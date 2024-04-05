Токаев разогнал министров по регионам Казахстана бороться с потопом

18:34 06.04.2024

Олжас Бектенов и вице-премьеры направлены в регионы со сложной паводковой ситуацией



В сообщении пресс-службы главы правительства, по поручению Касым-Жомарта Токаева для стабилизации паводковой ситуации премьер-министр и вице-премьеры работают в регионах со сложной паводковой ситуацией.



Отмечено, что руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области.



Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр направляется в Северо-Казахстанскую область.



В свою очередь заместители премьер-министра Серик Жумангарин отправляется в Актюбинскую область, Нурлан Байбазаров – в Западно-Казахстанскую область.



"В ночь с 5 на 6 апреля заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев вылетел в Атыраускую область", – добавили в пресс-службе.



Ранее Олжас Бектенов проверил работы в Актюбинской области по ликвидации последствий паводков, а также готовность Восточно-Казахстанской области к возможным паводкам.



Анастасия Московчук