Страшный паводок: Оренбург эвакуируют, в Орске - расследования

17:12 06.04.2024

Ольга Болдырева



Паводок в Оренбургской области стремительно расширяется: мэр областного центра призывает к эвакуации, в Орске уже работают прокуратура и СКР.



Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления в Орске, сообщают власти Оренбургской области.



