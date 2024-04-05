Санкции против карт "Мир" и цифровой рубль

12:30 06.04.2024 зарплата мигрантов в ВТБ с оплатой в рублях части потребления их семей



Сергей Ануреев



Ряд банков Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана сообщили об отказе от карт "Мир" из-за боязни вторичных санкций США, поскольку эти банки продолжают работать с американскими и европейскими банками по платежам в долларах и евро. При этом "дочки" российского банка ВТБ продолжают работать в этих постсоветских республиках и принимать карты "Мир", наши банки также работают через приложения на смартфонах и Систему быстрых платежей (СБП).



Банк России выдвинул идею расширения сети банкоматов российских банков в постсоветских республиках. Проходящий пилотную обкатку цифровой рубль также должен стать там нормой, особенно в контексте независимости от Интернета и непрозрачности для санкций.



Мигранты в нашей стране должны получать зарплату на банковские счета, подобно тому, как ее получают российские бюджетники и работники предприятий, а их семьи на родине – тратить деньги с рублевых счетов хотя бы наполовину. Наличный оборот и переводы за рубеж вне внимания наших компетентных органов должны искореняться посредством высоких комиссий за снятие наличных и конвертацию в местные или западные валюты.



Предлагается установить паритет доли рынка труда мигрантов в российских организациях и доли рынка наших организаций в постсоветских странах (сейчас имеется вопиющий диспаритет свободы трудоустройства мигрантов у нас и минимума российского бизнеса в постсоветских республиках). Бензин и продукты питания, электроэнергия и оборудование ЖКХ, другие российские товары должны продаваться в этих республиках через "дочки" российских организаций и с оплатой в рублях.



Кусок пластика не нужен на фоне банковских приложений смартфонов



По определению, платежная карта – это кусок пластика для технологичного защищенного доступа к банковскому счету. Когда кто-то из нас вставляет карту в банкомат, банкомат легко понимает саму карту, автоматически запрашивает банк о наличии денег на счете, быстро получает ответ и выдает наличные. Если банкомат и счет в одном банке, деньги сразу списываются со счета владельца карты, если в разных банках – то потребуются межбанковские расчеты.



Банки давно предоставляют клиентам удаленный доступ к счетам без платежных карт. Многие пользуются приложениями банков на смартфонах с доступом в личный кабинет. Там можно просто по номеру телефона, номеру счета или номеру карты перевести деньги. Переводы легкие и быстрые, особенно в рамках крупнейших банков, если счета плательщика и получателя открыты в одном таком банке.



В отличие от карты и терминала ее оплаты с пин-кодом из четырех цифр, на экране смартфона надо ввести немного больше цифр номера телефона или счета. Многие ИП (индивидуальные предприниматели), особенно работающие в рамках АУСН (Автоматизированной упрощенной системы налогов), размещают номера телефонов на видных местах в своих магазинчиках. Со смартфона по номеру телефона можно быстро заплатить даже в маршрутном такси при входе или за пучок редиски на сельском рынке.



На слуху у пользователей еще Система быстрых платежей (СБП) Банка России, через которую обычно и платят за маршрутку или редиску. У пользователей она ассоциируется с куаркодами в распечатке или на экране, которые считываются камерами смартфонов и с помощью которых инициируется платеж. СБП разработана и эксплуатируется Банком России, но для некоторой части платежей использует инфраструктуру карт "Мир".



Угрозы отключения смартфонов и ускорение внедрения цифрового рубля



Открытым остается вопрос, каким образом операционная система смартфонов "Андроид" будет дальше препятствовать работе приложений российских банков под санкциями. Пока были лишь отдельные примеры блокировки платежных сервисов при периодическом обновлении "Андроида", а "лечится" это простой перепрошивкой и галочкой-запретом на обновление. Российская операционная система "Аврора" уже используется, и дело лишь за ее массовым распространением.



Через смартфон и личный кабинет можно заплатить из любого места, где есть доступ в Интернет, буквально в любой стране, хотя известны попытки блокировки в отдельных странах сайтов крупнейших российских банков под санкциями. Также есть подзабытый многими опыт Казахстана в новогодние каникулы 2022 года, когда в рамках борьбы с беспорядками крупнейшие города неделю сидели без Интернета и безналичных расчетов, точнее, Интернет и расчеты становились доступными буквально по паре часов ежедневно.



Введение цифрового рубля должно решить проблему зависимости от Интернета. Банк России обкатывает технологии цифрового рубля почти год. Предполагается, что цифровой рубль можно будет использовать как онлайн, примерно как существующие банковские приложения смартфонов, так и офлайн, то есть без Интернета для устройств плательщика и получателя. Хотя редкое онлайн-взаимодействие с банком все же останется для открытия счета цифрового рубля, зачисления на него денег с обычного счета, затем для "перевода" денег со счета цифрового рубля в офлайн-"кошелек", а также для "инкассации" "кошельков" обратно на счет при необходимости.



Подобные технологии офлайн-"кошельков" и платежей были разработаны еще в конце 1990-х годов, назывались тогда "электронными деньгами" и продвигались несколькими частными платежными системами. Популярная ныне крипта во многом вобрала в себя и усовершенствовала те технологии "электронных денег" 1990-х (примерно как банкноты по существу остаются резаной бумагой с определенным рисунком, но со все более сложной защитой). Автор этих строк в научных публикациях предлагал концепцию счетов юридических и физических лиц в Банке России, минуя коммерческие банки, как это теперь предусмотрено в цифровом рубле, еще в 2002 году, но тогда среди банковских специалистов это считались безумством, а сейчас уже внедряется самим Банком России.



Счет в российском банке и цифровой рубль для каждого мигранта и его семьи



Основной успех СБП или даже карт "Мир" в плане их непрозрачности для западных санкций обеспечивают счета плательщика и получателя в одном из крупнейших российских банков. Буквально, если находящиеся в Средней Азии или Армении релокант или супруга мигранта имеют счет и карту одного из крупнейших российских банков, платят на счета арендодателя квартиры или местного кафе в этом же или подобном банке, то такие транзакции не прозрачны для западных органов контроля санкций. Арендодатель или продавец вполне могут иметь много счетов, в том числе счет в российском банке, и тогда платеж будет не сложнее, чем в маршрутке или на рынке в наших регионах.



Власти постсоветских республик не могут запретить своим гражданам использовать на смартфонах приложения российских банков. Точнее, на словах запретить могут, и даже пусть об этом заявят для успокоения американских политиков, но действенного и автоматизированного механизма контроля такого запрета пока не выработано. Членам семей мигрантов не обязательно даже приходить в российский банк или приезжать к нам – работающий в России глава семьи вполне может в этом помочь. Выпускаются ведь дополнительные карты к одному счету, или родственники делятся друг с другом доступом к банковским приложениям на смартфонах.



Концепция цифрового рубля вообще предполагает счета юридических и физических лиц непосредственно в операторе цифрового рубля (структуре Банка России) без счетов в коммерческих банках (они будут только помогать открывать счета цифрового рубля). О счетах и операциях в цифровых рублях при должном уровне информационной безопасности не смогут достоверно судить ни западные органы санкционного контроля, ни местные органы власти постсоветских республик. Разумеется, сам оператор цифрового рубля и российские власти будут иметь подробную информацию.



Необходимо, чтобы каждый мигрант имел счет в российском банке, переводил деньги своим семьям в рублях на счета в "дочках" российских банков, и трата этих денег во многом проходила также через счета в наших банках. Такой способ получения зарплаты и расходов на потребление типичен для российских бюджетников, работников крупных и средних российских организаций. Миллионы мигрантов должны следовать такой же практике платежей, просто из понимания и уважения деловых обычаев нашей страны.



Подавляющая часть денег в республики Средней Азии и Армению приходят из России (несколько в меньшей степени это касается Казахстана). Тесные экономические и родственные связи являются основой работы в этих республиках "дочек" российских банков. Пусть многие граждане этих республик имеют счета и карты сразу в двух типах банков: в "дочках" российских банков и в местных банках. С одного они будут платить за товары российского происхождения, а с другого – за местные товары.



Национальная монополия на деньги и ее условность



При детальном разборе предложения использовать рубли в розничных расчетах в постсоветских республиках на ум сразу приходит эмиссионная монополия, банковский и платежный суверенитет каждой из них. Действительно, законодательство подавляющего большинства стран допускает использование на своей территории только национальных денег и счетов в своих банках.



Чтобы заплатить на месте за электричество, бензин или продукты питания, необходима наличная национальная валюта или счет в местной валюте в местном банке. Отчасти возможна сложная и дорогая процедура платежа и конвертации иностранной валюты в национальную при использовании банковской карты американских или китайской платежных систем.



Тем не менее, как минимум, со стороны российских властей и работодателей следует четко требовать использования российских платежных систем для зарплат мигрантам и переводов их семьям. Также можно установить вполне чувствительные комиссии за конвертацию рублей в среднеазиатские валюты и за снятие наличных, побуждая использовать рубль в потребительских расчетах.



Пусть на рубли удастся перевести, скажем, только половину местных платежей за потребительские товары, а остальные расходы жены мигрантов будут оплачивать в местных валютах (и часть доходов получать в местных же валютах). Это уже существенным образом поддержит наш платежный баланс и наши банки, нейтрализует угрозу западных вторичных санкций, ведь работать с российскими банками и рублями будут миллионы обычных жителей, а местные банки будут вроде бы не причем.



Для подобных мер есть ряд действенных примеров из смежных операций. Если магазин продаст физическому лицу что-то без кассового чека, это может обернуться штрафом в 10-30 тыс. руб. или в размере от четверти до трех четвертей от суммы товара. Еще пример: с апреля этого года снижен порог беспошлинного ввоза потребительских товаров до 200 евро при их индивидуальном заказе через интернет. Во многих странах обязателен перевод зарплаты на карту и действуют предельные ограничения на расчеты наличными с участием физлиц.



Рабочие места мигрантов у нас должны быть пропорциональны доле рынка наших товаров и организаций торговли в постсоветских республиках



Основной вопрос заключается в том, как системно избежать пересечения операций наших банков и банков этих республик. Как "закольцевать" рублевые платежи трудовых мигрантов и их семей на их родине, а также сделать операции наших банков там максимально дистанционными, с минимумом физических офисов, карт и банкоматов?



Буквально, поступающие из России рубли должны расходоваться на месте на оплату продаваемых в этих республиках российских товаров в рублях. Именно так можно системно уйти от пересечения операций между российскими "дочками" и местными банками. Пусть у местных жителей будет выбор оплаты за электроэнергию и отопление, за бензин, за продукты питания через российские или местные банки.



Россия поставляет в постсоветские республики электроэнергию, газ, нефть, продовольствие, либо местное производство базовых потребительских товаров так или иначе идет из российского сырья или даже "дочками" российских организаций. Многие капитальные вложения в системе ЖКХ и транспортной инфраструктуре связаны с российскими товарами тяжелой промышленности. У нас стоит задача приоритетного развития промышленности, и рынки сбыта в постсоветских республиках очень важны.



Допуск в нашу страну трудовых мигрантов, работу с диаспорами и правительствами постсоветских республик следует увязывать как с долей расчетов в рублях, так и с долей российских товаров на местных рынках. Квоты на мигрантов можно распределять как по отраслям, так и вплоть до конкретных крупных организаций ЖКХ и розничной торговли. Можно даже в увязке с конкретными областями или районами этих республик, чтобы местные руководители были заинтересованы в нормальном допуске на свои территории российских организаций.



Например, нанимает условный "Магнит" или "Пятерочка" столько-то десятков тысяч мигрантов из условной Киргизии, и составляют они, скажем, половину всего персонала, так пусть власти Киргизии поспособствуют появлению этих магазинов на своей территории с предоставлением, скажем, половины местного рынка для российской розницы и российских товаров.



Далее допустим, что подрядчики дорожных работ в нашей стране используют труд десятков тысяч армян, и армяне контролируют четверть всех дорожных работ. Так пусть правительство Армении обеспечит четверть доли российской продукции транспортного машиностроения на своем рынке, либо четверть расчетов в рублях на местных автозаправках.



Еще допустим, что среди подрядчиков капитального и текущего ремонта домов труд выходцев из Таджикистана достигает половины по численности и зарплате, тогда пусть власти Таджикистана обеспечат закупку труб, запорной арматуры, кабелей и электрики у российских производителей, либо обеспечат половину расчетов в рублях за местное потребление электроэнергии и отопление.



При невыполнении условий паритетного присутствия российской розницы и российских товаров в постсоветских республиках (а такие условия сейчас очень далеки от выполнения именно со стороны конкретных республик), российские власти могут ввести серьезные ограничения на труд мигрантов, вплоть до закрытия рабочих мест для мигрантов в явно избыточных магазинах, в псевдоремонте дорог или домов.



Таким образом, указанный паритет, цифровой рубль и приложения российских банков на смартфонах должны стать действенным механизмом обеления и контроля труда мигрантов, а также продвижения российских товаров на постсоветском пространстве.



Автор - доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Источник - Завтра

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