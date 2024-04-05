Дмитрий Родионов: Кишинев объявил Приднестровью экономическую войну

09:41 06.04.2024 Кишинев объявил Приднестровью экономическую войну

Власти Молдавии приняли решение покончить с республикой до подхода российской армии

Дмитрий Родионов



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Владимир Букарский Игорь Шорников



Власти Молдавии ставят задачу уничтожить всю экономику Приднестровья и спровоцировать в регионе гуманитарную катастрофу, заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов.



Ранее стало известно, что уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие ПМР - тираспольский завод "Электромаш". С августа прошлого года Кишинев не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.



"Завод производит машиностроительные двигатели. Это и беспокоило власти Республики Молдова, которые тревожит сохраняющийся в ПМР производственный и технологический потенциал. Их задача - остановить всю промышленность Приднестровья.



Им нужно разрушить экономику ПМР в 2024 году, чтобы уничтожить приднестровскую государственность до того, как позиции союзной Приднестровью России в глобальном противостоянии с Западом окрепнут. Поэтому они бьют по заводам, мешая им завозить сырье и вывозить готовую продукцию", - рассказал Сафонов.



По его словам, идет расчет на полное обрушение бюджета Приднестровья.



"Затем наши заклятые друзья из числа власть имущих Молдовы будут добиваться прекращения поставок российского газа в Приднестровье. А тогда они надеются взять обескровленную республику голыми руками и вытеснить с ее территории российские войска", - подчеркнул Сафонов.



Вообще-то Приднестровье всю свою историю в блокаде. Неужели Кишинев реально может за один год сделать то, чего не смог за более чем 30 лет? И чем мы можем помочь?



- В целом разделяю мнение Андрея Сафонова, - говорит директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.



- Кишинев не желает возобновления боевых действий на Днестре, он пока не готов к этому ни в военном, ни в экономическом, ни в психологическом плане. Ставка сейчас делается на экономическое удушения Приднестровья, на социальный коллапс и на недовольство населения властями ПМР.



Что касается высокотехнологичных предприятий, которые работали в республике, то деятельность большинства из них и, в первую очередь завода "Электромаш", была связана с российскими партнерами. Это удар не только по приднестровским производителям, но и по России.



"СП": По словам Сафонова, их задача - остановить всю промышленность Приднестровья в 2024 году, чтобы уничтожить приднестровскую государственность до того, как позиции союзной Приднестровью России в глобальном противостоянии с Западом окрепнут. Чего они так опасаются? Едва ли Россия даже СВО закончит в этом году…



- Они опасаются, что украинский фронт начнет разваливаться еще до конца текущего года и российские войска окажутся на границах Приднестровья и Молдовы. В этом случае будет достигнута не только безопасность приднестровцев, это будет означать практически автоматическую смену режима в Молдове. Как это произойдет?



Вспомним, что произошло с румынским режимом Антонеску в августе 1944 года, когда Красная армия оказалась на границах Румынии. Румынские элиты сами снесли своего диктатора и выдали его русским, они вмиг переобулись и перешли на сторону Советского Союза в войне с фашистским блоком. Надо отдать должное румынским солдатам, против венгров и немцев они сражались намного лучше, чем против русских. У Санду и ее камарильи будет та же судьба, что и у ее кумира.



"СП": Реальна ли задача - разрушить экономику ПМР в течении года?



- Приднестровье блокировано и с востока, и с запада, экспорт и импорт осуществляется через Молдову. Технически блокировать несложно, но Кишинев не может себе этого позволить из-за того, что Запад не может просчитать реакции России.



Может так случиться, что легкая победа над маленьким Приднестровьем, о которой они так мечтают, обернется тотальным поражением Запада на всем этом направлении с утратой не только Одессы, но и Молдавии, да еще с неизвестными последствиями для Румынии. Нам представляется, что в данном случае шкурка не будет стоить вычинки. На Западе предпочитают не рисковать.



"СП": Сообщается об остановке завода "Электромаш". Какие еще предприятия они еще могут остановить и насколько это будет критично?



- "Электромаш" - одно из крупнейших предприятий Приднестровья, крупнейший налогоплательщик в бюджет республики. Остановка предприятия грозит не только появлением сотен безработных, но и проблемами с исполнением социальных статей бюджета.



Теоретически Кишинев может заблокировать работу любого приднестровского предприятия, которое работает на экспорт или осуществляет производство из привозного сырья. Угрозы экономике Приднестровья прямые. Республика очень зависима от внешнего фактора, это не Россия, которая может заниматься импортозамещением и торговать со всем миром, насмехаясь над санкциями.



"СП": Чем может ответить Приднестровье? Молдова получает электроэнергию с находящейся на левом берегу Молдавской ГРЭС…



- Тирасполь, конечно, может прекратить поставки электроэнергии в Молдову и создать там такой же гуманитарный коллапс, как Молдова хочет устроить Приднестровью, только не в экономической, а в энергетической сфере. Но надо понимать всю взаимозависимость региональных процессов. Отключить свет Молдове означает лишить себя основной части валютной выручки. Это путь в никуда.



Рано или поздно Молдова получит какую-то электроэнергию, например, из Румынии, а Приднестровье после этого уже не восстановится. Так что "рубильник" - это не средство противостояния. Сила Приднестровья только в том, что за ним стоит Россия. Это сдерживает всех врагов республики, начиная Кишиневом и заканчивая Вашингтоном.



"СП": Есть ли у Тирасполя план действий на этот счет? За 30 с лишним лет к подобному не готовились?



- Наверное, готовились, наверное, планы есть, но, учитывая уязвимость республики, эти планы никто озвучивать не станет. Это по меньшей мере должно стать сюрпризом для агрессоров.



- Руководство Кишинева никогда и не скрывало свою цель - подорвать экономику Приднестровья и взять регион под свой контроль методом экономического удушения, уверен исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба", политолог Владимир Букарский.



- Просто сейчас, с точки зрения властей Молдовы, сложилась для этого идеальная конъюнктура.



"СП": Кишиневу удалось остановить "Электромаш".



- Да, действия Кишинева повлияли на остановку "Электромаша". Последствия самые печальные - сотни человек остались без работы и средств к существованию, они будут вынуждены искать работу за пределами республики. Остановиться могут все предприятия, в том числе Молдавский металлургический завод в Рыбнице и две электростанции - Дубоссарская ГЭС и Кучурганская ГРЭС.



"СП": По словам Сафонова, Кишинев мешает заводам завозить сырье и вывозить готовую продукцию. Под каким обоснованием это делается? Есть ли у Тирасполя варианты решения проблемы?



- Кишинев обосновывает свои действия ссылками на собственное внутреннее законодательство и нормативы ЕС, которые Молдова обязалась внедрить в процессе евроинтеграции. Искренне надеюсь, что в Тирасполе предусмотрели эту проблему и заранее наметили пути решения.



"СП": Молдова получает электроэнергию с находящейся на левом берегу Молдавской ГРЭС. В чем еще правый берег зависит от левого? Есть способы делать Кишиневу больно в ответ?



- На сегодня степень зависимости правого берега от левого сильно уменьшилась по сравнению с ситуацией до 2022 года. Это объективный факт. Ключевым звеном по-прежнему остается Кучурганская ГРЭС и продолжающаяся миротворческая операция в регионе.



"СП": Чем Россия может помочь Тирасполю? Или пока не пробьем коридор через Украину - никак?



- В данной ситуации я не вижу никакого другого реального сценария, кроме возобновления переговоров по приднестровскому урегулированию и формированию условий для предоставления Приднестровью особого статуса в рамках общего государства в границах бывшей Молдавской ССР. Источник - свободная пресса

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