи, может быть приравнено к военному преступлению".



Резко отреагировал на ситуацию и Джо Байден. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщал: узнав о проиcшедшем, президент США буквально "пришел в ярость". Как следует из опубликованного в четверг заявления Белого дома, в личной беседе с Биньямином Нетаньяху Джо Байден назвал подобные действия неприемлемыми и "ясно дал понять, что Израилю необходимо объявить и реализовать ряд конкретных соразмерных (трагедии.- "Ъ") шагов по устранению ущерба гражданскому населению и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций".



От израильского премьера также потребовали шагов к прекращению огня в Газе, что, как отмечают в Белом доме, является необходимым условием для стабилизации там гуманитарной ситуации.



Кроме этого, господин Байден отметил, что перемирие могло бы дать переговорщикам возможность заключить сделку по освобождению заложников, по-прежнему находящихся в плену у "Хамаса". Сами США активно работают в этом направлении. Так, портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщил, что на эти выходные у директора ЦРУ Билла Бернса запланирована поездка в Каир, где он обсудит перспективы освобождения заложников и другие вопросы с главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа, а также высшими должностными лицами Катара и Египта.



Угроза наказания

Каким-то образом "наказывать" Израиль американские власти пока не собираются. Но ключевое слово тут "пока". Как заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в Белом доме "растет разочарование" действиями Израиля. По его словам, в администрации Джо Байдена надеются все-таки "увидеть реальные изменения с израильской стороны", но если таковых не будет, то США не смогут не отреагировать.



Об одной из возможных реакций сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников британская газета The Financial Times: администрация президента Байдена может ввести требование об обязательной маркировке товаров из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.



Журналисты отметили, что окончательное решение еще не принято, однако дискуссии свидетельствуют о возросшем давлении на Израиль со стороны США на фоне роста насилия со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу и продолжающейся операции в секторе Газа.



Между тем едва ли не главный рычаг находится в руках соратников президента Байдена в Конгрессе.



Изначально резкое недовольство ответными действиями Израиля на теракт 7 октября 2023 года выражало левое крыло Демпартии, но подавляющее большинство демократов воспринимало возмущение однопартийцев как фоновый шум. Первый тревожный сигнал для Израиля появился в середине марта: лидер демократического большинства в Сенате, еврей американского происхождения Чак Шумер, который до этого десятилетиями последовательно поддерживал политику Израиля, заявил: премьер Нетаньяху "сбился с пути" и Израилю нужны досрочные выборы. Он отметил, что в результате происходящего в Газе в некогда нерушимом союзе Израиля и США появились опасные трещины. Позднее Джо Байден, комментируя речь высокопоставленного однопартийца, назвал ее "хорошей".



Израильская сторона расценила заявление как попытку вмешательства во внутренние дела страны. Республиканцы обвинили Белый дом и лидера сенатского большинства в предательстве ключевого союзника. Господин Нетаньяху даже обсудил ситуацию по телесвязи с сенаторами-республиканцами (в общении с сенаторами-демократами ему тогда было отказано).



Противоречия израильской администрации с демократами и администрацией Байдена могут еще больше затормозить принятие пакета помощи союзникам США.



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Напомним, что уже одобренный Сенатом проект резолюции подразумевает выделение на эти цели $95 млрд, в том числе $60 млрд Украине и $14 млрд Израилю. Между тем американские СМИ (в частности, Axios и Semafor) в четверг и пятницу сообщили: демократам "становится все более некомфортно из-за продолжения Израилем войны с "Хамасом"". В связи с этим некоторые высокопоставленные члены партии требуют отделить помощь Украине (которая, по их мнению, должна быть выделена как можно быстрее) от более широкого пакета. Помощь Израилю, таким образом, может стать рычагом давления американской администрации на правительство Нетаньяху.



Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко

05.04.2024, Источник - коммерсант

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