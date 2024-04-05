В Киргизии создан "Национальный институт общественного здоровья"

15:40 06.04.2024 Глава Кабмина утвердил положение о Национальном институте общественного здоровья



Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров утвердил положение о Национальном институте общественного здоровья при Министерстве здравоохранения. Соответствующее постановление он подписал 27 марта 2024 года.



Глава 1. Общие положения



1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Национального института общественного здоровья (далее - НИОЗ), находящегося в ведении Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.



2. НИОЗ является юридическим лицом в организационно-правовой форме учреждения, имеющим финансово-хозяйственную и правовую самостоятельность, обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в финансово-кредитных учреждениях, круглую печать и штамп со своим наименованием на государственном и официальном языках и осуществляющим научную, научно-техническую и научно-инновационную деятельность в соответствующей сфере.



3. НИОЗ осуществляет предусмотренные законодательством гражданско-правовые сделки, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет права и обязанности, установленные законодательством.



4. В своей деятельности НИОЗ руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями Кабинета Министров Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике", "О науке", национальными и государственными программами в области здравоохранения и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, приказами Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Министерства образования и науки Кыргызской Республики, а также настоящим Положением.



5. Учредителем НИОЗ является Кабинет Министров Кыргызской Республики.



6. Деятельность НИОЗ подлежит государственной аттестации/аккредитации в случае и порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики в сфере здравоохранения и науки.



7. Юридический адрес НИОЗ: 720005, Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 34.



8. Официальное наименование НИОЗ:



- на государственном языке: "Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту";



- на официальном языке: "Национальный институт общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики".



Сокращенное наименование:



- на государственном языке: "КР ССМ КССУИ";



- на официальном языке: "НИОЗ МЗ КР".



Глава 2. Цель и задачи НИОЗ



9. Целью деятельности НИОЗ является выработка инновационной продукции, способной внести существенный вклад в социально-экономическое развитие страны, путем научного обоснования политики и практики по охране, укреплению здоровья и профилактике заболеваний через проведение научных исследований, образовательной (последипломное медицинское образование, послевузовское профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование), практической, профилактической и производственной деятельности в области медицины, общественного здоровья и здравоохранения, ориентированной на потребности населения и государства.



10. Задачами НИОЗ являются:



1) проведение фундаментальных и прикладных исследований по направлениям науки;



2) создание инновационных технологий в области фундаментальных и прикладных исследований;



3) проведение научно-практической и образовательной деятельности по координации: систем инфекционного контроля, управления медицинскими отходами, усовершенствования лабораторной диагностики, эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями, моделирования, прогнозирования вызовов в области общественного и практического здравоохранения;



4) сотрудничество между государственными и частными партнерами в целях разработки и реализации проектов по проведению научно-исследовательской деятельности в области общественного здоровья и здравоохранения, медицины окружающей среды, медицины труда; проблем инфекционной и неинфекционной заболеваемости;



5) осуществление подготовки высококвалифицированных кадров для практического здравоохранения через ординатуру, магистратуру, курсы дополнительного профессионального образования и через науку - очная и заочная аспирантура, докторантура, соискательство, PhD, DSc, в т.ч. на коммерческой основе по специальностям гигиена, эпидемиология, общественное здоровье и здравоохранение, медицина труда, социология медицины, лабораторное дело, микробиология и вирусология, и другие;



6) проведение координационной и интеграционной деятельности по внедрению результатов научных исследований и разработок при формировании государственной политики здоровья для системы практического здравоохранения;



7) реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, продление жизни, пропаганду здорового образа жизни, профилактику заболеваний;



8) разработка и анализ нормативных правовых актов, стандартов, технических регламентов, программ общественного здоровья и практического здравоохранения;



9) соблюдение и распространение принципов международных биоэтических норм и требований при проведении исследований;



10) разработка программ, научных проектов с учетом национальной и международной политики общественного здоровья и здравоохранения, при соблюдении научных и этических норм в исследованиях;



11) планирование научных исследований и разработок по приоритетным направлениям общественного здоровья и здравоохранения, а также научное прогнозирование и моделирование рисков биологической, химической, радиационной безопасности;



12) развитие международного и межсекторального сотрудничества по приоритетным направлениям гигиены окружающей среды, климату, охране и укреплению здоровья населения;



13) выполнение других видов деятельности, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.



Глава 3. Права и обязанности НИОЗ



11. НИОЗ имеет право:



1) определять основные направления своей научной и научно-технической деятельности;



2) участвовать в конкурсах научных и научно-технических программ и проектов;



3) развивать прямые связи с другими научными и иными организациями Кыргызской Республики и зарубежных стран с заключением договоров в установленном законом порядке;



4) в установленном порядке вступать в объединения, межотраслевые научно-технические комплексы, советы, ассоциации (союзы) в том числе, международные, общественные организации и принимать участие в их деятельности,



5) создавать структурные подразделения и филиалы, действующие на основании утвержденных НИОЗ положений;



6) издавать научные труды, периодические и серийные издания, формировать базы научно-технических данных, проводить конференции и другие научные мероприятия;



7) повышать квалификацию научных и научно-технических работников, осуществлять подготовку специалистов через аспирантуру (адъюнктуру), докторантуру, докторантуру PhD/докторантуру по профилю;



8) участвовать в установленном порядке в создании советов по защите диссертационных работ на соискание ученой степени и присвоение ученых званий;



9) принимать участие в межгосударственных и международных научно-исследовательских программах и проектах в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;



10) получать доходы от реализации результатов научной, научно-технической и научно-инновационной деятельности;



11) создавать научно-технический совет;



12) участвовать в проектах государственно-частного партнерства;



13) проводить образовательную деятельность по основным программам высшего профессионального последипломного медицинского образования, послевузовского профессионального образования, дополнительного медицинского образования;



14) оказывать консультативную и экспертную помощь государственным, общественным и частным организациям на платной основе по договору;



15) реализовывать в республике и за рубежом разработанные НИОЗ технологии;



16) приобретать за рубежом образцы передовой техники, технологии и оборудования для обеспечения работы НИОЗ, внедрять в практику здравоохранения;



17) оказывать платные услуги и использовать полученные доходы на развитие материально-технической базы, содержание инфраструктуры, поддержание научных проектов, подготовку кадров, социальную защиту сотрудников НИОЗ.



12. НИОЗ обязан:



1) проходить регистрацию (перерегистрацию) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;



2) активизировать научную и научно-техническую, инновационную деятельность в соответствии с потребностями отрасли страны;



3) соблюдать права и законные интересы других субъектов научной деятельности;



4) создавать необходимые условия для проведения соответствующих научно-исследовательских работ;



5) осуществлять разработку современного конкурентоспособного продукта, технологии, услуги, а также организационно-технического решения производственного, административного, коммерческого, социального или иного характера;



6) регистрировать результат интеллектуальной деятельности научной организации в уполномоченном государственном органе;



7) вносить предложения по усовершенствованию государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности по профилю;



8) укреплять связи с государственными органами, другими научными организациями, вузами и частным сектором;



9) повышать производительность деятельности НИОЗ за счет разработки собственных, освоения отечественных и зарубежных технологий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;



10) сохранять государственную научную инфраструктуру в надлежащем состоянии, принимать соответствующие меры по совершенствованию научной инфраструктуры;



11) осуществлять поиск источников финансирования, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики;



12) обеспечивать целевое использование основных, оборотных фондов и государственного имущества, переданного НИОЗ в оперативное управление;



13) вести научно-информационную деятельность;



14) повышать роль науки, в том числе за счет популяризации своей деятельности и продукта деятельности;



15) осуществлять подготовку аналитических справок и рекомендаций по развитию и интеграции образования, науки и производства по поручениям государственного органа, в ведении которого находится НИОЗ, а также уполномоченного государственного органа в сфере науки;



16) осуществлять иные мероприятия, необходимые для своей деятельности;



17) проводить аттестацию научных работников не реже одного раза в 5 лет.



Глава 4. Структура НИОЗ



13. Структура и штатное расписание НИОЗ утверждается директором по согласованию с Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.



14. В целях обеспечения коллегиальности принимаемых решений по осуществлению научной и научно-технической деятельности формируется научно-технический совет.



Глава 5. Управление НИОЗ



15. Руководство НИОЗ осуществляет директор.



16. Директор НИОЗ назначается на должность и освобождается от должности Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики по представлению министра здравоохранения Кыргызской Республики и по согласованию с Министерством образования и науки Кыргызской Республики.



Министр здравоохранения Кыргызской Республики заключает с лицом, назначенным Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики на должность директора НИОЗ, трудовой договор сроком на пять лет. Директор приступает к исполнению должностных обязанностей после заключения трудового договора. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность директора НИОЗ более чем на два срока.



Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики вправе назначить и освободить директора Центра от занимаемой должности по собственной инициативе без представления.



Директор НИОЗ может быть досрочно освобожден от занимаемой должности Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Кыргызской Республики.



17. Должность директора НИОЗ могут занимать лица, соответствующие следующим квалификационным требованиям:



1) высшее профессиональное образование;



2) ученая степень;



3) стаж научной, научно-педагогической, организаторской работы не менее 5 лет по совокупности и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.



18. Директор НИОЗ:



1) управляет учреждением на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за качество реализации целей, задач и функций учреждения;



2) распоряжается финансовыми средствами, открывает расчетные и иные счета в национальной и иностранной валюте в банковских учреждениях, отвечает за достоверность учета и отчетности, соблюдает финансовую дисциплину;



3) несет ответственность за целевое использование и сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в управлении НИОЗ;



4) осуществляет прием и увольнение работников, определяет их должностные обязанности, создает условия для подготовки и повышения квалификации кадров, отвечает за соблюдение трудовых прав работников;



5) создает условия для развития научного творчества научных сотрудников;



6) несет ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение и исполнение законодательства Кыргызской Республики;



7) осуществляет иные полномочия, необходимые для деятельности НИОЗ.



19. Директор НИОЗ должен знать:



1) нормативные правовые акты в сфере здравоохранения, образования, науки и инноваций;



2) теории и методы управления учреждением;



3) методические и нормативные документы, касающиеся сферы подготовки научных кадров;



4) основы трудового, финансового законодательства;



5) научные достижения в фундаментальных и прикладных науках по профилю;



6) научные достижения и опыт зарубежных научных организаций;



7) а также иметь видение (концепция, разработка, технология или план) развития отрасли науки на среднесрочный период.



20. В случае отсутствия (служебная командировка, временная нетрудоспособность, отпуск, освобождение от должности) директора НИОЗ его обязанности исполняет заместитель директора.



21. Заместители директора НИОЗ назначаются директором по согласованию с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Заместители директора осуществляют свои полномочия в соответствии с должностными инструкциями.



Глава 6. Научно-технический совет НИОЗ



22. Научно-технический совет НИОЗ является консультативно-совещательным органом НИОЗ. Члены научно-технического совета НИОЗ избираются сроком на 3 года тайным голосованием на общем собрании научных сотрудников, специалистов и административно-управленческого персонала, по представлению директора НИОЗ. Общее собрание научных сотрудников, специалистов и административно-управленческого персонала правомочно принимать решения, если присутствует более половины состава трудового коллектива.



В состав научно-технического совета могут входить ведущие ученые и специалисты, не работающие в НИОЗ, а также представители Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Министерства образования и науки Кыргызской Республики.



23. Научно-технический совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей его состава. Решения научно-технического совета считаются принятыми, если за них голосовало более половины участвовавших в голосовании членов научно-технического совета.



24. Председателем научно-технического совета является директор НИОЗ.



Глава 7. Источники финансирования НИОЗ



25. Источниками финансирования НИОЗ являются:



1) республиканский бюджет Кыргызской Республики;



2) средства обязательного медицинского страхования;



3) фонд науки уполномоченного органа в области образования и науки (в рамках государственного заказа);



4) специальные средства.



26. НИОЗ может иметь имущество на праве оперативного управления и аренды в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



27. Контроль за деятельностью НИОЗ осуществляется Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Министерством образования и науки Кыргызской Республики.



Глава 8. Заключительные положения



28. Реорганизация и ликвидация НИОЗ осуществляется решением Кабинета Министров Кыргызской Республики.



29. Документы НИОЗ хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики". Источник - zdorovie.akipress.org

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