Токаев разогнал министров по регионам Казахстана бороться с потопом

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18:34 06.04.2024
Олжас Бектенов и вице-премьеры направлены в регионы со сложной паводковой ситуацией
В сообщении пресс-службы главы правительства, по поручению Касым-Жомарта Токаева для стабилизации паводковой ситуации премьер-министр и вице-премьеры работают в регионах со сложной паводковой ситуацией.
Отмечено, что руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр направляется в Северо-Казахстанскую область.
В свою очередь заместители премьер-министра Серик Жумангарин отправляется в Актюбинскую область, Нурлан Байбазаров – в Западно-Казахстанскую область.
"В ночь с 5 на 6 апреля заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев вылетел в Атыраускую область", – добавили в пресс-службе.
Ранее Олжас Бектенов проверил работы в Актюбинской области по ликвидации последствий паводков, а также готовность Восточно-Казахстанской области к возможным паводкам.
Анастасия Московчук