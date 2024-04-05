КазЧиновники выясняет отношения с РосДепутатами. Кто кого и как назвал

17:16 06.04.2024

Депутат госдумы России отрицает причастность к аудиозаписи с угрозами в адрес Казахстана



Астана. 6 апреля. КазТАГ – Депутат государственной думы России – члена комитета госдумы по обороне Андрей Гурулев отрицает причастность к аудиозаписи, в которой высказывается угроза в адрес Казахстана, и списывает ее появление на некие происки врагов, передает корреспондент агентства.



"Сегодня явная попытка на вражеских ЦИПсОшных (ЦИПсО, Центр информационно-психологических операций Украины – КазТАГ) помойных Telegram-каналах попытка раскачать ситуацию с нашими друзьями из Республики Казахстан – но это фейк. Это хамство, конечно. Я понимаю, что нейросети подделают все, что угодно, поэтому, я вас призываю быть бдительными. Нас ни с кем не поссорят", - утверждает Гурулев в своем видеообращении в субботу.



Ранее политолог Газиз Абишев выразил мнение, что аудиозапись с угрозами в адрес Казахстана, на которой запечатлен голос мужчины, похожий на голос депутата государственной думы России – члена комитета госдумы по обороне Андрея Гурулева, может оказаться неожиданно всплывшей наружу правдой.



Напомним, 12 марта спикер мажилиса Ерлан Кошанов по итогам встречи с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко заявил, что они вдвоем договорились "обоюдно пресекать" нелегитимные выпады депутатов относительно территориальной целостности.



Несмотря на указанное заявление, пресечь открытый выпад Гурулева ни Кошанов, ни Матвиенко не смогли – 2 апреля украинские беспилотники поразили НПЗ в городах Нижнекамск и общежитие в Елабуге в Татарстане. В рунете появились мнения неких неназванных "военных экспертов" о том, что "беспилотники могли быть запущены с территории России или Казахстана". При этом, не было названо весомых аргументов и конкретных имен этих "экспертов". Министерство обороны Казахстана указанные утверждения опровергло, выразив мнение, что "подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан". И тогда же уже открыто с утверждением о том, что беспилотники все же могли быть запущены с территории Казахстана, выступил Гурулев.



"И двух недель не прошло как главы парламентов Казахстана Кошанов и России Матвиенко договорились: "Обоюдно пресекать выпады о территориальной целостности" и вот теперь Казахстан косвенно обвиняет в запуске дронов российский депутат. Как это понимать? Болтовня…" - прокомментировал тогда ситуацию на своем Telegram-канале журналист Асет Матаев.