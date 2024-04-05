Мэтью Блэкберн: Надвигающийся крах Украины

09:47 06.04.2024 National Interest

США

05 апреля 2024

Надвигающийся крах Украины

NI: Россия вынуждает Украину передислоцировать войска на многих участках фронтах



Западные доноры Украины щедры на громкие слова, когда говорят о необходимости победить Россию - но при этом они испытывают острую нехватку трезвого взгляда на вещи, пишет NI. Результатом этой наивности стал риск того, что не НАТО "преподаст России урок" и "поставит ее на место" - но случится ровно обратное.



Военная ситуация на Украине ухудшается, и министры иностранных дел НАТО собрались в Брюсселе, чтобы разработать долгосрочный план снабжения Киева всем необходимым. Как выразился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "мужества у украинцев хватает - у них заканчиваются боеприпасы". Америка отвлеклась на другие дела и все чаще перекладывает задачи по координации украинской обороны на Европу. Но, кроме судорожного поиска снарядов и денег, а также скромной стратегии по развитию совместного ВПК, у европейских лидеров, похоже, нет ни идей, ни возможностей для решительного и своевременного вмешательства.



Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке на Украину войск НАТО получило поддержку Польши и Чехии, но вызвало испуг в самом Париже. Что еще важнее, Германия, Великобритания и США отправку любого контингента по-прежнему исключают наотрез. Таким образом вместо нового подхода сохраняется старая модель: НАТО ломанет голову над тем, как помочь Украине, не провоцируя при этом открытую войну с Россией, - и в итоге не может предоставить решительную помощь, без которой не переломить ход конфликта.



Еще один раз за разом повторяющийся шаблон - повторение избитых морализаторских штампов. Запад "не может допустить победы России". "Порядок на основе правил" может рухнуть. И так далее. Кроме того, появилась новая "теория домино" (бытовавшая в годы холодной войны доктрина о распространении коммунизма в результате цепной реакции - прим. ИноСМИ): если падет Украина, русские орды неизбежно потекут рекой дальше на Запад. Проекция конфликта на одного "злодея" Владимира Путина усугубилась со смертью Алексея Навального. Это упрощенная борьба добра и зла, демократии и деспотии, цивилизации и мрака. "Мира не будет, доколе не будет свергнут тиран". Поэтому западный альянс должен непоколебимо поддерживать Украину.



Однако чего этой риторике не хватает, так это реализма. Какова же реальная расстановка сил между противниками и какой вывод напрашивается после двух лет жесткой силовой конфронтации между Россией и НАТО? Неудивительно, что западные лидеры не желают признавать, что тяжелая ситуация, в которой оказалась Украина, - следствие их собственных фундаментальных просчетов в отношении России. Многочисленные ошибки Москвы в этом конфликте хорошо известны - но как насчет ошибок западного альянса?

План "А" Запада провалился, план "Б" России понемногу

претворяется в жизнь



Примерно два года назад стало ясно, что российский план А на Украине провалился. Первоначальный расчет Путина сводился к следующему: внезапно ввести на Украину войска, чтобы в лучшем случае свергнуть правительство Украины или, по меньшей мере, навязать Киеву новую, менее выгодную версию Минских соглашений. Однако план А России сорвало правительство Зеленского, чьи вооруженные силы отстояли окраины Киева в марте 2022 года. После краха стамбульских мирных переговоров в апреле Россия перешла к плану Б - упорным боевым действиям на истощение, с целью подточить волю и подорвать способность Киева сопротивляться и одновременно испытать на прочность коллективную поддержку Запада Украине.



В 2022 году российский план Б дал неоднозначные результаты. Москва одержала важные, пусть и дорогостоящие, победы в Мариуполе и Северодонецке, однако Украина воспользовалась нехваткой живой силы у России и отбила территории в Харьковской и Херсонской областях. Однако после частичной военной и экономической мобилизации Россия выпуталась из сложной ситуации, отразила наступление ВСУ в 2023 году и одерживает верх в 2024 году.



Постепенный успех российского плана Б становится все очевиднее, и одновременно проясняется и провал плана А Запада по борьбе с Россией. Его основу составляли санкции, призванные подорвать российскую экономику, дипломатия, направленная на изоляцию путинского режима, а также применение оружия и военного ноу-хау НАТО для нанесения максимального ущерба Москве на поле боя. Желанным результатом было унижение России и ее уход с Украины. Эксперты уверяли нас, что при любом исходе Россия останется посрамлена и серьезно ослаблена. Однако этого не произошло.



Ложные предпосылки



Экономика России считалась слабой и уязвимой для санкций, учитывая ее зависимость от рынка энергоносителей и относительно низкий показатель ВВП, который рассчитывается в долларовом эквиваленте. Однако такой подход не учел ни стратегические отрасли промышленности России, ни ее ресурсную самодостаточность, ни альтернативных торговых партнеров. Западные санкции против экспорта энергоносителей вернулись бумерангом: некоторые европейские экономики пострадали еще больше российской. Санкции повлекли за собой скачок цен на энергоносители, в результате чего Москва собрала более чем достаточно средств для финансирования своих военных усилий. Надежды на то, что большинство незападных стран прекратят торговлю с Россией, также оказались несбыточными: Россия увеличила товарооборот с Индией, Турцией и Китаем, тогда как ее ближайшие соседи незаметно наживаются на перепродаже подсанкционных товаров Москве.



Святая уверенность в том, что в России царит клептократия, привела к личным санкциям против богатых россиян. Ожидалось, что это приведет к политическим последствиям: лишившись доступа к активам и предметам роскоши на Западе, российские толстосумы наверняка ополчатся против Путина. Однако вместо этого санкции пробудили во многих лояльность существующему режиму и желание вкладываться в собственную страну. Таким образом, западные санкции провалились дважды: они не только не разрушили российскую экономику, но и не расшатали сложившуюся вокруг властного ядра коалицию элит.



Другой набор ложных предпосылок касается собственно военной сферы. Неубедительное применение жесткой силы Москвы в первые два месяца специальной военной операции было воспринято как свидетельство вопиющего непрофессионализма. Сообщения о высоких потерях российской техники и личного состава увязали с коррупцией, низким боевым духом и общей дезорганизацией. Большинство комментаторов и репортеров приняли за чистую монету оценки российских потерь личного состава, озвученные Украиной, США и Великобританией, а также данные о потерях техники от разведывательной компании на основе открытых источников Oryx. Утверждения об астрономическом уроне, понесенном Россией, усилили давний стереотип о военном превосходстве НАТО, породив на Западе неоправданный военный оптимизм. Запад предоставил Украине свое передовое оружие, помог с разработкой тактики и подготовкой военнослужащих - с прицелом на то, что это позволит разгромить Россию. Однако "чудо-оружие", якобы способное в коре изменить правила игры, НАТО приберегла на тот случай, если Украине потребуется совсем уж крайняя помощь.



Эти военные предположения также оказались ошибочными. "Капельная" подача современного вооружения, настроенная так, чтобы не допустить грубого попрания российских "красных линий", не позволила украинцам добиться решающего успеха в 2023 году. Обучение, оборудование и стратегическое планирование НАТО никаким не помогли контрнаступлению ВСУ 2023 года. Страны НАТО предоставили лишь разрозненные виды вооружений и не удовлетворили основные потребности Украины в производстве или закупках боеприпасов до 2024 года. Вообще, НАТО оказалась неудовлетворительно подготовлена к конфликту на Украине: ее военные доктрины предусматривают вмешательство в гражданские войны либо конфликты с более слабыми державами, а не опосредованную войну на истощение с сопоставимым по силе противником.



Россия же не только была лучше подготовлена к долгосрочному военному производству, но и успешно внедрила новшества после пережитых неудач. Российские военные адаптировались к условиям почти полной "прозрачности" поля боя, массового использования беспилотников и значительного снижения роли танков и самолетов. Россия внедряет передовую тактику пехотного штурма, новые методы применения беспилотников и противодействия им, а с некоторых пор - и разрушительные планирующие бомбы, которые позволяют использовать авиацию вне зоны поражения зенитного огня противника. На тактическом и оперативном уровне Россия наступает по нескольким участкам фронта одновременно, вынуждая Украину проводить изнурительную и непрерывную передислокацию войск. Подавать военные успехи России как "психические атаки" и "мясорубку" - в корне неверно. Подход России носит постепенный, истощающий и отнюдь не бессистемный характер.



Учитывая это развитие событий, повсеместные разговоры о победе Украины сменились забрезжившим призраком поражения - который вполне может воплотиться, если Запад не поставит необходимое оружие и боеприпасы. Но даже если снаряды прибудут вовремя, перед ВСУ остро стоит еще и кадровая проблема, а ее решить будет гораздо сложнее. За глубоким нежеланием украинского правительства объявлять очередную мобилизацию таится страх народного гнева и сомнения в том, что необходимое число новобранцев в принципе удастся собрать.



Однако несмотря на все вышеперечисленные признаки, многие на Западе намерены и дальше продвигать план А: еще больше санкций против России, новое оружие и расширенная подготовка для Украины - и все это ради того, чтобы так или иначе подготовить Киев к началу нового наступления в 2025 году. Однако остается неясным, сможет ли Украина в принципе пережить 2024 год, если Россия превосходит Запад по производству снарядов более чем втрое и имеет в своем распоряжении больше войск. На следующем этапе конфликта придется чем-то поступиться.



Что дальше?



Нынешние отчаянные попытки наскрести боеприпасы, чтобы гарантировать выживание Украины, - отнюдь не план Б для Запада. Определение "победы" до сих пор отсутствует. Неясно, каковы должны быть предпосылки "честных" переговоров с Россией. В действительности План Б западного альянса подразумевает выбор: срочно изыскать или способ и средства упрочить поддержку Украины - или же вариант компромисса и переговоров с Россией.

Макроновский вариант пойти на Украине ва-банк выглядит неубедительно. Никакие разговоры о размещении войск НАТО серьезной угрозой военному превосходству России не представляют. Скорее, это сигнал о решимости Запада, призванный укрепить боевой дух украинцев в решающий момент, а также своего рода гарантия: в случае фиаско самого Макрона не обвинят в том, что он отсиживался в стороне и отмалчивался. Но если смотреть на вещи реально - что смогут сделать 2 000 французских солдат на Украине, чтобы коренным образом изменить расстановку сил? Разумеется, это будет лишь временная мера, но с риском еще большего фиаско - учитывая, что контингент НАТО на Украине не будет защищен статьей 5 и наверняка станет "законной целью" для российских ракет и беспилотников.



Прозвучавшие за последние недели заявления несостоятельны. Победа России "непозволительна", но у Запада нет возможности и средств одолеть Россию. Западному альянсу не хватает ни желания, ни ресурсов, чтобы проявить на Украине инициативу. При всех громких заявлениях о том, что Запад не обязан сдерживаться и должен бестрепетно пересекать красные линии Москвы, у него нет реального желания балансировать на грани войны между Россией и НАТО.



Отсутствие реализма в западной риторике очевидно. Есть серьезный риск, что это не Запад преподаст России урок и поставит Путина на место, а наоборот. Что, если это как раз Россия учит Запад, как использовать жесткую силу и вести межгосударственные конфликты в условиях 21-го века? Это ведь Россия рекламирует свою трактовку великодержавного суверенитета, в которой единое, стойкое и непоколебимое государство может победить объединенный суверенитет ЕС и НАТО.



Мы все не раз слышали контраргумент, что Путину в принципе нельзя доверять и что он удовольствуется лишь полным уничтожением Украины как независимого государства. Однако не приведет ли к полному физическому уничтожению Украины ли как раз слепое продолжение неэффективного плана А Запада? Именно по этой причине папа Франциск и призвал западных лидеров "не постыдиться начать переговоры, пока ситуация не ухудшилась".



Новый подход к конфликту на Украине не возникнет из пустой риторики и морализаторства. Одними словами не предотвратить победу России. Что действительно необходимо, так это четкий отчет, чего реально достичь имеющимися средствами - а также каковы будут затраты, риски и выгоды в других сценариях. В конце концов, продолжать проигрышные действия в ожидании неких новых результатов - это заведомо не рецепт успеха.



Автор: Мэтью Блэкберн - старший научный сотрудник исследовательской группы Норвежского института международных отношений по России, Азии и международной торговле. Его исследования посвящены политике современной России и Евразии, внутреннюю политике региона и межгосударственным отношениям. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712386020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции

- На заседании Совета по привлечению инвестиций рассмотрены критерии включения проектов в механизм "зеленый коридор"

- О кадрах и контроле

- Кадровые перестановки

- Позиция фракции "Ак жол" по закону "О государственных закупках", первое чтение

- Провокаторы и союзники

- Заместитель Премьер-Министра Серик Жумангарин провел рабочее совещание по вопросам цифровизации информационной системы технического регулирования

- "Глубокий человек, цельный человек, просто глыба": скончался журналист Гадильбек Шалахметов

- О задержании и этапировании граждан РК

