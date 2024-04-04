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Иранские ракеты - месть ограниченного радиуса действия, - Э.Байназаров
09:52 06.04.2024

Месть ограниченного радиуса действия
Иран может ударить по Израилю, но хочет обойтись без полномасштабной войны
В Израиле готовятся к вероятному ответу Ирана на недавний удар по консульству Исламской республики в Дамаске. Израильское армейское руководство приостановило предоставление военным краткосрочных отпусков, а также вызвало на службу новых резервистов. Для атаки Иран может выбрать 5 апреля, на которое в этом году выпал международный День солидарности с палестинцами. Впрочем, и в Пентагоне, и в экспертном сообществе полагают, что Иран не рискнет вступать в полномасштабный конфликт с Израилем и США, так что будет действовать достаточно осторожно.

4 апреля Иран провел в Персидском заливе военно-морской парад в честь отмечаемого в пятницу дня Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) - международного дня солидарности с борьбой палестинского народа за независимость. Как сообщили иранские СМИ, во время парада корабли успешно поразили морские цели с флагами Израиля.

При этом вскоре речь может пойти о реальной, а не об учебной атаке. Во всяком случае, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) к этому активно готовится. Армейское руководство приостановило предоставление краткосрочных отпусков военнослужащим и вызвало на службу новых резервистов. По данным газеты Times of Israel, израильские военные также начали глушить сигнал GPS в ряде районов страны, включая Тель-Авив и Иерусалим. Эта мера призвана защитить города в случае атаки беспилотников. Жители Израиля тут же начали жаловаться на сбой в программах по предупреждению о ракетных ударах.

В медицинском центре "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме прошли учения по отработке действий при одновременном поступлении большого числа пациентов с ранениями.

Между тем представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари призвал граждан страны не паниковать, "не закупаться генераторами, не запасаться едой и не снимать деньги в банкоматах".

Бывший глава израильской разведки Амос Ядлин в разговоре с агентством Reuters предположил, что Иран может выбрать для удара именно день Аль-Кудс, то есть 5 апреля.

Как передает израильский 12-й канал со ссылкой на свои источники, военное руководство еврейского государства полагает: Иран нанесет ракетный удар со своей территории, не прибегая к помощи подконтрольных ему группировок в Ливане, Ираке и Йемене.

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Впрочем, источники канала полностью не исключают и другое развитие событий - задействование ливанской "Хезболлы", самой мощной группировки среди иранских прокси-сил в регионе. Целями теоретически могут стать и посольства еврейского государства за рубежом. Во всяком случае, к этому всячески призывает известный иранский журналист Хоссейн Шариатмадари. По его мнению, это будет "справедливым возмездием" в ответ на удар по иранской дипмиссии в Дамаске. Напомним, что обстрел произошел 1 апреля, тогда погибли 13 человек, включая двух командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Иран столкнулся с дилеммой. Если Тегеран не отомстит, иранское население и внешнеполитические союзники Исламской республики этого не поймут. Но провоцировать полномасштабную эскалацию и прямое столкновение с Израилем и США власти Ирана также не хотят. В этом среди прочего уверены в Пентагоне. Накануне командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил: в американском военном ведомстве считают, что Иран не стремится к расширению нынешних боевых действий на Ближнем Востоке и войне с Соединенными Штатами или Израилем.

История "иранских возмездий" показывает: Тегеран старается не причинить своим неприятелям значительного вреда, что может спровоцировать эскалацию.

Яркий пример - реакция на события 3 января 2020 года, когда американский дрон убил командующего КСИР Касема Сулеймани, который отвечал за стратегические связи Тегерана со всей сетью прокси-сил. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи тогда пообещал "суровую месть" всем ответственным за убийство. Уже 8 января КСИР выпустил 12 ракет по американской военной базе Аль-Асад в Ираке и целям в Эрбиле, столице Иракского Курдистана. Однако обошлось без погибших. Как позже сообщил тогдашний госсекретарь США Майк Помпео, Иран заранее уведомил правительство Ирака о своем намерении ударить по американской военной базе. Багдад передал сообщение США, что позволило избежать гибели солдат.

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В этот раз Али Хаменеи тоже выступил с ярким заявлением. На его странице в соцсети X появилось сообщение на иврите, гласившее: "Мы заставим сионистов раскаяться в агрессивном преступлении против иранского консульства в Дамаске". Однако директор по Ближнему Востоку аналитического института International Crisis Group Йост Хилтерманн уверен: сейчас, как и прежде, Тегеран будет действовать "крайне осторожно". По мнению собеседника "Ъ", речь может пойти о новых атаках на американские и израильские объекты в регионе, но без пересечения "красных линий" - например, без убийств солдат США или гражданских лиц Израиля.

Старший научный сотрудник аналитического центра Century International (Нью-Йорк) Арон Лунд согласен: ответ будет "ограниченным и расчетливым, чтобы избежать войны, но придать этому форму видимого возмездия". При этом в разговоре с "Ъ" эксперт предположил, что наиболее вероятный сценарий - это задействование Тегераном, который "предпочитает держать конфликт на расстоянии вытянутой руки", шиитских ополчений в Ираке и Ливане. Напомним, что ливанская "Хезболла" с октября прошлого года в знак солидарности с палестинским "Хамасом" практически ежедневно наносит удары по северу Израиля. ЦАХАЛ в ответ бьет по югу и центру Ливана. При этом еще 28 марта, как сообщила газета "Едиот Ахронот", глава Минобороны Израиля Йоав Галант поручил сотрудникам своего министерства проработать вопрос о том, как подготовить население к новой полномасштабной войне. Теперь с "Хезболлой".

Эльнар Байназаров, Павел Тарасенко
4.04.24

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712386320


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