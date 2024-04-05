К власти в Сенегале пришел молодой, харизматичный анти-империалист Фай

14:04 06.04.2024 Европа испугалась окончательной потери Африки: новый президент Сенегала взволновал Макрона

Самый молодой африканский лидер навел шороху в европейских столицах



Еще в одной африканской стране недавно сменилась власть – причем произошло это не в результате, как это стало модным в последнее время на Черном континенте, военного переворота, а по итогам выборов. Тем не менее, фигура нового президента Сенегала по многим параметрам выглядит экстраординарной, а в Европе (и особенно в бывшей колониальной метрополии, Франции) сильно забеспокоились. Так что же встревожило Запад, который с каждым годом все больше чувствует, что теряет Африку?



Самый молодой африканский лидер навел шороху в европейских столицах



Необычайный взлет Бассиру Диомая Фая завершает период "американских горок" в сенегальской политике, который застал многих врасплох, констатирует после избрания молодого политика президентом одной из самых значимых африканских стран Би-би-си.



Месяцы, проведенные в тюрьме вместе с союзником и лидером партии Усманом Сонко, внезапно закончились, и пара была освобождена за неделю до президентских выборов. Теперь "Чистюля", как его прозвали, должен приступить к проведению обещанных им масштабных реформ.



Во время избирательной кампании с метлой в руке он обещал "радикальные" перемены - от введения новой валюты и пересмотра нефтяных и газовых контрактов до изменения отношений Сенегала с Францией и французского языка.



"Методичный" и "скромный" - слова, часто используемые для описания сборщика налогов, который 25 марта отметил свой 44-й день рождения – этот возраст делает Фая самым молодым президентом на континенте. А еще большой интерес вызывает приватная жизнь политика – у него есть две жены. Одна из них, Мари Хон Фай, – христианка, а другая, Абса Фай, мусульманка. При этом Мари Хон является близкой родственницей мужа, у нее четверо детей: трое мальчиков и девочка. У Абсы пока не было детей от Фаем. Впрочем, с учетом того, что они поженились только в прошлом году, лиха беда начало.



Бассиру Диомай Фай с теплотой вспоминает свое сельское детство в деревне Ндиаганьяо, куда, по его словам, он возвращается каждое воскресенье, чтобы поработать на земле.



Его любовь и уважение к деревенской жизни сочетаются с глубоким недоверием к элите и политике истеблишмента.



"Он никогда не был министром и не был государственным деятелем, поэтому критики сомневаются в отсутствии у него опыта, - поделился с Би-би-си аналитик Алиун Тин. – Но, с точки зрения Фая, люди, которые правят страной с 1960 года, допустили ряд катастрофических ошибок".



Борьба с бедностью, несправедливостью и коррупцией является главной задачей Фая. Работая в Министерстве финансов, он и его сподвижник и однокурсник по Национальной школе управления Сенегала Усман Сонко создали профсоюзную рабочую группу по борьбе со взяточничеством.



Сделки по газу, нефти, рыболовству и обороне должны быть пересмотрены, чтобы лучше служить интересам сенегальского народа, говорит Фай.



Он объявил избирателям, что его страна отныне вступает в эру суверенитета и "разрыва" с прошлым – и это особенно верно в отношении связей с Францией.



При прежней власти критики рассматривали правительство Сенегала как марионетку западных интересов, которая ставит интересы Франции выше интересов страны.



Фай же пообещал, что будет ставить "Сенегал на первое место" и сделает сенегальцев своим приоритетом.



Новый президент Сенегала заявил, что откажется от подвергшегося резкой критике курса франка КФА, который привязан к евро и поддерживается бывшей колониальной державой Францией.



Когда речь заходит о денежной реформе и разговорах об отказе от франка КФА, Фай говорит, что идеальным решением было бы введение новой сенегальской валюты, а еще лучше присоединение Сенегала к ЭКО - предлагаемой единой валюте для всей Западной Африки, которая должна быть введена в 2027 году, - но сам Фай признает, что до этого еще далеко



"Для начала ему придется смириться с реальностью бюджета... Но я вижу, что у него большие амбиции", - говорит Би-би-си бывший премьер-министр Амината Туре, которая работала при уходящем президенте Маки Салле.



Укрепление независимости судебной власти и создание рабочих мест для многочисленного молодого населения Сенегала также являются ключевыми приоритетами для президента Фая, но ни тому, ни другому из них прежний "президент Саль не уделял особого внимания, и это его задело", добавляет Туре.



Она не единственный политический тяжеловес, поддержавший 44-летнего кандидата, - бывший президент Абдулай Вад сделал то же самое всего за два дня до голосования на выборах главы государства. Это знаменательный поворот для Фая, который провел последние 11 месяцев в тюрьме по обвинению в организации мятежа, а до этого еще много лет находился в тени своего союзника, признает Би-би-си.



***



Бассиру Диомай Фай был объявлен в феврале кандидатом в президенты Сенегала в рамках так называемого "плана Б", заменив харизматичного лидера оппозиции Усмана Сонко. "Я бы даже сказал, что у него больше честности, чем у меня", - с гордостью сказал Сонко.



Оба политика основали ныне распущенную партию PASTEF ("Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство", или попросту "Патриоты Сенегала"), оба работали в налоговом ведомстве, и оба оказались в тюрьме в прошлом году по обвинениям, которые, по их словам, были политически мотивированными.



Партия, созданная двумя друзьями, привлекла внимание государственных служащих среднего звена, которые чувствовали себя разочарованными и бессильными, наблюдая, как их начальство безнаказанно ворует деньги и получает откаты.



Усман Сонко был признан виновным в двух преступлениях, что означало, что он был отстранен от участия в выборах, поэтому Фай вмешался.



Всплыли некрасивые факты из жизни самой красивой пары



17748

РЕКЛАМА



Все о черемше: польза, вред и рецепты приготовления

Реклама Relap

Неголословные дела



62097



5 МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ

"Бассиру - это я", - заявил недавно Усман Сонко своим сторонникам. "Это две стороны одной медали", - соглашается коллега по PASTEF Мустафа Сарре.



Это обстоятельство вызвало у недоброжелателей критику в отношении того, что Фай является президентом лишь "по умолчанию". Аналитики полагают, что отношения этой пары могут привести к появлению нового стиля руководства: возможно, они создадут тандем и откажутся от гиперпрезидентской модели всевластного главы государства.



Когда-то Фай не хотел иметь ничего общего с политикой. "Это никогда не приходило мне в голову", - сказал он в 2019 году, вспоминая свое детство.



Один из кумиров Фая - покойный сенегальский историк Шейх Анта Диоп, чьи работы считаются предшественниками афроцентризма. Оба они считаются левыми сторонниками панафриканской идеи.



Когда были опубликованы первые результаты президентских выборов, показавшие, что Фай движется к победе, жители столицы Дакара отпраздновали это событие, сигналя клаксонами автомобилям и подпевая громкой музыке.



Правда, долларовые облигации Сенегала упали до самого низкого уровня за последние пять месяцев. Информагентство Reuters сообщало, что инвесторы обеспокоены тем, что президентство Фпя может привести к сворачиванию политики, направленной на поддержку бизнеса в стране.



"Избрав меня, сенегальский народ решил порвать с прошлым, - сказал он журналистам вскоре после своей победы. - Я обещаю управлять страной скромно и прозрачно".



Первоначально президентские выборы в Сенегале должны были состояться в прошлом месяце, но тогдашний президент Маки Саль отложил их всего за несколько часов до начала предвыборной кампании, что вызвало ожесточенные протесты оппозиции и политический кризис. У большинства кандидатов было очень мало времени на подготовку после назначения новой даты выборов, но у Фая было чуть больше недели после освобождения из тюрьмы.



В стране возникли опасения, что уходящий президент Маки Саль, который находился у власти уже 12 лет, попытается продлить свой мандат на третий срок. И в течение нескольких месяцев нация была как на иголках. Но в итоге, отмечает "Аль-Джазира", Диомай Фай за 20 дней прошел путь от заключенного до президента.



***



Новому президенту Сенегала придется преодолевать немало трудностей, если он всерьез возьмется за претворение в жизнь своих предвыборных благих обещаний. Ему придется столкнуться с внутрисенегальскими немалыми проблемами. Но его явно ждут и столкновения с интересами Франции, союзником которой считался его предшественник на посту главы государства Маки Саль.



Инсайдеры, правда, говорят, что в Париже и других европейских столицах почувствовали облегчение в связи с уходом Саля и мирной передачей власти в Сенегале. Однако вряд ли западные политики так легко отнесутся к попыткам Фая вывести Дакар из зоны влияния Франции и ЕС.



"Остается открытым вопрос, займет ли Фай, пришедший к власти при подавляющей поддержке молодых избирателей на платформе создания рабочих мест, усиления государственного вмешательства в экономику и пересмотра контрактов на добычу полезных ископаемых, конфронтационный подход к Франции и ЕС", – отмечает EUobserver.



Сенегал граничит с Мали, одним из немногих западноафриканских государств, в которых за последние годы произошел военный переворот.



Как констатирует EUobserver, Франция и весь Евросоюз в целом пострадали от потери влияния в Сахельском регионе в результате государственных переворотов, а Россия на Западе считается одним из других субъектов, которые извлекли выгоду из антифранцузских настроений, особенно среди молодых франкоязычных африканцев.



Эти перевороты в Западной Африке отразили "явное неприятие Франции", а Евросоюз воспринимается как сила, поддерживающая Францию, заявлял еще в январе Европейскому парламенту Жиль Олакунле Яби, исполнительный директор Гражданского аналитического центра Западной Африки (WATHI).



Неудивительно, что французская газета Le Monde назвала избрание Фая "тревожным сигналом для западных стран, таких как Франция, которые сейчас конкурируют со многими другими державами".



Французское издание добавило, что Париж и его западные союзники "должны извлечь уроки из последствий нынешней африканской ситуации, которая все больше напоминает новый этап в долгой истории деколонизации".



Как говорится, чует кошка, чье мясо съела. Президент Франции Эммануэль Макрон так торопился поздравить Фая через сервис X (ранее известный как Twitter), что не стал даже дожидаться того момента, как сенегальский политик был официально объявлен победителем, предложив "продолжать и укреплять" связи между их странами. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель также поспешил с поздравлениями.



Фай, тем временем, заявил, что Сенегал останется "надежным союзником", но ему необходимо "выиграть больше" от своих отношений с Парижем.



У Евросоюза тоже есть немалый интерес в развитии отношений с Дакаром – ЕС уже более года ведет переговоры с правительством Сенегала об официальной программе управления миграцией после резкого увеличения числа сенегальцев и других африканцев, пытающихся перебраться в Испанию.



Эксперты говорят, что было бы ошибкой рассматривать Фая как радикальную угрозу европейским отношениям Сенегала.



Пол Мелли, научный сотрудник-консультант африканской программы одного из британских аналитических центров, комментирует EUobserver, что "обе стороны будут достаточно прагматичны". "После тяжелого опыта [военных переворотов] в интересах обеих стран быть близкими партнерами", - добавляет Мелли, отметив, что официальные лица Макрона в прошлом году поддерживали контакты с Усманом Сонко, союзником Фая.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712401440





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции

- На заседании Совета по привлечению инвестиций рассмотрены критерии включения проектов в механизм "зеленый коридор"

- О кадрах и контроле

- Кадровые перестановки

- Позиция фракции "Ак жол" по закону "О государственных закупках", первое чтение

- Провокаторы и союзники

- Заместитель Премьер-Министра Серик Жумангарин провел рабочее совещание по вопросам цифровизации информационной системы технического регулирования

- "Глубокий человек, цельный человек, просто глыба": скончался журналист Гадильбек Шалахметов

- О задержании и этапировании граждан РК

