Пакистанцы уже готовы пособить Тегерану своей "ядеркой", - СП

09:36 06.04.2024 6 апреля 24



Иранские агенты могут находиться внутри Израиля и ждать команды "фас"

Ирина Гусева



Елена Супонина Фархад Ибрагимов



Иранские власти пообещали жесткий ответ Израилю на удар по территории посольства страны в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, в том числе два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).



С осуждением израильских действий в отношении диппредставительства выступили многие государства, а Совбез ООН 2 апреля провел заседание, по итогам которого Россия подготовила проект заявления СБ для прессы со стандартным для таких случаев текстом. Однако, как написал в своем ТГ-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего.



Тем не менее это не помешало США заявить о том, что они обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Израилем и Ираном.



"Да, мы очень обеспокоены", - сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN, добавив, что эта тема поднималась в разговоре президента США Джо Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.



В Израиле уверяют, что готовы к решительному ответу на возможный удар со стороны Израиля.



Ответный удар обсуждался на заседании кабинета безопасности Израиля, в начале которого Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран в регионе годами действовал против Израиля, поэтому израильская сторона работает против Ирана и его сателлитов.



Востоковед, политолог Елена Супонина считает, что Иран "вынужден ответить" на израильский удар.



- Другое дело - видно, что иранское руководство не торопится и выверяет ответ.



Скорее всего, удары могут быть нанесены по американским и израильским объектам в регионе по тому типу, который мы видели в 2020 году после убийства американцами генерала Касема Сулеймани. В данном случае иранцы обвиняют не только Израиль, но и США, поэтому американские объекты тоже могут стать целями.



Еще один вариант или совокупность с предыдущим - задействовать иранские союзные силы в регионе, так называемые прокси. Тогда мы увидим резкое обострение и без того напряженной ситуации на ливано-израильской границе, где действует близкая Ирану ливанская партия "Хезболла", возможно также нарастание активности со стороны йеменских хуситов в Красном море.



"СП": А насколько тогда вероятна уже большая война на Ближнем Востоке и не превратится ли она в Третью мировую?



- В разрастании конфликта заинтересован израильский премьер-министр Нетаньяху, но Тегеран и сейчас попробует избежать этого сценария, хотя такого развитие событий в регионе возможно в любой момент.



"СП": Вы сказали, что удары могут быть нанесены и по американским объектам. Какую в этом случае позицию могут занять США? В Совбезе ООН они себя уже показали.



- Американцы продолжат свою линию безоговорочной поддержки Израиля. Они закрывают глаза на нарушение суверенитета Сирии, где были нанесены израильские удары по иранскому консульству, закрывают глаза на нарушение многочисленных конвенций, регулирующих работу дипломатических ведомств.



Политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов также считает, что для сохранения своего лица Иран должен ответить на удар Израиля.



- То, что произошло - это вопиющее нарушение норм международного права. С точки зрения международного права это считается ударом по территории Ирана. Тем более это удар по дипведомству в Дамаске. Это территория Сирии, суверенное государство, член ООН. Израиль считает, что он может так себя вести и ему за это ничего не будет. Он сильно ошибается.



Никаких сомнений нет - Иран, конечно, ударит. Вопрос в том, как именно.



На мой взгляд, есть варианта развития событий. Первый - ответит симметрично, ударит напрямую по Израилю или посольству (или консульству) Израиля на территории третьих стран, но тогда Иран рискует испортить отношения с этой третьей страной. Думаю, в этом случае Израиль ответит обязательно. И тогда может начаться полномасштабная война. Тем более что уже известно, что Израиль ответить решительно и ударить по территории Ирана, если Иран ответит на выходки Израиля.



Второй - задействует свои прокси-силы в лице хуситов, "Хезболлы", которые стоят на страже интересов Ирана в регионе и готовы вступить в реальный бой.



Проявляя эту агрессию, Израиль не заработал для себя никаких очков. Наоборот. Почему-то Нетаньяху считает, что, пытаясь втянуть Иран в крупномасштабную войну, он выйдет сухим из воды и сможет одержать победу. Я в этом сомневаюсь, потому что израильтяне с Сектором Газа уже полгода разобраться не могут. Они слишком переоценили себя и недооценили своего противника. В случае войны в Ираном у меня еще большие сомнения.



Не будем списывать Израиль со счетов. Это сильное государство, обладающее серьезным и высокотехнологичным вооружением, но и Иран - это необычное государство. Это страна, которая постоянно работает над производством новых видов вооружений, у которой численность регулярных войск около одного миллиона человек, а то и больше.



Если, конечно, Израиль втянет Иран в большую войну, то Запад будет так или иначе поддерживать Израиль - наемниками, инструкторами, вооружением. Против Ирана может оказаться большая часть Запада. Но если Израиль считает, что он сможет одержать победу, то это не иначе как попытка выдать желаемое за действительное.



"СП": Но могут втянуть Иран в большую войну?



- Иран понимает, что попытка Нетаньяху втянуть их в войну - это провокация. Они не хотят бросаться на амбразуру, не хотят большой войны с Израилем. Они верят в свои силы, но и противника не недооценивают. Они могут бросаться довольно жесткими словами, но на Востоке не бросаться жесткими словами не могут, это часть их менталитета в хорошем смысле слова.



В случае большой ирано-израильской войны наверняка мусульманский мир встанет на сторону Ирана, но, думаю, на словах. На деле они постараются как-то обойти этот острый угол и не вмешиваться. Но если они увидят, что весь Запад с Израилем бомбит территорию Ирана и там погибают люди в большом количестве, думаю, что, например, Пакистан или Турция стоять в стороне не будут. Неоднократно пакистанцы говорили, что если Израиль начнет ядерную войну против Ирана, то пусть Израиль не забывает, что может у Ирана ядерного оружия и нет, но у его братьев-пакистанцев оно есть. Насколько популистски эти слова звучат, сказать сложно, потому что пока еще ничего не случилось, но сам факт этих слов вызывает ужас. Представьте, что может произойти с регионом Ближнего Востока, если начнется катастрофа.



А она начнется, потому что Израиль находится в отчаянном положении. Удар по иранскому консульству - это не признак силы, это признак слабости. Если бы были сильны, то разобрались бы с сектором Газа, разбирались бы с иранскими прокси.



"СП": Насколько велика вероятность большой эскалации?



- Нет однозначного ответа. С одной стороны, Иран может и должен ответить, потому что это пощечина, тем более 1 апреля. В этот день в 1979 году в Иране была провозглашена Исламская Республика. Это точка отсчета формирования современного Ирана. Своим шагом Израиль показал, что для него не существует этой Республики.



Но Иран должен действовать на холодную голову и будет правильно ответить более искусно, действуя через прокси-группировки. К тому же есть многочисленные маленькие группировочки, у которых может и имен нет, но они очень боеспособные.



Сами израильтяне говорили, что не надо провоцировать Иран, потому что неизвестно, чем он обладает, и он может рвать Израиль изнутри. Возможно, в самом Израиле агенты находятся и ждут команду "фас".



Конечно, вероятность крупномасштабной войны существует, но я полагаю, что ее не будет, потому что Иран понимает, чем это может обернуться для него и всего региона. Стать причиной Третьей мировой войны, а ирано-израильская война может к этому привести, он не хочет. Источник - свободная пресса

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