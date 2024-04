БлВосток: контуры Большой войны. Первоапрельский тест для Израиля, США и всего мира, - В.Овчинский

00:40 06.04.2024 Ближний Восток: контуры Большой войны

первоапрельский тест для Израиля, США и всего мира



Владимир Овчинский



1 апреля 2024 года Израиль убил в Сирии высокопоставленных руководителей вооруженных сил Ирана



2 апреля иранцы провели демонстрацию против израильского удара, в результате которого погибли иранские командиры в Дамаске, Сирия.



Верховный лидер Ирана 2 апреля пообещал отомстить за смерть трех командиров и четырех офицеров иранских вооруженных сил после того, как они 1 апреля были убиты в результате точечного авиаудара Израиля по комплексу иранского посольства в Дамаске.



По словам иранских официальных лиц, эти лидеры были одними из самых высокопоставленных руководителей сил "Кудс", курировавших тайную разведку и военные операции Ирана в Сирии и Ливане. Этот удар стал самым смертоносным по иранским чиновникам за последнее время и потряс истеблишмент вооруженных сил страны.



"С помощью Божией мы заставим их сожалеть об этом преступлении и подобных преступлениях", - сказал об израильтянах верховный лидер аятолла Али Хаменеи.



Вот что известно о погибших командирах.



Генерал Мохаммад Реза Захеди из Ирана, погибший 1 апреля в результате израильского авиаудара по сирийской столице.



Среди офицеров, убитых 1 апреля, был генерал Мохаммад Реза Захеди, ветеран Корпуса стражей исламской революции и его внешнего подразделения - Сил "Кудса". Генерал Захеди был высшим командиром корпуса в регионе и отвечал за сеть иранских прокси-ополченцев, особенно в Ливане и Сирии.



Генерал, самый высокопоставленный командир, убитый после убийства США Касима Сулеймани в 2020 году, координировал поддерживаемые Ираном вооруженные группировки и выбирал цели в их атаках на интересы США и Израиля в регионе.



Его смерть, по мнению аналитиков, стала серьезным ударом по военным операциям Ирана на Ближнем Востоке.



Согласно официальной биографии генерала, будучи командующим силами "Кудс" в Ливане и Сирии с 2008 по 2014 год, он контролировал иранские силы, развернутые, чтобы помочь сирийскому президенту Башару Асаду оставаться у власти в разгар гражданской войны в этой стране.



Генерал Захеди был убит вместе с двумя другими генералами Сил Кудс: генералом Хосейном Аминоллахи и генералом Мохаммадом Хади Хадж Рахими, заместителем генерала Захеди. По сообщениям иранских СМИ, оба генерала также были ветеранами войн на Ближнем Востоке. Также были убиты еще четыре офицера сил Кудса.



Поврежденный комплекс иранского посольства во вторник в Дамаске, Сирия.



В прошлом Ирану в основном удавалось справиться с убийством своих старших командиров Израилем и Соединенными Штатами без особого влияния на его операции.



Однако масштабы и время смертельного удара, нанесенного 1 апреля, представляют собой новый вызов для Исламской Республики.



Убийства произошли во время войны в секторе Газа, которую Иран пытался распространить и усилить на нескольких фронтах посредством участия подконтрольных групп ополченцев, известных как ось сопротивления. Эти группы открыли фронты в Ливане, Ираке, Сирии и Красном море, с которых можно атаковать Израиль и его интересы. Иран также оказывает финансовую, тактическую и военную поддержку ХАМАСу и Палестинскому исламскому джихаду, двум основным палестинским вооруженным группировкам, воюющим с Израилем в секторе Газа.



Потеря генерала Захеди, главного полевого командира Ирана, и его заместителя во - многом сводит на нет многолетний военный опыт и личные связи, которые часто являются ключом к успешным операциям на Ближнем Востоке, говорят аналитики.



По крайней мере, Ирану будет нанесен краткосрочный тактический удар, пока он не сможет перегруппироваться. По мнению аналитиков, в зависимости от того, как быстро Иран сможет развернуть сопоставимую замену генералу Захеди, его силы и доверенные лица могут оказаться уязвимыми.



"Это израильская версия американского удара по Касиму Сулеймани", - сказала Дана Строул, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по ближневосточной политике, а сейчас работающая в Вашингтонском институте ближневосточной политики. "Удар не только нанес ущерб непосредственно руководству КСИР, но и, уничтожив лиц, ответственных за тайные операции за рубежом, нанесет значительный удар по прокси-сети Ирана".



Но в долгосрочной перспективе последствия потери этих командиров, вероятно, будут более управляемыми.



"С тактической и краткосрочной точки зрения их отсутствие будет ощущаться", - сказала Сина Азоди, эксперт по иранским вооруженным силам и преподаватель Университета Джорджа Вашингтона. "Но со стратегической точки зрения это не повлияет на операции Ирана в регионе и не уменьшит его влияние".



Какими могут быть ответные меры Ирана?



Аналитики говорят, что Иран стремится отреагировать таким образом, чтобы удержать Израиль от будущих убийств. У него есть несколько вариантов ответного удара, но ставки в каждом случае высоки.



Иран может запустить баллистические ракеты большой дальности по Израилю прямо со своей территории, как он это сделал на американской военной базе в Ираке в отместку за смерть генерала Сулеймани в 2020 году.



Однако такой подход рискует начать тотальную войну с Израилем и потенциально втягивая в себя Соединенные Штаты – сценарий, которого Иран в основном избегал после атак под руководством ХАМАСа 7 октября.



Иран также может ответить через своих доверенных лиц, в частности, "Хезболлу", что может привести к эскалации атак вдоль границы Израиля с Ливаном.



Иран также может заказать атаки своих доверенных лиц в Сирии и Ираке на американские военные базы, чтобы оказать давление на администрацию Байдена, чтобы она обуздала Израиль.



С помощью Божией мы заставим их сожалеть об этом преступлении и подобных преступлениях, сказал об израильтянах верховный лидер аятолла Али Хаменеи.



Каковы политические расчеты внутри Ирана?



По данным The New York Tives, в иранских кругах, принимающих решения, в том числе в Высшем совете национальной безопасности и внутри гвардии, существуют разногласия по поводу того, как Иран должен реагировать.



Совет заявил, что созвал экстренное заседание 1 апреля вечером вечером, на котором присутствовал президент Ирана для обсуждения нападения, и принял "соответствующее решение", не вдаваясь в подробности.



На встрече некоторые сторонники жесткой линии утверждали, что Ирану следует наносить ракетные удары по целям на территории Израиля. Они утверждали, что все, кроме прямого ответа, будет проявлением слабости. Но другие более умеренные члены выступили против, заявив, что Израиль подталкивает Иран к войне, и Иран должен продолжать свою политику "стратегического терпения" и возмездия через своих прокси-ополченцев.



В конечном итоге последнее слово о том, как реагировать, остается за Хаменеи, и его позиция станет более ясной в ближайшие дни и недели.



1 апреля 2024 года – удар Израиля по колонне с гуманитарной помощью



Один из автомобилей, в которых ехали рабочие World Central Kitchen, когда они были убиты в результате израильского удара поздно вечером 1 апреля в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа.



В результате ударов Израиля по колонне с гуманитарной помощью благотворительной организации погибли семь ее работников в секторе Газа, что вызвало международное возмущение и подчеркнуло риски для гуманитарных работников, пытающихся облегчить надвигающийся голод.



Сотрудники гуманитарных организаций - палестинец, австралиец, поляк, трое британцев и гражданин США и Канады с двойным гражданством - ехали на двух бронетранспортерах, четко обозначенных логотипом World Central Kitchen, и на третьем автомобиле, когда поздно вечером в понедельник они попали под обстрел. по данным благотворительной организации.



Конвой был обстрелян, несмотря на то, что он координировал свои действия с израильскими военными, сообщила группа. Рабочие покидали склад в Дейр-эль-Балахе в центре сектора Газа, где команда выгрузила более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, прибывшей на лодке в понедельник, сообщает World Central Kitchen.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который редко комментирует смертоносные удары в секторе Газа, 2 апреля опубликовал записанное на видео заявление, в котором он, похоже, признал, что ответственность несут израильские военные. Израиль начал расследование обстоятельств ударов.



"К сожалению, в последний день произошел трагический случай, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа", - сказал Нетаньяху. "Такое случается во время войны, мы это полностью изучаем, мы находимся в контакте с правительствами и сделаем все, чтобы это не повторилось".



Израильские военные заявили, что удары были результатом "неправильной идентификации".



"Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией ночью во время войны в очень сложном состоянии", - заявил на видео начальник штаба израильских вооруженных сил генерал-лейтенант Герци Халеви. "Этого не должно было случиться".



World Central Kitchen, основанная известным шеф-поваром Хосе Андресом, заявила 2 апреля, что приостанавливает свою деятельность на территории.



"Это не только нападение на WCK, это нападение на гуманитарные организации, оказавшиеся в самых тяжелых ситуациях, когда продовольствие используется в качестве оружия войны", - заявила в заявлении исполнительный директор группы Эрин Гор. "Это непростительно".



Несколько стран, в том числе страны происхождения убитых, выразили возмущение и потребовали объяснений.



Президент США Байден заявил в своем заявлении: "Я возмущен и убит горем смертью семи гуманитарных работников World Central Kitchen". Он добавил: "Израиль недостаточно сделал для защиты сотрудников гуманитарных организаций, пытающихся доставить крайне необходимую помощь гражданскому населению. Инцидентов, подобных вчерашнему, просто не должно произойти. Израиль также не сделал достаточно для защиты гражданского населения".



Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, назвал смерть рабочих "совершенно неприемлемой" в своем сообщении в социальной сети, добавив: "Израиль должен срочно объяснить, как это произошло, и внести серьезные изменения, чтобы обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций".



Видео и фотографии, проверенные The New York Times, позволяют предположить, что конвой несколько раз подвергался ударам. На снимке видны три разрушенных белых автомобиля, причем самая северная и самая южная машины находятся на расстоянии почти



В результате нападения в крыше средней машины колонны образовалась зияющая дыра.



Логотип World Central Kitchen можно было увидеть на предметах внутри обгоревшего салона самого северного и самого южного вагонов. У машины посередине осталась зияющая дыра в крыше, украшенная логотипом группы. Все три автомобиля, хотя и находились далеко друг от друга, находились на одной и той же прибрежной дороге или рядом с ней.



2 апреля утром осталось неясным, какие боеприпасы попали в автомобили и была ли эта взрывчатка запущена с земли, с военного самолета или с беспилотника.



Война в Газе оказалась исключительно опасной для сотрудников гуманитарных организаций. По данным ООН, по состоянию на 20 марта с начала боевых действий 7 октября там было убито не менее 196 человек, большинство из которых - палестинские сотрудники главной организации ООН по оказанию помощи. Израильские удары нанесли удары по центрам распределения помощи, школам и приютам, принадлежащим группам помощи.



На протяжении всей войны палестинцы и организации по оказанию помощи обвиняли Израиль в неизбирательных бомбардировках, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения – Израиль это утверждение отрицает. Убийство сотрудников гуманитарных организаций из стран, которые поддержали Израиль, может подлить масла в огонь растущего гнева по поводу того, как он вел войну.



После нападения на работников World Central Kitchen другие группы помощи заявили, что также пересматривают свои планы. Американская организация по оказанию помощи беженцам на Ближнем Востоке (Anera) заявила, что приостанавливает операции в секторе Газа, учитывая растущие угрозы работникам гуманитарных организаций.



"Сейчас все чувствуют себя в опасности", - сказал Майкл Каппони, основатель Global Empowerment Mission, некоммерческой группы помощи, раздающей палатки, спальные мешки, медицинское оборудование и еду палестинцам в секторе Газа.



Каппони заявил, что пересматривает свои планы поехать в Газу на следующей неделе. Некоторые сотрудники "фактически хотят собрать вещи и пойти домой прямо сейчас", - сказал он.



Работники Всемирной центральной кухни собираются вокруг тел своих коллег после того, как их перевели в больницу Аль-Наджар в Рафахе 2 апреля.



Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе опознал одну из жертв как Зоми Франккома, гражданина Австралии, который работал менеджером в World Central Kitchen. "Мы хотим полной ответственности за это, потому что это трагедия, которая никогда не должна была произойти", - заявил он журналистам.



"Правда в том, что это выходит за рамки любых разумных обстоятельств", - сказал он.



Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен заявил, что правительство Соединенных Штатов говорило с израильскими официальными лицами об ударе и призвало к быстрому и беспристрастному расследованию.



"Эти люди - герои", - сказал Блинкен, имея в виду сотрудников гуманитарных организаций. "Они бегут в огонь, а не от него. Они показывают лучшее из того, что человечество действительно может предложить, когда дела идут плохо. Их нужно защищать".



Представитель израильских вооруженных сил контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что расследование будет проводиться военным органом, который изучает инциденты на поле боя. "Это поможет нам снизить риск повторения такого события", - сказал он.



Адмирал Хагари заявил, что израильские силы "тесно сотрудничают с Всемирной центральной кухней, чтобы помочь им в выполнении их благородной миссии по доставке продовольствия и гуманитарной помощи жителям Газы". Отметив, что группа доставила еду в Израиль после нападения Хамаса 7 октября, он сказал, что благотворительная организация находится на "передовой линии человечества".



Генерал Халеви также сказал в видео: "Мы сожалеем о непреднамеренном причинении вреда членам WCK. Мы от всего сердца разделяем горе семей, а также всей организации World Central Kitchen".



World Central Kitchen недавно стала важным игроком в доставке помощи в сектор Газа, организовав две поставки продовольствия, которые прибыли на территорию на лодке с Кипра, морской маршрут, призванный дополнить ограниченную помощь, которая была доставлена ​​грузовиками и сброшена из самолеты.



Члены Организации Объединенных Наций осматривают один из разрушенных автомобилей Всемирной центральной кухни 2 апреля.



Группа пыталась помочь облегчить широко распространенный голод в Газе, где палестинцы, особенно на севере, борются с голодом и регулярно собираются возле относительно небольшого количества грузовиков с гуманитарной помощью, которые въезжают на территорию.



1 апреля рабочие выгрузили еду с судна World Central Kitchen "Дженнифер" на наспех построенном причале на побережье Средиземного моря. По словам Теодороса Гоциса, представителя министерства иностранных дел Кипра, 2 апреля они планировали выгрузить еще 240 тонн.



Готсис сообщил, что вместо этого "Дженнифер" покинул сектор Газа и отправился обратно на Кипр во вторник, при этом большая часть груза все еще находится на борту. Он добавил, что еще несколько тонн помощи ждут на складах в кипрском порту, но неясно, будет ли эта помощь теперь доставлена ​​в Газу.



Группы помощи заявили, что только прекращение огня и открытие большего количества пограничных переходов со стороны Израиля позволит работникам доставлять достаточное количество еды и других предметов первой необходимости жителям Газы, не подвергая риску жизни большего количества людей.



Дамиан Соболь, сотрудник гуманитарной организации из юго-восточного польского города Пшемысль, также был убит, сообщил мэр города Войцех Бакун.



1 апреля 2024 года - тест для Израиля



Дэвид Игнатиус в статье в The New York Times "Мучительная история, рассказанная двумя израильскими авиаударами" (02.04.2024) пишет:



"1 апреля проиллюстрировал спектр результатов, которые мы наблюдали от Армии обороны Израиля: поразительная точность в атаке на некоторых из самых опасных командиров Ирана на секретной встрече в Дамаске и ужасающая неряшливость в явно случайном ударе по гуманитарной команде в секторе Газа.



Это не очень хорошая формула. И это помогает объяснить агонию этой войны как для Израиля, так и для его противников.



Спустя почти шесть месяцев после начала конфликта в Газе Израиль добился тактических успехов, которые постепенно деградируют ХАМАС и сдерживают его иранских спонсоров. Израиль может проводить "целевые убийства" своих врагов, хоть наземных, почти по своему желанию. Однако стратегическая цель "победы" и региональной стабильности кажется такой же далекой, как и прежде".



"Операция в Дамаске продемонстрировала, что израильские военные и разведывательные службы делают наиболее эффективно: наносят удары по врагам, вплоть до точных планов убийств. Их умение совершать эти целенаправленные убийства описал Ронен Бергман, израильский журналист New York Times, в своей книге 2018 года "Восстань и убей первым".



"Со времен Второй мировой войны Израиль убил больше людей, чем любая другая страна западного мира", - написал Бергман. По его подсчетам, по состоянию на 2018 год Израиль провел не менее 2300 таких операций. Послание, как он пишет, заключалось в следующем: "Если вы враг Израиля, мы найдем вас и убьем вас, где бы вы ни находились".



Это неустанное применение смертоносной силы было призвано запугать противников Израиля – и часто так оно и было. Но это также было частью высокомерия, которое привело к террористической атаке ХАМАСа 7 октября. Израиль переоценил свое собственное военное мастерство и недооценил мощь ХАМАСа. С тех пор чувство уязвимости и снижение военного мастерства заставили Израиль пошатнуться.



Такие операции, как нападение на Дамаск, могли произойти только с прямого одобрения премьер-министра Биньямина Нетаньяху. И в то время, когда Нетаньяху подвергается жестоким нападкам внутри страны и за рубежом, это является напоминанием о том, что он - жесткий противник, который пойдет на большой риск ради поддержания безопасности Израиля, как он ее определяет.



Многие аналитики предупреждают, что удар по Дамаску может, наконец, подтолкнуть Иран и "Хезболлу" к более широкой региональной войне, которой они до сих пор избегали. Очевидно, Нетаньяху был готов пойти на такой риск. Возможно, он не сможет убить военного лидера ХАМАСа Йехию Синвара в его укрытии в туннеле где-то под сектором Газа. Но он мог атаковать Захеди в центре Дамаска.



Действительно ли такая тактика обеспечивает большую безопасность в долгосрочной перспективе? Именно эту проблему Бергман исследовал в своей книге. Свою историю он рассказал отчасти глазами главы Моссада Меира Дагана, который, по его словам, спланировал убийство шести из 15 иранских ученых-ядерщиков, включенных в его список целей. По словам Бергмана, Даган считал, что убийство "гораздо более морально", чем ведение полномасштабной войны.



Но перед своей смертью в 2016 году Даган усомнился в том, что жесткая израильская военная мощь сама по себе может обеспечить ту безопасность, которую желает Израиль. Как объяснил Бергман, Даган пришел к выводу, что Израиль добился "длинной череды впечатляющих тактических успехов, но также и катастрофических стратегических неудач".



Даган (вместе со многими самыми жесткими руководителями армии и разведки Израиля) решил, что безопасность страны требует политического урегулирования с палестинцами путем создания палестинского государства.



Нетаньяху категорически не согласен с этим и тогда, и сейчас.



Это возвращает нас к другому удару, который попал в заголовки газет 1 апреля – то, что, по словам Израиля, было непреднамеренным нападением на колонну из трех автомобилей гуманитарной организации World Central Kitchen. Нетаньяху назвал это "трагическим случаем, когда наши силы непреднамеренно нанесли удар по невинным людям".



Давайте предположим, что характеристика Нетаньяху точна. Нации совершают ужасные ошибки в войне. Несмотря на это, трагедия Всемирной Центральной кухни является частью гораздо более широкой модели отказа Израиля адекватно планировать координацию гуманитарной помощи в секторе Газа - сделать безопасность мирных жителей приоритетом наряду с его усилиями по уничтожению ХАМАС. Почему Израиль только сейчас, после этой катастрофы, соглашается на создание совместного координационного центра для планирования гуманитарной помощи?



Когда представители администрации Байдена утверждают, что у Нетаньяху нет стратегии прекращения войны в Газе и стабилизации региона, они думают об этом недостатке дальновидности и планирования. Дело не только в том, что палестинцам нужна безопасная и стабильная Газа, но в долгосрочной перспективе это важно и для Израиля".



"События 1 апреля должны напомнить нам, что прочная безопасность не достигается только силой оружия".



Как пишет The Economist (02.04.2024), "Израиль фактически воюет на два фронта: против ХАМАСа в Газе и против более широкого спектра поддерживаемых Ираном ополченцев по всему региону. Самой мощной из них является "Хезбалла", которая почти ежедневно наносит ракетные удары по городам и военным базам на севере Израиля. Но группировка воздерживается от полномасштабной войны: большинство ливанцев не хотят, чтобы их страна была втянута в нее, а Иран опасается рисковать своим самым полезным доверенным лицом.



Израиль, в свою очередь, избегает нанесения слишком глубоких ударов по Ливану, чтобы не вызвать более жесткую реакцию со стороны "Хезбаллы". В основном они ограничили свои бомбардировки южным Ливаном, хотя в последние недели они нанесли удары и дальше, в долину Бекаа, плодородные просторы на востоке страны, где "Хезболла" также имеет большое присутствие. Однако у него нет подобных оговорок относительно нанесения удара по Сирии.



Сирия предлагает длинный список целей: иранские офицеры, ополченцы союзников и партии оружия, направляемые "Хезбалле". Он превратился в зону свободного огня для Израиля, который с 7 октября нанес десятки ударов по Сирии, уничтожив большую часть высшего руководства КСИР в стране. В день Рождества он убил иранского генерала в Дамаске. В середине января они убили пять офицеров, в том числе главу разведки КСИР в Сирии. Другие удары были направлены против "Хезболлы", в том числе нападение на аэропорт Алеппо 29 марта, в результате которого погибли семь членов группировки и десятки сирийских солдат".



"Израиль ведет рискованную игру в Сирии. Он считает, что у него есть редкая возможность нанести ущерб доверенным лицам Ирана в регионе, и что Иран слишком нервничает по поводу более широкой войны, чтобы принять масштабные ответные меры. На данный момент эта ставка пока оказалась верной. Но прошлые достижения не являются гарантией будущих результатов: если Израиль зайдет слишком далеко, регион может оказаться в гораздо более запутанном конфликте".



1 апреля 2024 года – тест для США



Израиль использовал уже имеющиеся у него F-15 для ударов по сектору Газа, но его запрос на большее количество самолетов, судя по всему, отражает долгосрочную озабоченность региональными угрозами.



Администрация Байдена оказывает давление на Конгресс, чтобы тот одобрил план продажи Израилю истребителей F-15 на сумму 18 миллиардов долларов, поскольку президент Байден сопротивляется призывам ограничить продажу американского оружия Израилю в связи с его военным наступлением в секторе Газа.



Государственный департамент недавно направил неофициальное уведомление двум комитетам Конгресса о начале процесса законодательной проверки этого приказа, что является первым шагом на пути к выдаче департаментом официального разрешения на передачу до 50 самолетов.



О заказе F-15 ранее сообщили Politico и CNN, и его подтвердили два американских чиновника. Сделка, которая станет одной из крупнейших продаж американского оружия Израилю за последние годы, также будет включать в себя боеприпасы, обучение и другую поддержку.



По словам американских чиновников, хотя Соединенные Штаты ускорили поставки оружия для нынешней кампании Израиля против ХАМАС, F-15 не будут поставлены в течение как минимум пяти лет.



Имея максимальную скорость почти 2000 миль в час, F-15 способен вести как воздушный бой, так и бомбить наземные цели. Хотя Израиль использовал уже имеющиеся у него F-15 для ударов по сектору Газа, его запрос на эти самолеты, судя по всему, отражает долгосрочную озабоченность региональными угрозами, в том числе со стороны базирующейся в Ливане "Хезболлы", поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии и самого Ирана. Силы обороны Израиля, вероятно, будут использовать F-15 в любой потенциальной атаке на ядерную программу Ирана.



Израильские официальные лица также сообщили своим американским коллегам, что Израиль собирается разместить новый заказ на самолеты F-35, сообщил американский чиновник.



Соединенные Штаты стабильно поставляют оружие Израилю в рамках 10-летнего соглашения о предоставлении военной помощи на сумму 3,8 миллиарда долларов в год, которое администрация Обамы завершила в 2016 году. Многие заказы на поставки оружия, размещенные с тех пор и выполняющиеся сейчас, уже одобрены Конгрессом. .



Но администрация Байдена также срочно отправила две новые экстренные поставки оружия в Израиль на общую сумму более 250 миллионов долларов после террористических атак ХАМАС 7 октября в Израиле, минуя одобрение Конгресса на том основании, что это оружие, в основном артиллерийские и танковые боеприпасы, было необходимо. немедленно.



И если приказы Израиля не достигают определенного порога в долларах, то администрации не нужно уведомлять Конгресс или получать его одобрение. По словам американских чиновников, некоторые заказы, размещенные с 7 октября, а возможно, десятки или более, не были публично раскрыты.



Критики израильской кампании в секторе Газа, в ходе которой, по словам представителей министерства здравоохранения, было убито более 32 000 палестинцев, говорят, что администрация Байдена должна использовать любые доступные рычаги, чтобы заставить Израиль изменить свой подход.



Выступая на пресс-конференции в Париже 2 апреля, госсекретарь Энтони Дж. Блинкен не стал конкретно говорить о потенциальной продаже F-15. Но он защищал продолжающуюся передачу оружия Израилю администрацией Байдена в целом и подчеркнул, что самые последние поставки не были напрямую связаны с текущим конфликтом в секторе Газа.



Такие передачи являются частью соглашений, которые "достигнуты десятилетие или более" и включают в себя системы вооружений, на производство которых могут потребоваться годы, сообщил журналистам Блинкен. Эти случаи, по его словам, "рассмотрены Конгрессом много лет назад и о них было уведомлено много лет назад, задолго до начала конфликта в Газе".



Блинкен отметил, что Соединенные Штаты полны решимости защитить более широкие интересы безопасности Израиля, помимо конфликта в Газе.



"Речь идет также об угрозах, исходящих Израилю со стороны "Хезболлы", Ирана и различных других игроков в регионе, каждый из которых так или иначе поклялся попытаться уничтожить Израиль", - сказал он.



После 7 октября Израиль запросил ускоренную передачу заказов, которые были одобрены много лет назад, включая бомбы весом от 250 до 2000 фунтов, которые Израиль регулярно сбрасывает в Газу, но которые американские военные и многие союзники предпочитают не использовать в городских войнах.



Представитель Госдепартамента заявил, что ведомство, как правило, не подтверждает и не опровергает поставки оружия США до официального уведомления Конгресса. Чиновник добавил, что после того, как Конгресс одобрит продажу оружия Израилю, она может осуществляться десятками отдельных поставок в течение многих лет. Эти поставки не требуют отдельного уведомления Конгресса.



Некоторые официальные лица США в частном порядке заявляют, что "замедление, сокращение или обусловление продаж оружия Израилю может придать смелости Ирану и его региональным союзникам и ослабить сдерживающую мощь Израиля против них".



Но критиков военной кампании Израиля в секторе Газа такие аргументы не трогают, заявляя, что неоднократные призывы администрации Байдена к Израилю лучше защищать мирное население сектора Газа не имели большого эффекта и должны быть поддержаны с ощутимыми последствиями.



"Администрации Байдена необходимо лучше использовать имеющиеся у нас инструменты, включая передачу наступательного оружия, для выполнения разумных запросов президента Байдена", - заявил сенатор Крис Ван Холлен, демократ от Мэриленда.



Г-н Ван Холлен, ссылаясь на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пожаловался, что "крайнее правительство Нетаньяху продолжает давать отпор администрации Байдена на каждом шагу - от игнорирования призывов предоставить больше помощи голодающим людям в секторе Газа до настаивания на том, что она начнет вторжение в Рафах, несмотря на то, что президент Байден провел "красную линию"".



F-15 были в списке запросов, выдвинутых на прошлой неделе министром обороны Израиля Йоавом Галлантом на его встречах с представителями администрации в Вашингтоне, согласно американскому чиновнику, проинформированному об этих разговорах. Г-н Галлант также сказал, что Израиль хочет приобрести больше истребителей F-35 у США.



Это будет отличаться от недавнего использования Израилем опциона в рамках существующего заказа на F-35 на закупку самолетов и оборудования на 2 миллиарда долларов больше.



Израиль уже владеет десятками F-35, которые являются одними из самых современных вооружений в военном арсенале Америки.



У него также есть парк F-15, который он использовал для ударов по сектору Газа, но также полагается на него для выполнения миссий на большие расстояния в таких местах, как Ливан и Сирия. В 2016 году высокопоставленный чиновник ВВС Израиля заявил, что этот самолет полезен, "когда мы хотим достичь больших расстояний с помощью небольшого количества самолетов".



В информационном документе Еврейского института национальной безопасности Америки от 1 апреля говорится, что Израилю нужны истребители F-15 и F-35 для "уничтожения личного состава и арсеналов оружия "Хезболлы" в Ливане".



"Истребители также обеспечивают поддержку сухопутным силам ЦАХАЛа в Газе и позволяют Израилю проводить операции против враждебных субъектов в Сирии и других частях региона", - пишет Йони Тобин, аналитик аналитического центра, имеющего связи с правительством Израиля и военными. Тобин добавил, что эти самолеты были необходимы Израилю для поддержания решающего военного превосходства над своими региональными соперниками.



Выступая перед журналистами в Белом доме, Джон Ф. Кирби, представитель Белого дома по национальной безопасности, заявил 2 апреля, что, по его мнению, подход администрации работает. Источник - Завтра

