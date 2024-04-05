"Произошла природная катастрофа, равной которой не было..", - обращение К.Токаева к народу

15:34 06.04.2024

Президент Казахстана сделал обращение в связи с ситуацией из-за паводков

17:10, 6 апреля 20242567



Бишкек (АКИpress) – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал обращение в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков после обильного снеготаяния.



"Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет", - сказал он.



Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях).



Как сказал президент Казахстана, после его критики и указаний правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры. Создан Республиканский штаб во главе с премьер-министром. И глава правительства, и его заместители, и министр по чрезвычайным ситуациям посещают пострадавшие регионы.



"Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности. Акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме, большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров", - сказал Токаев.



"Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим. Главное – не допустить человеческих жертв", - добавил он.



Президент Казахстана пообещал пострадавшим гражданам финансовую и другую необходимую помощь.



"Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



По его словам, правительству и местным органам власти следует продолжить эффективную координацию работы по борьбе с паводками. На подтопленных территориях требуется обеспечить правопорядок. По его приказу Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией. Он дал поручение правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям.



"Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу. Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации", - сказал он.



Информационному штабу необходимо непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах.



Президент попросил СМИ и блогеров не распространять непроверенную информацию и попросил граждан доверять только официальным источникам информации.



"Выражаю благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией. В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества. Уверен, вместе мы обязательно преодолеем эту стихию!" - сказал президент Казахстана.