Аппарат-KZ. О кадрах и контроле, - Данияр Ашимбаев

09:55 06.04.2024

О кадрах и контроле

Данияр Ашимбаев: Часто высказывается мнение, что "всех надо уволить". Позвольте не согласиться. Уволить легко, подобрать замену на любую должность в стране – очень сложно. Особенно с учетом того, что новые поколения управленцев эффективно работать вообще не рвутся



Данияр Ашимбаев, 4 апреля 24



Часто высказывается мнение, что "всех надо уволить".

Позвольте не согласиться. Уволить легко, подобрать замену на любую должность в стране – очень сложно. Особенно с учетом того, что новые поколения управленцев эффективно работать вообще не рвутся.

Нужно не увольнять, а ориентировать систему на результат, на эффективность.

Законодательство о госслужбе инициативу особенно не поощряет, концепции развития госуправления толком на эффективность работу вообще не зациклены. То есть, эффективность госслужащего есть, а эффективности работы особо нет.



С последним вообще нечто странное происходит. Количество отчетности и данных мониторинга, оценки качества работы госорганов в промышленных масштабах стало получать гриф "для служебного пользования", что производит совсем уже удручающее впечатление. Когда-то власть пыталась бороться с неэффективностью госаппарата, наказывала виновных, принимала меры. А теперь – тишина. Все материалы сразу идут под сукно. Данные регулярные проверок ВАП, итоги работы КВГА, отчеты по нацпроектам – ничего этого не видно, кроме тех редких случаев, когда совсем не отвертеться – к примеру, доклады Годуновой в парламенте.

На все случаи жизни – две отговорки: геополитические конфликты и "потерянные десятилетия".



Посмотрите на линию защиты Бишимбаева в суде – мол, женщина чуть ли сама виновата, что была убита. Еще и оформляется так, что ему чуть ли не пришлось убить. В этом весь современный чиновник – у него все кругом виноваты. Какая еще ответственность?

И ведь так проводится практически любые заседания, совещания, слушания.



Ситуация напоминает старый анекдот про три конверта. Первые два уже использованы на 1000%, а третий никто готовить не хочет.

Понятно, что все так вцепились в инициативу с гербом. Ведь это самое простое, что можно поменять. Видно, как загорелись глаза у дизайнеров, полиграфистов, оформителей и профессиональных участников госзакупок. А ведь это лишь 1% того, о чем говорил президент Токаев. Но остальные инициативы все будто мимо ушей пропустили. В том числе и творческая интеллигенция, которую президент жестко раскритиковал. Но самокритику не последовало – зато у всех много идей, как старый герб поругать и получить госзаказ на новый.



А мы вернемся к качеству госуправления. Про него уже писалось многое. Понятно, почему данные секретят: правительствам дискомфортно работать, когда все их критикуют. То есть, и так критикуют, а так еще и документальную базу подвести можно.

Вот только лучше работать оно не будет. Во-первых, есть устойчивая практика корректировать все планы, а во-вторых, формируется традиция скрывать все результаты.

Нужно перестроить систему контроля, создав атмосферу жесткой требовательности.



В свое время в Казахстане существовали Главная контрольная инспекция при президенте и Высший дисциплинарный совет. Мне кажется, что этого опыта сейчас очень не хватает.

Я уже писал, что у Токаева своя модель воспитания госслужащих.

Президент понял, что общие тезисы аппарат не понимает и стал давать очень конкретные поручения, выделять под их требуемые ресурсы и полномочия, лично контролировать выполнение и только после третьего раза применять дисциплинарные наказания – вплоть от увольнения и годичного бойкота. Но до этого Токаев проявляет бережливость к кадрам. А вот кадры это трактуют в свою пользу и лишний раз стараются не напрягаться.



В прошлом году решили усилить министерства, но те взяли полномочия, а от ответственности увильнули, что привело к росту численности вице-премьеров уже до 7 единиц (а есть еще такая хитрость, что сумма всех огромных функций госоргана не означает его ответственность за отрасль в целом).

Были усилены политические ресурсы правительства за счет президентской администрации, вершиной чего стало назначение главы АП (и генерала антикора) новым премьером.

Предполагалось, что министры и акимы будут его бояться и слушаться, но ситуация с паводками – после угроз премьера – показала, что страха мало (а премьер пока в этой должности никого не съел и не задавил).

К тому же акимы и министры привыкли ориентироваться на АП, а не на правительство.



Функционал АП таков, что ее вес и требовательность в политической системе воспринимаются как авторитет президентской власти в целом. Мне кажется, что по закону сохранения энергии администрация в любом случае начнет усиливать контроль над ситуацией, да и премьер, пройдя испытания паводками, станет более жестким.

Но функционал и векторы развития системы в целом определяются президентом Токаевым. И именно от него сейчас требуется модернизация (и ужесточение) системы государственного управления в стране.