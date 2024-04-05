МИД Таджикистана опроверг слова Патрушева о вербовке наемников в посольстве Украины

20:40 06.04.2024

Пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади опроверг заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действиях на украинской стороне. Комментарий господина Самади есть в распоряжении ТАСС. По словам представителя МИДа, заявления Николая Патрушева "не имеют под собой никаких оснований".



Шохин Самади отметил, что "компетентные органы" Таджикистана принимают необходимые меры для "недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом". В комментарии господин Самади призвал воздерживаться от непроверенных заявлений, которые "способны ввести общественность в заблуждение".



4 апреля Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества заявил, что украинское посольство в Душанбе "осуществляет вербовочную работу" и привлекает наемников в интернациональные легионы, чтобы воевать против России.



По данным МВД Украины, за последние шесть лет украинский паспорт получили чуть более 500 выходцев из Таджикистана. В августе 2023 года глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода говорил, что около сотни граждан, отбывающих наказание в тюрьмах в России, были отправлены в зону боевых действий на Украине. The Washington Post писала, что по состоянию на февраль 2024 года численность интернационального легиона оценивалась в 20 тыс. человек из более чем 50 стран.