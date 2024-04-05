Зачем в Казахстане "гасят" рынок энергоснабжения

12:28 06.04.2024 Никита Дробны



Казахстанский рынок энергоснабжения гудит и искрит - но не из-за напряжения в сетях, а в связи с законопроектом, который одобрили в Мажилисе 3 апреля. Он предусматривает ликвидацию нерегулируемых энергоснабжающих организаций (ЭСО) - и фактическую монополизацию отрасли. Зачем власти Казахстана "гасят" независимых предпринимателей, читайте в материале Orda.kz.



Игра в монополию



До недавнего времени сбытом электроэнергии в Казахстане занимались два вида компаний - регулируемые и нерегулируемые. Первым тарифную политику диктует государство, вторые же устанавливают собственные расценки на электроэнергию. В Мажилисе решили, что не контролируемые государством организации зарабатывают слишком много.



С 1 апреля, еще до официального принятия и подписания закона, у нерегулируемых ЭСО начали отзывать лицензии, которые дают им право работать на рынке. Предприниматели считают это грубым нарушением их прав - и уже начали подавать судебные иски против государства.



"Когда министр энергетики анонсировал закон, он говорил о реформах в этой сфере. Но я бы не стал называть это реформой - я называю это монополизацией сектора, которая идет вразрез с политикой президента. Если вы послушаете любое выступление главы государства, в нем есть слова о развитии конкуренции и демонополизации. Если суть реформы - монополизация, то как это нас характеризует перед мировым сообществом? Мы четко, на 180 градусов, отвернулись от рыночных реформ", - считает Сергей Агафонов, председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций.



Сейчас в регионах Казахстана, помимо регулируемых организаций - так называемых гарантирующих поставщиков - есть еще несколько независимых. Они поставляют электроэнергию по договорам с потребителями - в первую очередь с юрлицами. Таким компаниям выгодно продавать электроэнергию потребителям по цене ниже, чем у регулируемой организации, ведь в противном случае нет никакого экономического смысла ее покупать. Но авторы законопроекта решили, что ценовая конкуренция на этом рынке якобы стала излишней, когда в стране ввели механизм единого закупщика.



Представители рынка указывают, что нерегулируемые ЭСО - это компании малого бизнеса. Сейчас, по примерным оценкам, нерегулируемые поставщики составляют почти пятую часть рынка сбыта электроэнергии в стране. Речь идет о 140-170 компаниях с общим среднегодовым оборотом 500-600 млрд тенге, где работают порядка 2,5 тыс. человек. Их массовое закрытие станет саботажем поручений президента по поддержке и развитию МСП в Казахстане.



Недовольство законопроектом выражает не только профильная ассоциация, но и НПП "Атамекен". Нацпалата уже пообещала помочь бизнесменам, которым государство внезапно указало на дверь.



"НПП „Атамекен" прежде всего выступает за конкуренцию и за поддержку бизнеса - неважно, малого, среднего или крупного. В этом случае произошло самое страшное: пошатнулись наши ценности в плане поддержки малого и среднего бизнеса. Естественно, мы поддерживали и будем поддерживать этих субъектов предпринимательства", - говорит Жакып Хайрушев, исполнительный директор НПП "Атамекен".



Выгоняют, не предупредив



Одна из главных претензий предпринимателей состоит в том, что их выгоняют с рынка, не соблюдая предусмотренные законом процедуры. Лицензии аннулируют без суда и даже без каких-либо проверок.



"НПП „Атамекен" считает неправильным, что из-за небольшого количества нерадивых и непродуктивных предпринимателей закрывается целая отрасль. Причем закрывается не очень законно. Отъем лицензии, как правило, происходит определенным образом: создается межведомственная комиссия, которая проверяет компанию или отрасль. К этой работе могут быть привлечены Министерство энергетики, МНЭ, Министерство финансов, другие специальные службы. Подписывается некий акт, который указывает на то, что нарушения действительно есть, и действие лицензии приостанавливают. Ничего из этого не произошло",

подчеркивает Жакып Хайрушев.



Представители профильной ассоциации обратились во все доступные инстанции - включая Генеральную прокуратуру. Они указывают, что закон, изгоняющий с рынка нерегулируемые ЭСО, еще окончательно не принят, но лицензии у них уже отняли. Участники рынка говорят, что не помнят такого своеволия даже во времена "Старого Казахстана".



"Если бы был закон, который предписывает нам прекратить деятельность, никаких возмущений не было бы. Мы готовы к диалогу, мы считаем, что гораздо лучше реформировать сектор, чем его уничтожать. Если на нашем рынке есть непродуктивные посредники - давайте этот вопрос решать", - предлагает Сергей Агафонов, председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций.



Ассоциация ЭСО обратилась к первому вице-премьеру Роману Скляру с просьбой пересмотреть подход к реформе рынка. Они предлагают регулировать деятельность энергоснабжающих компаний более гибко. Например, обязать нерегулируемые ЭСО продавать определенную долю электроэнергии населению, а не только бизнесу.



"НПП „Атамекен" даже не знала, что намечаются такие действия. На нашей площадке лица, принимающие решения, должны были собрать участников рынка и сказать: „Слушайте, у вас есть проблемы, и если вы не решите их, то мы будем принимать меры, вплоть до закрытия этого вида деятельности". Этого не произошло. Поэтому НПП несколько обескуражена такими действиями государственных органов по запрету деятельности почти 20% участников рынка", - считает Жакып Хайрушев, исполнительный директор НПП "Атамекен".



Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов заявил, что не видит особых рисков в уходе с рынка нерегулируемых ЭСО. Он уверен, что это решение не приведет к серьезным потерям или неплатежам за электроэнергию, и говорит об изгнании малого бизнеса с рынка как о свершившемся событии.



"Нерегулируемые ЭСО, которые с 1 апреля ушли с рынка, занимали около 18% рынка энергопотребления. Часть более мелких потребителей перешла к гарантирующим поставщикам - эти компании их возьмут на договор, и они будут оплачивать уже единому закупщику. Так что мы особых рисков по неплатежам не видим",

заявил Сунгат Есимханов.



Безлимитные тарифы



Одно из главных оправданий, которые использует Минэнерго, обосновывая свое решение о "зачистке" рынка сначала от нерегулируемых поставщиков, а потом, в перспективе, и от регулируемых, - борьба с повышением тарифов.



"В связи с тем, что нерегулируемые энергоснабжающие организации уходят, роста тарифов не будет, это однозначно. Этот объем перейдет к гарантирующим поставщикам. Думаю, что это, наоборот, позволит сдержать рост тарифов. На 100% гарантировать не могу, но я думаю, что тот рост тарифов, который произошел у нас с 1 января, завершился. Теперь будут более точечные проекты по тарифам электросетевых компаний в отдельных регионах", - заверил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.



На фоне недавнего заявления министра Алмасадама Саткалиева о том, что тарифы все-таки будут расти, и подорожания электроэнергии почти во всех регионах эти обещания выглядят несколько сомнительно. Более того, эксперты предупреждают, что из-за передела рынка ЭСО тарифы, вполне вероятно, увеличатся.



"Это решение имеет мультипликативный эффект. Мы сегодня имеем несколько десятков обращений - не только от предпринимателей, но и от потребителей электроэнергии. Например, у предпринимателя есть небольшой цех, где он производит какие-то изделия. Он получал электроэнергию от нерегулируемой ЭСО, с которой договорился, условно, о тарифе в 30 тенге. Госорганы выгоняют эту ЭСО с рынка. Остается гарантирующий поставщик, у которого тариф для юрлиц будет 42 тенге. Предприниматель говорит, что этот тариф не потянет - даже если он включит эти расходы в себестоимость, его продукцию никто покупать не будет. На высоких трибунах было сказано, что тариф подниматься не будет, но он уже поднялся. Предприниматели умеют считать деньги - они получили уведомления, посчитали свои затраты и поняли, что тариф-то на самом деле повысится",

объясняет Жакып Хайрушев.



Государство уже пыталось играть с тарифами, максимально снижая их для населения и повышая для юрлиц. Но это не дало желаемого эффекта, потому что предприниматели просто стали вкладывать цену дорогой электроэнергии в себестоимость продукции. Обмануть рыночную экономику не удалось.



Сейчас в МНЭ есть программа по отказу от дифференциации тарифов, но ее реализуют только к 2029-2030 годам. До этого момента государство могло бы применять более гибкие инструменты для регулирования тарифной политики - но предпочло "рубануть сплеча" и просто ликвидировать нерегулируемые ЭСО.



"У нас теперь в каждом регионе будет одна компания-поставщик. Риторический вопрос: будет ли она развивать сервисы для потребителей? У монополиста одна цель - максимизация прибыли. Если госорганы думают, что смогут эффективно регулировать этих гарантирующих поставщиков, это большое заблуждение. Опыт последних 20 лет показал, что государство ничего не может отрегулировать, потому что мы оказались в ситуации дефицита электроэнергии. Мы сейчас даем карт-бланш тем, кто допустил этот дефицит, действуя именно путем монополизации и регулирования".

Сергей Агафонов



Устранение конкурентного рынка приведет к тому, что общественный контроль за тарифами субъектов естественных монополий сойдет на нет, прогнозирует эксперт. Кроме того, у монополистов не будет никакого стимула улучшать сервис для потребителей или снижать потери электроэнергии при ее передаче - ведь потребители в любом случае за все заплатят.



Олигархам на руку



По словам Сергея Агафонова, одна из причин нынешних проблем на рынке сбыта электроэнергии - в том, что еще 20 лет назад в Казахстане неоптимально провели его реформу. Тогда в стране разделили функции сбыта и передачи электроэнергии, но "забыли" назначить им разных собственников. В итоге и сбыт, и передачу энергии продолжили контролировать олигополии. Беспрепятственного доступа к сетям у небольших и независимых компаний не было, конкуренция развивалась очень медленно и слабо.



"Если у тебя в одной руке функция сбыта электроэнергии, а в другой руке рубильник, разве ты захочешь кого-то еще пускать на этот рынок, кроме себя самого?"

Сергей Агафонов



Заслуженный энергетик Жакып Хайрушев также считает, что новый законопроект и политика Минэнерго возвращают всю отрасль в 2003 год, когда Казахстан едва отошел от советской энергосистемы.



"Профильная ассоциация представила свои предложения, мы изучали их несколько месяцев и вынесли на рассмотрение заместителю премьер-министра, который курировал вопросы поддержки бизнеса. Госорганы приняли решение о приостановке работы нерегулируемых ЭСО. Но бизнес ведь не может уйти в отпуск на шесть лет и ждать, когда все наладится в экономике. Предприниматели последние 20 лет зарабатывали именно этим видом деятельности".

Жакып Хайрушев



Представитель НПП "Атамекен" указывает: при обсуждении законопроекта в Мажилисе депутаты уверяли, что нерегулируемые ЭСО якобы зарабатывают миллиарды тенге каждый год. Но на практике у большинства компаний нет даже сотен миллионов прибыли. В Казахстане ежегодно потребляют 115 млрд КВт/ч электроэнергии в год, из этого объема только 42% приходятся на розничный рынок. Статистика прибыли всех компаний есть в открытом доступе.



"Этот запрет проводили под флагом борьбы с олигополией - якобы все нерегулируемые ЭСО необходимо уничтожить, потому что олигополии выводили деньги. Но сейчас этот сбыт передают в региональные электросетевые компании (РЭКи), которые как раз в руках этих олигополий зачастую находятся. Получается, что в сбыте не смогли наладить нормальный учет, и поэтому те же деньги сейчас хоронят в РЭКах. Там очень сложная экономика, потому что это уже монополия. Госорганы пока сами не знают, что натворили. Если в такой простой системе, как рынок сбыта электроэнергия, они не смогли разобраться, то в РЭКах они этих денег тем более не найдут, потому что средства будут закопаны якобы в модернизацию и реконструкцию сетей, а сбыт опять не сможет оплачивать услуги энергопроизводящих организаций", - объясняет Жакып Хайрушев.



А как у них?



Критики законопроекта подчеркивают: в большинстве стран с развитой рыночной экономикой рынок сбыта электроэнергии - конкурентный, почти не регулируемый государством. Вместо единых поставщиков, которые навязывают населению и бизнесу согласованные с государством тарифы, в европейских странах существуют сотни небольших компаний.



"В электроэнергетике есть своя специфика, но она не настолько велика, чтобы в этой сфере не работали рыночные законы. Они прекрасно работают, и пример тому - страны ОЭСР. В той же Германии 1150 независимых поставщиков, и любой бюргер, открыв приложение в телефоне, может выбрать себе на предстоящий месяц поставщика из двухсот (понятно, что все организации страны в каждом городе не будут доступны, но выбор все равно есть). Но почему-то решили, что нам в Казахстане это не нужно, и этот сектор нужно монополизировать",

говорит Сергей Агафонов.



В Минэнерго упорно отказываются называть нынешний передел рынка монополизацией, но не скрывают, что выступают против конкуренции. По каким-то причинам министерство считает, что есть лишь два варианта: либо полное регулирование рынка, либо абсолютно неподконтрольная государству конкурентная борьба. Из этих крайностей казахстанские власти выбирают первую.



"Мы, конечно, изучали международный опыт. Если мы посмотрим на Европу или на американский опыт - там нет регулирования, но если сегодня цена газа выросла, то завтра сразу же вырастет цена на электроэнергию для потребителей. Мы, наверное, этого себе все же позволить не можем. Поэтому регулирование на данном этапе, тем более в период дефицита энергии, мы считаем более правильным механизмом. Полное регулирование отрасли - это гарантия, что все деньги потребителей пойдут на ремонт и модернизацию, на соответствующие работы",

уверен вице-министр Сунгат Есимханов.



Наперекор президенту



Руководитель профильной ассоциации казахстанских ЭСО сейчас стучится во все двери, пытаясь донести до государственных органов возмущение десятков предпринимателей. Но его никто не принимает - ни в Минэнерго, ни в правительстве. Ассоциация направила открытое письмо на имя президента Касым-Жомарта Токаева, но неизвестно, видел ли его глава государства.



"Я, конечно, еще помню такие времена, но мы же сейчас живем в другом Казахстане. Хотя бы выслушайте человека, за которым стоит значительная часть субъектов предпринимательства", - говорит Жакып Хайрушев.



Исполнительный директор НПП "Атамекен" подчеркивает, что в Нацпалате предлагали компромиссный сценарий - умеренное регулирование рынка. Но госорганы пошли по более простому пути.



Знает ли президент Касым-Жомарт Токаев, каким образом Минэнерго и другие государственные ведомства выполняют его распоряжения по демонополизации экономики и за счет каких жертв пытаются совладать с дефицитом электроэнергии - вопрос открытый. Но не исключено, что итоги той "реформы", которую затеяли в Казахстане под видом наведения порядка на рынке энергоснабжения, преподнесут главе государства неприятный сюрприз - со временем, когда все последствия сегодняшних решений станут очевидными. Источник - орда

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