В Узбекистане призывают к терактам по СМС и прочим мессенджерам

14:24 06.04.2024

04 апреля 2024

Мансур Хабаров



Министерство внутренних дел республики рассказало о сообщениях, которые получают граждане Узбекистана и сопредельных стран с предложениями заминировать общественные места за денежное вознаграждение, сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Речь идет о минировании торгово-развлекательных центров, школ и других мест массового скопления людей.



В МВД отмечают, что чаще всего для призывов злоумышленники используют мессенджер Telegram. Помимо денежного вознаграждения, неизвестные обещают предоставить оружие и прислать план действий.



Ведомство сообщило, что чаще всего злоумышленники пишут несовершеннолетним. В некоторых странах правоохранительные органы регистрируют случаи запугивания, отправители сообщений говорят, что им якобы известны все данные о ребенке.



МВД призвало не поддаваться панике и не пересылать подобные сообщения в общие чаты, знакомым и друзьям, а сообщать об этом в органы внутренних дел по номеру 102. Ведомство рекомендовало заблокировать отправителей и не общаться с ними.