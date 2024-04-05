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|Первая помидорная война. Россия возвращает на родину Узбекские томаты
18:59 06.04.2024
Около 20 тонн помидоров вернули из России в Узбекистан
5 апреля 2024
Около 20 тонн помидоров отправили из России обратно в Узбекистан. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает Asia-Today.news.
Согласно информации ведомства, в ходе проведения досмотра продукции должностным лицом Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" было установлено, что она заражена вирусом коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus).
Помидоры прибыли в Свердловскую область в конце марта.
Владельца груза привлекли к административной ответственности за нарушение Федерального закона "О карантине растений", а помидоры отправили обратно в страну, из которой они были привезены.