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Соображения троих: США и ЕС берут Армению на короткий поводок, - В.Логинов
00:30 06.04.2024

Соображения троих: США и ЕС берут Армению на короткий поводок
Как прошла встреча в Брюсселе и почему ей недовольны в Москве, Баку и Анкаре

Валентин Логинов

€270 млн инвестиций для Еревана от Евросоюза и $65 млн - от Соединенных Штатов. Таковы итоги прошедшей 5 апреля встречи в Брюсселе в формате Армения – ЕС – США. Запад продолжает выстраивать диалог с армянским руководством, что вызывает напряжение во всем регионе Южного Кавказа: Азербайджан, Турция и Россия высказывают опасения, что подобная политика проложит новые линии геополитического противостояния. И хотя эксперты не видят реальных перспектив институционального оформления членства Армении в ЕС, Запад явно преследует свои цели - вытеснить из региона РФ и навязать свой вариант мирного урегулирования карабахского кризиса. Каково реальное значение встречи представителей Запада с Николом Пашиняном - в материале "Известий".

Как прошла встреча

В Брюсселе 5 апреля прошла встреча в трехстороннем формате Армения – ЕС – США, на которой обсуждались вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил прошедшие консультации. Главным их итогом стали обещания выделить финансирование, которое наблюдатели оценивают скорее как достаточно скромное, - €270 млн от Евросоюза и $65 млн от Штатов.

"Мы выполняем наше обещание от октября [2023 года] - стоять рядом с Арменией и определить видение будущего нашего партнерства. Это то, что мы обсуждаем сегодня", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам встречи.

Очевидно, партнерство Еревана Евросоюзу необходимо в первую очередь для создания дополнительного напряжения вокруг России, поскольку глава ЕК также отметила усилия армянского руководства по борьбе против обхода западных санкций против РФ.

США представлял госсекретарь Энтони Блинкен, который указал, что Вашингтон разделяет взгляд Армении на будущее Южного Кавказа и хочет видеть эту страну "сильной, независимой державой". "США намерены далее помогать Армении в укреплении демократической и экономической устойчивости", - заявил американский дипломат.

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Армянские власти и прежде заявляли о стремлении диверсифицировать свои внешнеполитические связи с целью обеспечить экономический потенциал и найти новые источники безопасности для республики. Однако в 2024 году Ереван пошел на резкое обрушение отношений с Россией и переориентировался - по крайней мере на уровне заявлений - на Запад. По итогам встречи 5 апреля Пашинян сказал, что Армения привержена "общим целям", по всей видимости, Еревана, Брюсселя и Вашингтона.

"Сегодняшний диалог подчеркивает расширение партнерства Армении с США и ЕС. […] На основании нашего плодотворного политического сотрудничества пришло время усилить наше экономическое сотрудничество, продвинуть торговлю. […] Мы ожидаем, что партнеры помогут нам модернизировать инфраструктуру Армении", - заявил он.

Почему недовольны Россия, Азербайджан и Турция

В России изначально дали понять, что встреча на высоком уровне между представителями Армении опасна для партнерских отношений Еревана с Москвой, поскольку и Брюссель, и Вашингтон прямо называют РФ своим врагом.

Не вызывают положительных оценок подобные действия армянских властей и в Азербайджане, с которым Пашинян уже несколько месяцев не может выйти на согласование мирного соглашения по итогам военного конфликта и роспуска непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

"Хотя в последние дни высокопоставленные лица как США, так и Европейского союза в ходе телефонных разговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана, мы знаем, что она направлена против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе. Это преследует цель создания разделительных линий и изоляции нашей страны", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Исключение Баку из политических дискуссий по вопросам азербайджано-армянского урегулирования вызывает заметное раздражение и в Турции. "Мы обязаны четко подчеркнуть, что трехсторонняя встреча Армении, ЕС и США 5 апреля подорвет принцип нейтрального подхода, который должен стать основой для решения сложных проблем региона. […] Данная инициатива, исключающая Азербайджан, приведет к тому, что Южный Кавказ станет зоной геополитической конфронтации, а не мира. […] Мы повторяем наш призыв к третьим странам учитывать особенности региона и придерживаться равноудаленного подхода к сторонам конфликта", - заявили накануне в МИД Турции.

Критикует Пашиняна и экс-президент Армении Серж Саргсян, поскольку в условиях противостояния России и Запада подобные встречи, с его точки зрения, приведут лишь к усилению конфронтации в регионе.

Ждут ли Армению в ЕС

Вероятно, гранты в €270 млн и $65 млн - не совсем то, на что рассчитывали в Ереване, учитывая достаточно яркие заявления армянского руководства, предшествовавшие этим переговорам. Неделей ранее спикер Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян заявил, что получение статуса кандидата ЕС было бы предпочтительным для страны.

При этом в Евросоюзе традиционно заявляют о политике открытых дверей для любых государств, которые проявят заинтересованность в сближении с ЕС, но на прямой вопрос о желании включить Армению в списки кандидатов предпочитают не отвечать.

- Как мы уже подчеркивали ранее, Армения, как и любая другая страна в мире, свободна решать, какому блоку она хочет принадлежать, с кем, на каком уровне и с какой интенсивностью она хочет сотрудничать. Подавать заявку на членство в ЕС или нет - это суверенное решение, которое должен принять армянский народ и его правительство, - заявил "Известиям" официальный представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано.

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В Армении также не видят возможности присоединения страны к Евросоюзу в обозримой перспективе.

- О перспективах вступления или институционального оформления процесса сближения речи не идет. Если говорить о взаимодействии Армении с государствами Запада, то это некоторый способ, как это официально называет Ереван, диверсификации внешних связей. Встреча [Армения – ЕС – США] - один из показателей этого процесса. То есть фактически участились случаи такого рода взаимодействия Армении и некоторых других стран за пределами постсоветского пространства, - сказал "Известиям" директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Разворот на Запад

Неоднозначно выглядит тенденция на разворот от России в пользу Запада и с точки зрения социологического измерения армянского общества. Так, только 17% граждан закавказской республики называют ЕС в качестве предпочтительного направления интеграционного вектора. При этом Россию ключевым направлением взаимодействия Еревана называют немного меньше - 14%. 40% жителей Армении считают, что необходимо развивать равные отношения с центрами влияния. Такие данные приводил руководитель армянского представительства Gallup International Association Арам Навасардян в ноябре прошлого года.

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С другой стороны, и Евросоюз явно преследует свои цели - вытеснение России из региона, в котором ее присутствие обусловлено исторической ретроспективой. Такая позиция не предусматривает реального сближения ЕС и Армении на институциональном уровне, а потому Ереван может рассчитывать на сценарий, по которому идет Грузия, получившая статус кандидата лишь в прошлом году, хотя евроинтеграционные стремления демонстрирует последние 20 лет, сказал "Известиям" политолог Кирилл Аверьянов.

- Статус кандидата в члены ЕС - потолок как для Грузии, так и для Армении. Но если Грузия уже достигла этого потолка, то Армении еще предстоит до него идти долгое время при условии, что руководство этой страны будет последовательно в своих евроинтеграционных устремлениях. Но делать как Грузию, так и Армению членами Евросоюза Брюссель не будет, поскольку в этом нет экономической заинтересованности. У ЕС нет границы с Арменией и Грузией, что делает значимость Еревана для объединения близкой к нулю, - говорит Аверьянов.

По словам эксперта, для Еревана в этом плане скорее интерес представляет взаимодействие с НАТО, но и об этом говорить в настоящее время не приходится, поскольку сложно представить, что Армения будет состоять в одном военно-политическом блоке с Турцией.

Руководство закавказской страны действительно демонстрирует явный интерес к сотрудничеству с НАТО, хотя Армения и продолжает формально оставаться в составе ОДКБ - блока, конкурирующего с Североатлантическим альянсом. В марте Ереван посетил генсек блока Йенс Столтенберг, после чего он направился в Тбилиси, что явно указывает, что Брюссель рассматривает взаимодействие военного блока с Арменией и Грузией в единой связке. Такой подход очевидно вызывает вопросы в Азербайджане.

- Для Азербайджана важно, чтобы эти процессы не повышали уровень напряжения в регионе и не создавали геополитических линий или границ. В Баку уверены, что подобные встречи вряд ли конструктивно повлияют на ход переговорного процесса, - сказал "Известиям" директор Центра исследования Южного Кавказа Фархад Мамедов.

В диалоге Армении и Азербайджана остаются нерешенными три вопроса: мирный договор, определение границы и разблокирование коммуникаций. И за последние три года "мы не были свидетелями, чтобы хоть какое-то решение по насущным вопросам в переговорной повестке были решены на западной площадке", подчеркнул Мамедов.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712352600


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