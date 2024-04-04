Токаев и Мирзиеев учредили Железнодорожное каз-узбСП

00:44 06.04.2024

Главы Узбекистана и Казахстана одобрили создание СП между железнодорожными администрациями

Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии. Кроме того, они приветствовали инициативу создания Совместного предприятия между железнодорожными администрациями Узбекистана и Казахстана. Оно будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута.



В ходе переговоров в Хиве президенты Узбекистана и Казахстана уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, сообщила пресс-служба Акорды.



В этом ключе президенты обсудили ход подготовки к очередной шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также перспективы взаимодействия в форматах С5+. Напомним, предыдущий саммит центральноазиатской пятерки состоялся в сентябре 2023 года в Душанбе.



️В контексте укрепления взаимодействия в регионе лидеры двух стран приветствовали инициативы создания Совместного предприятия между железнодорожными администрациями Узбекистана и Казахстана, предоставления на взаимовыгодной основе грузовых терминалов на казахско-китайской границе и в Узбекистане для организации грузоперевозок по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан.



️Проект, как ожидается, будет способствовать наращиванию двусторонней торговли, увеличению объемов транспортировки товаров, а также создаст благоприятные условия для наращивания грузоперевозок в южном направлении.



️Совместное предприятие будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута, отмечается в сообщении.