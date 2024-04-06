Зловонный "ручей" олимпийского движения, - А.Белов

16:39 06.04.2024

06.04.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Необходимо разрушить монополию на спорт, приватизированную международными спортивными чиновниками и спортивными федерациями



"О спорт, ты – мир!" – произнес однажды основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен.



Сочиняя свою "Оду спорту", великий француз мысленно обращался к традициям олимпизма древних эллинов, которые, как известно, на время проведения Олимпийских игр останавливали все войны.



"Спорт вне политики", – говорили нам долгие годы различные спортивные чиновники, ссылаясь при этом на Олимпийскую хартию.



Ту самую хартию, в которой среди прочего сказано:



"Занятия спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности, честной игры (fair play)".



И далее: "Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса".



А что же мы имеем на практике? Вот что сказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в беседе с "одним из африканских спортивных чиновников", "под маской" которого скрывались известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).



"Мы наказываем тех, кто несет ответственность за аннексию, никакого гимна России не может быть, нельзя поднимать флаг. Олимпийский комитет России, после того как мы отстранили их, сделал несколько довольно агрессивных заявлений, что это дискриминация, фашизм".



Без относительно того, что Бах называет "аннексией", хотелось бы уточнить, на каком основании глава МОК смеет утверждать, что российские спортсмены и представляющий их интересы ОКР несут за нее ответственность?



Как быть с вышепроцитированными положениями Олимпийской хартии, где четко сказано, что дискриминация по политическим мотивам в рамках межударного олимпийского движения недопустима. Все, точка, никаких двойных толкований быть просто не может.



Более того, согласно положениям все той же хартии, "спортивные организации внутри олимпийского движения обязаны соблюдать политический нейтралитет". Обязаны, а не вольны! В противном же случае всякая принадлежность к олимпийскому движению любого спортивного чиновника, в том числе и самого Баха, становится не просто сомнительной, а невозможной, ибо соблюдение положений олимпийской хартии – это непреложное требование.



С точки зрения международного спортивного законодательства все, что вытворяют сегодня МОК и прочие продавшиеся западному политическому лобби спортивные чиновники и инстанции, называется произвол и беззаконие и никакого отношения к олимпизму не имеет и иметь не должно.



Но, к сожалению, приходится констатировать, что тотальная политизация и даже откровенный политический заказ в спорте больших достижений – это данность, изменить или отменить которую в рамках существующей международной спортивной системы мы не в силах. Стало быть остается только ломать саму систему. Необходимо разрушить монополию на спорт, которую явочным порядком присвоили себе МОК и международные спортивные федерации.



Ответ на вопрос, как это сделать, можно поискать у наших бывших партнеров и по совместительству главных заказчиков и главных бенефициаров травли российских спортсменов – США. Хорошо известно, что крупнейшие спортивные ассоциации Северной Америки – NBA, NFL, MLB, NHL – существуют вне рамок мирового спортивного законодательства, не допускают вмешательства в свои дела ни МОК, ни даже WADA и вообще, плевать хотели на мнение Томаса Баха или главы всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки.



Кстати, последний также недавно стал "жертвой" российских пранкеров и ничтоже сумняшеся признал, что претензии к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) носят геополитический характер, а случай с дисквалификацией нашей фигуристки Камилы Валиевой был инспирирован специально ради изменения антидопингового законодательства.



Но вернемся к здоровой альтернативе нынешней насквозь прогнившей международной спортивной системе. Возможно, сразу поднять такую махину, как создание национальной лиги мирового уровня, будет довольно сложно. Тем не менее у нас есть свои козыри в рукаве, и мы их успели уже продемонстрировать, чем до смерти напугали Баха и иже с ним. Речь, конечно же, о запланированных в этом году Всемирных играх дружбы и Играх стран БРИКС, которые будут проведены по инициативе России.



То, что столь занятой человек, как Томас Бах, потратил больше часа своего времени на то, чтобы убедить того самого "африканского чиновника" в том, что "Игры дружбы – это плохо и участвовать в них нельзя", разумеется, говорит о многом.



Более того, не веря в силу собственных аргументов, Бах в итоге сорвался на откровенные угрозы, заявив, что у "тех спортсменов и стран, которые примут участие в Играх дружбы, могут возникнуть риски с Олимпийскими играми". Проще говоря, МОК постарается заблокировать их участие во всех спортивных соревнованиях, проводимых под его эгидой.



К сожалению, назвать угрозы Баха пустыми никак нельзя. Они действительно могут перекрыть спортсменам "кислород" или, как похвастался сам глава МОК, сделать так, чтобы проводимые в России или при нашем участии спортивные соревнования "не имели никакого резонанса в мире спорта", как это случилось "в прошлом году перед последними играми БРИКС в Южной Африке".



Бесполезно и взывать к справедливости, как это попыталась сделать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посоветовав международным спортивным чиновникам и журналистам обратить внимание на специфические отношения главы МОК Томаса Баха с олимпийским комитетом Украины, которые, по мнению Захаровой, являются "Уотергейтом" для МОК в целом и лично для Баха.



Понятно, что никто никакого расследования проводить не будет. Зачем это им? Они все в системе, и выпасть из нее, а значит, лишиться теплых мест и хороших доходов, никто не захочет.



Как уже было сказано, единственный выход – строить альтернативно систему, заручившись поддержкой наших партнеров по БРИКС и другим международным организациям. В конце концов мы все вместе представляем мировое большинство, в том числе и спортивное. Мы, а не коллективный Запад, проводящий в спорте такую же колониальную политику, как и во всех прочих сферах международных отношений.



Что же касается лично Баха, чья фамилия переводится с немецкого как "ручей", то в отличие от своего гениального однофамильца, герр Томас с весьма высокой долей вероятности войдет в историю как человек, разрушивший Международное олимпийское движение. Впрочем, уничтожить тягу человека к занятиям спортом не способен ни один, даже самый отвратительный спортивный чиновник.



P.S. Олимпийский комитет России выступает на стороне спортсменов, для которых неприемлемы условия МОК, заявил глава ОКР С. Поздняков, добавившего, что спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде.