Не чокаясь: к 75-летию НАТО - реальный военно-политический потенциал блока практически исчерпан, - Н.Коньков

00:34 06.04.2024

Николай Коньков

4 апреля 2024



4 апреля 2024 года отмечает свой юбилей крупнейший военно-политический блок ХХ и ХХI века, известный как Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, НАТО). За годы своего существования он расширился с 12 до 32 стран, а фактически в него интегрирован также ряд государств, напрямую в НАТО не входящих и географически далеких от северной Атлантики - например, таких как Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Израиль и другие. Как известно, в 1949 году НАТО создавалась как инструмент холодной войны против СССР под предлогом защиты европейских стран от угрозы коммунистической экспансии. Идеологической основой НАТО стала Фултонская речь Черчилля 5 марта 1946 года, а организационной базой - заключенный 17 марта 1948 года Брюссельский пакт пяти стран Европы: Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов и Франции, - формальным инициатором которого - в развитие англо-французского Дюнкерского договора 4 марта 1947 года - также выступил официальный Лондон.



С момента своего создания и вплоть до настоящего времени НАТО использовалась даже не столько для сдерживания потенциальной внешней агрессии со стороны СССР, сколько для укрепления позиций США в Европе и во всем мире с формированием "однополярного мира" Pax Americana, "империи доллара" и феномена коллективного Запада в целом. Данный тезис даже сегодня может показаться неожиданным, но в его подтверждение можно привести хоть Суэцкий кризис 1956 года, хоть Карибский кризис 1962-го, хоть свержение "коннетабля" де Голля во Франции в результате "парижской весны" 1968 года, хоть указ Никсона об отмене "золотого" доллара и т. д. При этом согласно официальной военно-политической концепции Североатлантического альянса "двенадцать стран по обе стороны Атлантики объединились для защиты своей безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона" (© экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен), а страны Европы (как Западной, так и Восточной) рассматривались как потенциально главное поле боя Третьей мировой войны - по примеру и образцу двух мировых войн первой половины ХХ века.



Распад Варшавского договора и Советского Союза в конце 1980-х-начале 1990-х годов поставил было под вопрос и дальнейшее существование/функционирование НАТО. Но, поскольку этот механизм был вовсе не "реликтом холодной войны", а инструментом американского доминирования в Европе и мире - особенно с учетом процесса деколонизации, вернее, деметрополизации и реметрополизации (уже под эгидой США и доллара) бывших колониальных империй стран Европы, то вместо своего роспуска эта межнациональная структура, напротив, вполне закономерно пережила период расширения и расцвета, обзаведясь, вдобавок к делам военным, такой финансово-экономической базой как Европейский союз (ЕС, с февраля 1992-го) с зоной его общей валюты евро (с 1999-го). Рождение "младшего брата доллара" прошло под бомбардировки Югославии, при желании можно считать это случайным совпадением. НАТО нередко называли "входной дверью" в Евросоюз, но на деле все было несколько иначе, что подтверждает пример той же Турции - страны-члена Североатлантического альянса еще с 1952 года, до сих пор в ЕС не принятой, - зачем, если она уже в НАТО? Скорее, это Евросоюз по факту выступал в качестве дополнительной приманки для вступления в НАТО стран "новой Европы".



Смыслом существования этого военно-политического блока после 1991 года заявлялись и защита прав этноконфессиональных меньшинств, и борьба против международного терроризма (феномена-фантома, во многом созданного усилиями тех же США), и, наконец, вновь "сдерживание агрессивных стран-изгоев", включая Россию. "Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои", как сказано еще в Книге Экклезиаста. И все бы оно ничего, только в мире никогда не дует только один ветер, а нынешняя Европа в силу целого комплекса объективных социально-экономических причин перестала быть "главным призом" глобальной геополитики. "Центр силы" человеческой цивилизации первой четверти XXI века по всем параметрам смещается (и во многом уже сместился) из Североатлантического в Азиатско-Тихоокеанский регион, и данный процесс приобретает формы перехода "однополярного мира" Pax Americana в "многополярный мир". Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины демонстрирует все это со всей наглядностью и убедительностью. В том числе - вступление НАТО накануне своего 75-летия в период системной деградации и разрушения, аналогичный переводу неизлечимого пациента в состояние управляемой искусственной комы.



Даже независимо от уже вполне очевидного исхода и еще не до конца ясных сроков "украинского кризиса" понятно, что реальный военно-политический потенциал НАТО практически исчерпан, эта структура изжила себя. Впереди решение ряда увлекательных вопросов о ее подключении/отключении от искусственных систем жизнеобеспечения, но в целом история Североатлантического альянса подошла к своему завершению - вместе с "глобальным лидерством" США ХХ-XXI веков и, в еще более широком контексте, вместе с глобальным лидерством западной цивилизации, начатого еще пять с лишним столетий назад эпохой колониальных захватов (красиво именуемых эпохой Великих географических открытий). Юбиляра можно поздравлять, уже не чокаясь.