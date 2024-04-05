Под Жезказганом приземлился космический аппарат с первой белорусской космонавткой

23:48 06.04.2024

Космонавты с МКС приземлились в степи около Жезказгана



Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" 6 апреля совершил посадку в степи Казахстана, около Жезказгана, сообщает Zakon.kz.



