В Китае в этом году будет сдан в эксплуатацию беспилотный корабль

17:26 06.04.2024

26 марта, "Жэньминь жибао" онлайн -- Вам известно о беспилотном автомобиле, а знаете ли Вы, что есть беспилотный корабль?



В городе Далянь провинции Ляонин научно-исследовательская группа Китая создает передовой в мире беспилотный корабль.







Этот корабль одновременно можно использовать для научных исследований и обучения, это первое в Китае судно с двойным назначением – интеллектуально исследовательским и учебным. На корабле установлено более 15 тысяч автоматизированных точек управления, что в 30 с лишним раз больше по сравнению с обычным судном. Добавленные сети 4G и 5G обеспечивают быструю передачу больших данных.



Необходимо ввести пункт назначения, и беспилотный корабль автоматически отправляется в путь. Кроме этого, он обладает такими функциями, как автоматическая швартовка, интеллектуальное предотвращение столкновений, автоматическое определение среды плавания и ситуации с окружающими кораблями, это судно занимает передовое место в мире по уровню интеллектуализации.



В настоящее время проходят швартовые испытания корабля. В соответствии с темпом работы, в мае этого года начнется ходовое испытание, а в конце июня осуществится сдача и приемка корабля, затем начнется этап интеллектуального тестирования, научных исследований и интеллектуального обучения.



Согласно плану, в течение шести месяцев после сдачи этого корабля пройдет дистанционное управление на большом расстоянии на основе берегового базирования, а через год ожидается проведение автономных навигационных испытаний под наблюдением специалистов.