Иран приблизился к той "красной линии", когда он готов ударить по Израилю

20:33 06.04.2024 КИРИЛЛ СЕМЕНОВ



Израильские власти полагают, что удар Ирана в ответ на атаку иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля неизбежен и может произойти уже в эту пятницу, то есть в День Кудса, или День Иерусалима, который выпадает на последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает британское BBC. В ожидании ударов возмездия система GPS начала глушиться над территорией Израиля. Кроме того, военнослужащим ЦАХАЛ, проходящим службу в боевых частях, отказано в отпусках.



Риск дальнейшей эскалации в регионе как никогда высок.



У "красной черты"



Атака на консульство - уже не первый после начала наступления на Газу удар Израиля по Сирии, где ранее также гибли высокопоставленные иранские офицеры.



В декабре прошлого года в результате атак Израиля погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Рази Мусави, который отвечал за снабжение ливанской "Хезболлы" вооружениями. 20 января был убит генерал Садег Омидзаде, глава разведки сил "Кудс" в Сирии.



Но эти атаки были нацелены не на иранский правительственный объект, а на сирийские военные базы и штабы, где присутствовали иранские офицеры, или на объекты "Хезболлы", которые принимали иранских советников и инструкторов.



Однако прямой удар по иранскому консульству в Дамаске на этой неделе, в результате которого погибли генерал Мохаммад Реза Захеди, глава сил "Кудс" в Сирии и Ливане, его заместитель Мохаммад Хадж Рахими, Хоссейн Аминулла, главный иранский советник в Сирии, а также четыре других офицера, серьезным образом сдвигает "красные линии", если не сказать, что полностью их нарушает.



Прежде всего потому, что под удар попала непосредственно дипломатическая миссия Ирана, что само по себе является беспрецедентным актом агрессии и прямым нападением на Исламскую республику с учетом статуса дипломатического представительства как суверенной территории страны.



В связи с этим в среду Россия инициировала заседание Совета безопасности ООН, на котором предлагала подготовить заявление, осуждающее израильский удар как нападение на дипломатическую миссию. Однако США, Великобритания и Франция выступили против. Тем не менее даже Саудовская Аравия, еще недавно считавшаяся противником Ирана, выступила с осуждением израильской атаки на иранское консульство.



Однако главным вопросом остается то, будет ли Иран отвечать на израильский удар симметрично, то есть самостоятельно, или ассиметрично - то есть возложит эту миссию на своих региональных прокси.



Верховный лидер (рахбар) Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что Израилю "дадут пощечину". "Поражение сионистского режима в секторе Газа будет продолжаться, и этот режим будет близок к упадку и распаду", - сказал Хаменеи в своем обращении к официальным лицам страны в Тегеране. "Отчаянные усилия, подобные тем, которые они предприняли в Сирии, не спасут их от поражения. Конечно, за это им тоже дадут пощечину", - добавил он.



Из высказываний рахбара прямо не следует, будет ли Иран сам наносить удары по Израилю или же продолжит действовать руками своих союзников, лишь повысив интенсивность атак на еврейское государство.



Тем не менее сейчас Тегеран как никогда раньше приблизился к той "красной линии", когда он готов нанести удар непосредственно по территории Израиля.



Вряд ли уже можно будет ограничиться атаками на некие объекты израильской разведки "Моссад" в Иракском Курдистане, как это было раньше. Очевидно, что результат атаки в Дамаске - это не усилия некоей агентурной сети, а непосредственный удар ВВС ЦАХАЛ.



Поэтому удар иранскими баллистическими ракетами по израильской территории как никогда реален. Но он скорее будет носить весьма ограниченный "тактический характер", чтобы избежать риска полномасштабной войны.



В целом Иран, похоже, не намерен отказываться от своей тактики войны на истощение в отношении Израиля в надежде на то, что со временем режим Биньямина Нетаньяху еще больше сам себя изолирует и ослабит свою международную поддержку своими же действиями. В то же время Тегеран будет продолжать оказывать воздействие на Израиль, ослабляя его возможности в Газе через своих союзников, таких как ливанская "Хезболла" или хуситы.



Иран всегда стремился избегать прямой конфронтации с Израилем, предпочитая использовать для этого своих региональных прокси, и пока вряд ли готов отказаться от этой хорошо отлаженной стратегии, приносящей результаты.



При этом зачастую ответные действия Тегерана и находящихся под его эгидой сил "Оси сопротивления" затрагивали не столько Тель-Авив, сколько Вашингтон, так как целью атак проиранских сил служили прежде всего американские военные объекты в Сирии или Ираке.



Новый фронт и стратегия истощения



Однако на этот раз Исламской республике необходимо сделать так, чтобы ее ответ пришелся именно по Израилю. Ситуация заметно отличается от теракта в Кермане, когда Иран возложил ответственность за него как на США, так и на Израиль, хотя сам подрыв был выполнен руками террористов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).



Тогда обвинения строились на предположениях и косвенных уликах, сейчас же очевидна причастность Израиля к атакам, а значит, и ответ должен быть соответствующий.



Главный союзник Ирана, "Хезболла", уже располагает широким арсеналом различных ракет, беспилотников и прочих средств поражения и пока не задействовал их в полной мере в противостоянии с Израилем. Теперь же у "Хезболлы" появляется возможность активировать эти ресурсы.



Существуют и иные варианты действий, касающиеся открытия новых фронтов против еврейского государства. В частности, нельзя исключать массированных атак со стороны проиранского "Исламского сопротивления Ирака" с сирийской части Голанских высот, которые давно служат базой проиранских группировок.



Нападения могут осуществляться как с помощью РСЗО, иных типов ракет, так и новейшими беспилотниками, которые могут быть получены от Ирана. Вполне вероятно и использование штурмовых групп для вторжения на оккупированные Израилем Голаны.



Кроме того, удары по Израилю могут наноситься и через территорию Иордании со стороны Ирака силами того же "Исламского сопротивления".



Абу Али аль-Аскари, начальник службы безопасности иракского ополчения "Катаиб Хезболла", входящего в проиранское "Исламское сопротивление Ирака", заявил, что его силы готовы вооружить и обучить 12 тыс. ополченцев в Иордании для войны против Израиля. У Аль-Аскари даже есть план, как разрушить связи между Иорданией и Израилем, блокируя дороги и предотвращая доставку товаров.



"Если действия иракских ополченцев поставят в неловкое положение иракское правительство, мы сможем найти подходящие альтернативы", - заявил представитель "Катаиб Хезболла".



В Иордании, которая уже более двух недель борется с уличными демонстрациями против Израиля, были созваны срочные военные дискуссии, чтобы подготовить сценарий, в котором королевство станет новым фронтом для "оси сопротивления".



США не хотят эскалации



С другой стороны, массированное вторжение "Хезболлы" на территорию Израиля, вероятно, заставит вступить в конфликт и Соединенные Штаты. Нельзя исключать, что это является частью плана Нетаньяху.



Показательно, что удар Израиля произошел 1 апреля, сразу после виртуальной встречи, на которой израильские официальные лица согласились принять во внимание "опасения" США по поводу возможного вторжения в город Рафах на юге сектора Газа.



"Американская сторона выразила обеспокоенность по поводу различных действий в Рафахе. Израильская сторона согласилась принять эти опасения во внимание и провести последующие дискуссии между экспертами", - заявили в Белом доме. И добавили, что будут проведены дальнейшие обсуждения, в том числе еще одна встреча уже на следующей неделе.



Поэтому удар Тель-Авива по Дамаску - это вызов со стороны Израиля в адрес не только Ирана, но и США. Мол, если вы так опасаетесь эскалации с Ираном из-за Рафаха, прислушиваясь к своим "арабским друзьям", то мы сделаем новый виток противостояния с "Осью сопротивления" неизбежным. И тогда уже не будет иметь значения, начнет ЦАХАЛ атаку на Рафах или нет.



Можно сказать, что Вашингтон оказался фактически в заложниках у Тель-Авива и вынужден продолжать поддерживать его, несмотря на неприятие того, что делает режим Нетаньяху в Газе. Отказ в поддержке Израиля будет означать потерю политического будущего для любого из американских политиков.



Теперь же Израиль своим ударом по иранскому дипломатическому объекту может втянуть США в новое противостояние с Ираном. Притом что на этот раз конфликт может принять гораздо более опасные формы.



Опасаясь подобного сценария, США уже направили Ирану срочное сообщение о том, что Вашингтон непричастен к атаке.



Но этого может оказаться недостаточно для того, чтобы Соединенные Штаты могли избежать возмездия, направленного против их сил в регионе.



В частности, командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что утверждение Ирана об ответственности США за действия Израиля может положить конец паузе в нападениях проиранских ополченцев на американские войска, продолжающихся с начала февраля.



Он сказал, что пока не видит никакой конкретной угрозы американским войскам, но обеспокоен иранской риторикой, поскольку она создает повышенные риски.



В целом же Иран, скорее всего, воздержится от каких-либо действий, способных вывести эскалацию на новый уровень напряженности и будет и дальше использовать стратегию истощения режима Нетаньяху.



Тем более что, кроме удара по Дамаску, израильтяне нанесли и еще один, в Газе. Он унес жизни работников гуманитарной миссии, граждан западных стран, что также вызвало беспрецедентное осуждение действий Нетаньяху.



Все больший раскол между еврейским государством и его союзниками - США и странами Евросоюза - налицо. И для Ирана важно сохранить динамику недовольства действиями Израиля, чтобы не допустить восстановления консолидации западного мира. Источник - REGNUM

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