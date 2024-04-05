|Страшный паводок: Оренбург эвакуируют, в Орске - расследования
17:12 06.04.2024
Ольга Болдырева
Паводок в Оренбургской области стремительно расширяется: мэр областного центра призывает к эвакуации, в Орске уже работают прокуратура и СКР.
Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления в Орске, сообщают власти Оренбургской области.
Стихия в Оренбуржье: Пол-Орска затопило после прорыва дамбы, жителей эвакуируют
По данным властей региона, на данный момент в пунктах временного размещения находятся 320 жителей Орска, в том числе 85 детей.
ОРСК
В городе Орске Оренбургской области на территории Советского района прорвало дамбу 5 апреля. В зоне затопления оказались более 2,5 тысяч домов.
Мэр Орска Василий Козупица 3 апреля провел инспекцию дамбы и не увидел угрозы прорыва. Об этом сообщил в посте в соцсети "ВКонтакте".
"Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность", – сделал вывод Козупица.
В следственном управлении Следственного комитета РФ по Оренбургской области заявили о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РФ после прорыва дамбы в Орске - по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность)".
Идет массовая эвакуация людей из района Старый город. Власти организовали для тех, кто не сможет разместиться у родственников, пункты временного размещения со всем необходимым.
В подтопленном Орске обнаружили тела трех человек
В Уральской транспортной прокуратуре опровергли опасения в связи с возможностью затопления железнодорожных путей в Орске.
"Опасности затопления железнодорожных путей в настоящий момент нет. Да, вода в нескольких метрах, но она стоит, не поднимается", – заявил в Telegram-канале ведомства исполняющий обязанности Орского транспортного прокурора.
Состояние автодорог в режиме реального времени отображается на карте управления дорожного хозяйства Оренбургской области.
По данным Telegram-канала Baza, семь человек поступили в больницы Орска с кишечной инфекцией, еще пятеро обращались с аналогичными жалобами в медучреждения накануне.
Обратившиеся госпитализированы в состоянии средней тяжести с похожими симптомами – тошнотой и тяжестью. В соцсетях пользователи заподозрили возможность загрязнения питьевой воды, но местные власти опровергали данную информацию, пишет Baza.
На затопленной территории во время патрулирования обнаружили тела троих человек. В правительстве Оренбургской области подтвердили обнаружение двух погибших, чьи смерти, по предварительным данным, не связаны с паводком. При этом в соцсетях жители пишут о четырех погибших.
"Кроме двух погибших, обнаруженных при патрулировании территории, попадающей в подтопление, других жертв не зафиксировано на данный момент", - передает РИА Новости со ссылкой на правительство Оренбургской области.
Мэр Оренбурга пригрозил полицией отказавшимся от эвакуации
ОРЕНБУРГ
Вода в реке Урал в Оренбурге поднялась до опасной отметки в 828 сантиметров, сообщила мэрия. Данные о повышении уровня воды на Урале около Оренбурга передал диспетчерский центр, напоминает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
Здесь прорвало плотину, под водой оказалось более 2,5 тысяч домов.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал земляков эвакуироваться. Тех, кто не захочет уехать обровольно, из опасных мест вывезут принудительно с участием полиции, написал он в Telegram-канале.
Он заявил, что на 15.00 (13.00 мск) уровень воды в Урале поднялся до 855 сантиметров, и она продолжит прибывать.
"Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления", - призвал Салмин.
В два раза вырастут выплаты для пострадавших от паводка в Оренбургской области. Соответствующее решение принял глава региона Денис Паслер.
"Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза", – цитирует губернатора пресс-служба области.
Таким образом, каждый пострадавший от паводка может претендовать на увеличенный размер выплат: от 20 тысяч рублей. Выплаты оренбуржцы получат в связи с введенным режимом чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, который объявлен 4 апреля.
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опасно повысился
В Оренбургскую область отправился дополнительный эшелон спасателей МЧС. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей", – говорится в сообщении.
Борт МЧС доставил в Оренбуржье 175 специалистов отряда "Центроспас", курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России. Кроме того, в Ил-76 загрузили для оказавшегося в зоне сильнейшего паводка региона плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты.
Ранее в мэрии Оренбурга сообщили, что критически важной отметкой подъема воды в реке Урал являются 930 сантиметров, напоминает Telegram-канал "Радиоточка НСН".