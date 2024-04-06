Честный чел. КазФемида не имеет вопросов к г-ну Шарипбаеву (муж - Дариги Назарбаевой)

10:08 06.04.2024

Заявление редакции КазТАГ в связи с утверждением генпрокуратуры касательно Шарипбаева

6 АПРЕЛЯ 2024,



Вечером в пятницу на официальном аккаунте генеральной прокуратуры в Telegram опубликовано сообщение следующего содержания:



"05.04.2024г. на сайте Kaztag.kz опубликована статья "Генеральная прокуратура прекратила уголовное дело по связанному с мужем Дариги Назарбаевой БЦ".



Опубликованная в средствах массовой информации статья касательно проведения расследования в отношении Шарипбаева К. не соответствует действительности.



Действительно 03.04.2024г. Генеральной прокуратурой прекращено досудебное расследование в отношении руководства АО "НК "QazaqGaz" (далее - АО) по факту злоупотребления должностными полномочиями в интересах ТОО "Байтерек SA" за отсутствием состава уголовного правонарушения.



Однако, данное уголовное дело расследовалось в отношении действующего руководства АО и ТОО "КазТрансГаз Өнімдері" (дочерняя организация АО).



В рамках этого досудебного расследования причастность бывшего руководителя АО Шарипбаева К. не проверялась, поскольку период проверки был с 2022 по 2023гг., т.е. после передачи в госсобственность здания БЦ "Болашак".



В связи с этим, редакция заявляет следующее:



1. На самом деле статья опубликована под другим заголовком – "Генпрокуратура прекратила уголовное дело по связываемому с мужем Дариги Назарбаевой БЦ", то есть, редакция не утверждает, что бизнес-центр связан с Шарипбаевым, а говорит, что бизнес-центр связывают с Шарипбаевым и различные доказательства того, что данная связь проводится, опубликованы рядом официально зарегистрированных казахстанских СМИ;



2. Редакция не утверждает, что уголовное дело расследуется в отношении Шарипбаева, таким образом, остается открытым вопрос, что именно "опровергает" главный надзорный орган страны;



3. В качестве первоисточника при подготовке данного материала использован пост с Telegram-канала "Нефть и газ Казахстана. Факты и комментарии", где была опубликована представленная позже на сайте КазТАГ информация, с прикреплением письма от генеральной прокуратуры – эту же информацию опубликовал на своем аккаунте в Facebook издатель Олег Червинский, напоминаем, что ответственность за информацию несет первоисточник;



4. Редакция КазТАГ направила копию письма, опубликованного Червинским, пресс-секретарю генпрокуратуры Ерлану Жанпеисову с просьбой прокомментировать: "Данное дело рассматривалось в рамках материалов о нарушениях на Т1 трлн, о которых ранее сообщалось официально, или отдельное? И если отдельное, то какова ситуация с делом о нарушениях на Т1 трлн?" на что Жанпеисов заявил, что у него нет таких данных и предложил направить официальный запрос;



5. В районе 18.00 главному редактору КазТАГ позвонил мужчина по имени Тимур, который назвался представителем Шарипбаева и поинтересовался возможностью удаления указанного материала с сайта КазТАГ, на что ему был дан отказ, при этом, главный редактор выразил готовность от лица агентства опубликовать позицию Шарипбаева по указанному вопросу на сайте КазТАГ.



Дополнительно обращаем внимание на то, что вопреки тому, что КазТАГ регулярно и оперативно освещает работу прокуратуры, у пресс-службы генпрокуратуры не нашлось времени или возможности оперативно предоставить ответ на запрошенные комментарии, о которых сказано выше, но нашлось время опубликовать "опровержение" того, чего на самом деле не было.