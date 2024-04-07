Алексей Иванов презентует на Московской книжной ярмарке non/fictio№ весна роман "Речфлот" (анонс, 7/04)

15:19 06.04.2024

Москва, Гостиный Двор, книжная ярмарка "NON/FICTIO№ ВЕСНА"

7 апреля 2024 г



15:00 -16:00

Амфитеатр



Алексей Иванов: встреча с читателями, презентация книги "Речфлот".

Участвуют: Алексей Иванов, писатель, автор книг "Речфлот", "Золото бунта", "Сердце пармы", "Тобол" и многих других; Татьяна Соловьева, литературный критик, главный редактор издательства "Альпина.Проза".

Книга Алексея Иванова "Речфлот" стала одной из самых ожидаемых новинок нон-фикшен в 2024 году. Историческая основа романа "Бронепароходы" рассказывает о речной истории нашей страны от Петровских времен до постсоветской России: о речфлоте, о создававших его людях, о сотрясавших страну волнениях и катастрофах. Алексей Иванов представит уникальное иллюстрированное исследование крупнейшего на планете речного флота и ответит на вопросы читателей.

ОРГАНИЗАТОР:

Альпина нон-фикшн и Альпина.Проза



подробнее тут - https://moscowbookfair.ru/non/fictio%E2%84%96-vesna/?dateID=07-04-2024&zoneID=all