Вышла на русском "Центральная Азия: От века империй до наших дней" Адиба Халида

15:24 06.04.2024

Москва, Гостиный Двор, книжная ярмарка "NON/FICTIO№ ВЕСНА"

7 апреля 2024 г



16:00 -16:45

Зал №2

12+

Презентация книги "Центральная Азия: От века империй до наших дней"

Участвуют: Александр Кадырбаев, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН; Дарья Сапрынская, научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ

Профессор истории Карлтонского колледжа (США) Адиб Халид представил первую всеобъемлющую историю Центральной Азии с середины XVIII века до наших дней. В его книге "Центральная Азия: От века империй до наших дней" речь идет об Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане, а также китайской провинции Синьцзян. Как иностранное завоевание после 1700-х годов вовлекло жителей Центральной Азии в глобальный обмен товарами и идеями? И как сформировался современный облик Центральной Азии? Обо всем этом мы поговорим с Александром Кадырбаевым, ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН, и Дарьей Сапрынской, научным сотрудником Института стран Азии и Африки МГУ.

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Альпина нон-фикшн



https://moscowbookfair.ru/non/fictio%E2%84%96-vesna/?dateID=07-04-2024&zoneID=all