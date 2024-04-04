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В Узбекистане призывают к терактам по СМС и прочим мессенджерам
14:24 06.04.2024

04 апреля 2024
Мансур Хабаров

Министерство внутренних дел республики рассказало о сообщениях, которые получают граждане Узбекистана и сопредельных стран с предложениями заминировать общественные места за денежное вознаграждение, сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о минировании торгово-развлекательных центров, школ и других мест массового скопления людей.

В МВД отмечают, что чаще всего для призывов злоумышленники используют мессенджер Telegram. Помимо денежного вознаграждения, неизвестные обещают предоставить оружие и прислать план действий.

Ведомство сообщило, что чаще всего злоумышленники пишут несовершеннолетним. В некоторых странах правоохранительные органы регистрируют случаи запугивания, отправители сообщений говорят, что им якобы известны все данные о ребенке.

МВД призвало не поддаваться панике и не пересылать подобные сообщения в общие чаты, знакомым и друзьям, а сообщать об этом в органы внутренних дел по номеру 102. Ведомство рекомендовало заблокировать отправителей и не общаться с ними.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712402640


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