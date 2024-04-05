Мексика разрывает дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства в Кито

18:41 06.04.2024

Мексика объявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором после штурма полицией ее посольства в Кито, где с декабря 2023 года укрывается бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, сообщает Associated Press.



Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с заявлением, в котором назвал арест Гласа "авторитарным актом", а саму ситуацию со штурмом посольства - "вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики".



Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена сообщила в соцсети X, что несколько дипломатов получили ранения во время штурма здания и указала на нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.



Ранее стало известно, что полиция Эквадора ворвалась на территорию дипломатической миссии Мексики в Кито, чтобы задержать Гласа, которому вменяется взяточничество и коррупция. Глас получил убежище и проживал на территории посольства Мексики с декабря прошлого года.