Дедолларизации Китая может помочь Америка, - В.Катасонов

16:41 06.04.2024 06.04.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Антироссийские санкции Вашингтона способствуют схлопыванию двусторонней торговли



Китай без особой шумихи пытается проводить дедолларизацию своей экономики. Ни коммунистическая партия, ни государственные органы Поднебесной никаких официальных заявлений на этот счет не делало. Но процесс дедолларизации просматривается. В марте прошлого года китайский юань впервые стал основной валютой обслуживания внешнеэкономической деятельности КНР, обогнав доллар. По данным государственного валютного управления КНР, год назад уже 48,4% трансграничных расчетов страны обслуживались в национальной валюте, тогда как на валюту американскую пришлось 46,7%. Тенденцию к дедолларизации внешнеэкономической деятельности КНР наблюдатели связывают с падением глобального доверия к американской валюте и одновременным ростом авторитета юаня.



Нельзя не отметить роль России в начавшемся процессе дедолларизации китайской экономики. В условиях экономических санкций Запада Российской Федерации пришлось в кратчайшие сроки освобождаться от долларов США и других "токсичных" валют. И, как выяснилось, российская экономика после этого не рухнула. Безусловно, это вдохновило Пекин на более энергичные шаги по дедолларизации. Кстати, наибольший вклад в дедолларизацию внешнеэкономической деятельности Китая внесла Россия как торговый партнер Поднебесной. В прошлом году Москва и Пекин торжественно объявили, что доллар полностью исчез во взаимных расчетах. Активно происходит дедолларизация в торговых отношениях Китая со странами БРИКС (помимо России), в том числе с новыми членами группы.



Но и китайские, и зарубежные эксперты обращают внимание на то, что возможности дальнейшей дедолларизации внешнеэкономических отношений Китая имеют серьезные ограничения. "При нынешнем положении дел 60% торговли Китая приходится на страны, которые мы классифицируем как сотрудничающие с США", – написали Джулиан Эванс-Притчард и Цзычунь Хуанг из лондонской консалтинговой компании Capital Economics. "Немногие из этих стран проявили большой интерес к использованию юаня в торговых расчетах".



Давайте посмотрим на первую десятку стран, которые в 2022 году были основными торговыми партнерами Китая (товарооборот, млрд долл.):



США 759,4

Южная Корея 362,2

Япония 357,4

Тайвань 319,7

Гонконг 305,4

Вьетнам 234,9

Германия 227,6

Австралия 220,9

Малайзия 203,6

Россия 190,3



В этом списке такие страны, как США, Япония, Германия и Австралия, а также, вероятно, Южная Корея и Тайвань вряд ли согласятся на дедолларизацию (понимаемую в широком смысле как отказ не только от доллара США, но также евро и других "токсичных" валют, т. е. валют, эмитируемых союзниками Вашингтона).



По итогам 2023 года полной картины еще нет, но в списке основных торговых партнеров Китая произошли определенные подвижки. По предварительным данным, Россия поднялась в этом списке на четвертое-пятое место. Объем торговли между Россией и Китаем в 2023 году составил около 228 млрд долл., по данным одной стороны, и приблизился к 240 млрд долл. – по другим оценкам. Первые три строчки в списке китайских партнеров 2023 года остались теми же, что и в списке 2022 года.



Для понимания готовности торговых партнеров Поднебесной идти на дедолларизацию важным обстоятельством является состояние баланса двусторонней торговли. Если у Китая дефицитный баланс торговли со страной (т. е. импорт Китая превышает экспорт), то при прочих равных обстоятельствах Китаю легче добиваться своих требований. В том числе требований по дедолларизации взаимной торговли. А если у Китая торговый баланс профицитный, то ради того, чтобы удерживать и наращивать свои позиции с такой страной, Пекин готов идти на некоторые условия своего торгового партнера. Уж точно, Пекин не будет настаивать на том, чтобы торговый партнер переходил на использование валют, альтернативных доллару США и другим "токсичным" валютам.



И тут я перехожу к главному. США для Китая были не просто торговым партнером № 1. США были таким торговым партнером, за счет которого создавалась большая часть профицита торгового баланса Поднебесной. Не было ни одного года за последние четыре десятилетия, чтобы товарный экспорт из Китая не превышал товарный импорт из США. Уже в начале этого века, в 2001 году, положительное сальдо торговли Китая с США составило 83,0 млрд долл. В нулевые годы оно стремительно росло и в 2008 году достигло 268,3 млрд долл. В 2009 году (время пика мирового финансового кризиса) положительное сальдо упало до 227 млрд долл. Но затем оно опять стало нарастать, и уже в 2010 году оказалось равным 273 млрд долл., т. е. был превышен докризисный рекорд. А далее была пробита планка в 300 млрд долл., ниже которой показатель не опускался.



Вот цифры профицита торговли Китая с США за первые годы прошлого десятилетия (млрд долл.): 2011 г. – 301,6; 2012 г. – 315,1; 2013 г. – 318,7.



Рекордное значение профицита было зафиксировано в 2018 году – 419,6 млрд долл. В указанном году товарный экспорт Китая в США составил 539,7 млрд долл., а импорт – 120,1. А вот данные за первые годы нынешнего десятилетия (млрд долл.): 2021 г. – 352,9; 2022 г. – 382,3; 2023 г. – 335,9.



По крайней мере в этом столетии профицит китайско-американской торговли вносил основной вклад в формирование общего профицита внешней торговли Китая. Так, в 2020 году величина сальдо китайско-американской торговли составляла 59,3% общего профицита внешней торговли Китая. В 2021 году этот показатель равнялся 55,4%; в 2022 году – 45,6%; в 2023 году – 40,8%.



Примечательно, что в отдельные годы показатель был выше 100%. Например, в 2013 году общее положительное сальдо торговли Китая со всем миром равнялось 259,0 млрд долл., а сальдо торговли с США – 318,7 млрд долл. Получаем показатель, равный 123%. По 2018 году соответствующие цифры таковы: 351,0 млрд долл.; 418,9 млрд долл.; 119%. Это означает, что в торговле со всеми странами мира за исключением США Китай имел дефицит торгового баланса. А в торговле с США был гигантский профицит, за счет которого частично покрывались дефициты торговли с другими странами.



Необходимо учесть такой нюанс, как наличие большого профицита торговли КНР с Гонконгом. Последний, по сути, является частью "большого Китая". В 2023 году профицит торговли КНР с Гонконгом равнялся 262,7 млрд долл. По сути, это торговля внутри "большого Китая". Если вычесть этот профицит из общей величины профицита внешней торговли КНР, то мы получим реальную величину профицита торговли Китая с остальным миром – 560,5 млрд долл. По отношению к этой величине доля профицита китайско-американской торговли составит 56,9%.



О чем говорит эта цифра? О том, что Китай сохраняет очень высокую зависимость от США как торгового партнера. Если оценивать внешнюю торговлю по такому показателю, как профицит торговли, то для Поднебесной Америка остается важнее всех остальных стран, вместе взятых. Америка обеспечивает приток гигантских объемов валюты, часть которой Китай использует для накопления международных резервов, а другую часть – для экспорта капитала в виде прямых, портфельных и прочих инвестиций. Особенно в рамках проекта "Один путь, один пояс".



Впрочем, для Америки эта ситуация неприятна даже в большей степени. Ибо именно за счет ее торговли с Китаем образуется основная часть общего дефицита внешней торговли США. Об этой проблеме в Америке говорят уже многие годы. Несбалансированная торговля США с Поднебесной лишает американцев многих миллионов рабочих мест. О необходимости выравнивания американо-китайской торговли в США говорят уже долгие годы. Ситуацию с мертвой точки решил сдвинуть предыдущий американский президент Дональд Трамп. В июле 2018 года администрация Трампа ввела 25-процентный тариф на китайские товары на сумму 34 миллиарда долларов США, что ознаменовало начало торговой войны. В последующие годы последовало еще несколько раундов введения тарифов и ответных мер



В начале 2021 года, за неделю до инаугурации Джо Байдена, США и Китай достигли имеющего обязательную силу соглашения о восстановлении находящихся под угрозой торговых отношений. Первоначальное торговое соглашение, известное как Соглашение первой фазы, требовало, чтобы Китай увеличил свои закупки определенных американских товаров и услуг на общую сумму 200 миллиардов долларов США до конца 2021 года. Тем не менее к декабрю 2021 года цифры показали, что Китай достиг лишь 57 процентов своего обязательства. Несмотря на все усилия Трампа, торговый оборот двух стран сохранял большие объемы. Хотя сальдо двусторонней торговли удалось несколько уменьшить – с 418,9 млрд в 2018 г. до 310,8 млрд долл. в 2020 г. (на четверть).



После того, когда Россия в 2022 году начала специальную военную операцию на Украине, Запад стал вводить жесткие экономические санкции против Москвы. Тем не менее на американо-китайской торговле в позапрошлом году это не отразилось. Более того, она достигла рекордных 690,6 млрд долларов (сумма экспорта и импорта) по итогам 2022 года. А положительное сальдо Китая опять достигло весьма высокого уровня – 382,3 млрд долл.



А вот в прошлом году антироссийские санкции уже рикошетом ударили по Китаю. Вашингтон стал обвинять Пекин в пособничестве Москве, что стало подливать масла в огонь американо-китайской торгово-экономической войны. Товарооборот Китая и CША по итогам 2023 года сократился на 11,6%, составив примерно 664 млрд долл. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за 2023 год сократился в годовом выражении на 13,1% и составил около 500 миллиардов долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 164 миллиарда долларов, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Итак, положительное сальдо торговли Китая с США сократилось за год примерно на 36 млрд долл., или на 12%.



Хотел бы обратить внимание на то, что торговля Китая и США ведется почти исключительно за доллары. Профицит торговли в пользу Китая – также исключительно в долларах США. С Америкой по определению дедолларизации быть не может. Для того США и сделали после Второй мировой войны свою валюту мировой, чтобы можно было покрывать дефициты своей торговли с помощью "печатного станка" ФРС.



К весне прошлого года Китай сумел провести дедолларизацию своей торговли со всеми теми странами, где это было возможно. Как я выше отметил, доля доллара в международных платежах и расчетах Китая опустилась в марте прошлого года до 46,7%. Но, судя по всему, за истекший год она сильно не уменьшилась. По той причине, что Америка остается для Китая главным торговым партнером, причем партнером, за счет которого обеспечивается чистый приток валюты в Поднебесную, приток в виде такой "токсичной" валюты как доллар США. Пекин заинтересован в сохранении такого status quo, несмотря на свою нелюбовь к доллару. Активное сальдо торговли двух стран – мощный драйвер китайской экономики.



Вашингтон в сохранении такого status quo, выражаясь мягко, заинтересован намного меньше. Как я уже сказал, Америка на этом дисбалансе теряет миллионы рабочих мест. И Вашингтон будет проводить сворачивание торговых отношений с Китаем. И таким образом, будет проходить дальнейшая дедолларизация китайской экономики. При этом Вашингтон здесь будет ведущим, а Китай ведомым. "Развод" двух мировых держав будет долгим и мучительным. Конечно, если этот процесс не ускорится военным конфликтом указанных держав. Источник - fondsk.ru

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