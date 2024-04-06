Макрон в поход собрался… Французы вспоминают слово maraudeur, - В.Бурт

00:19 07.04.2024

06.04.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Президент Франции Эммунуэль Макрон как заклинание повторяет, что войска Пятой республики собираются в Украину. По словам министра обороны Себастьяна Лекорню, в "незалежную" отправится несколько сотен бронемашин VAB и образцы системы ПВО Samp с ракетами класса "земля – воздух" Aster 30, которые намерены противодействовать российским гиперзвуковым "Кинжалам" и "Цирконам".



При этом многие – не только российские, но и зарубежные специалисты – считают, что Вооруженные силы РФ успешно справятся с иностранными монстрами. И с зарубежными легионерами.



Макрон может распоряжаться только одной военной группой – это Иностранный французский легион, состоящий из 9 тысяч человек. Так считает военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, на Украину могут отправиться до двух тысяч служивых.



Неужели Макрон верит, что этот небольшой контингент с ограниченным и, мягко говоря, не очень современным вооружением (бронемашины VAB начали выпускаться с 1976 года) сможет переломить ход СВО, который все больше склоняется против Украины? Кстати, об этом больше говорят на Западе, нежели в России. К примеру, Тhe Economist пишет, что "существует тревожная вероятность того, что новый мощный натиск России в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону Украины и проникнуть вглубь страны". Далее звучит опасение, что летом русская армия предпримет более мощное и результативное наступление.



Однако две тысячи французских военных Париж собирается отправить на Украину только на первом этапе. В дальнейшем в "незалежной" может разместиться 20-тысячный контингент. Об этом заявил начальник штаба сухопутных войск страны генерал Пьер Шилль.



Вот это уже серьезная сила. Причем Макрон настолько самоуверен, что считает в случае столкновения французов и русских вмешательство НАТО или США не потребуется. Мол, сами справимся. Неужели и впрямь хочет попробовать?



Характерно, что США заверили, что не будут посылать своих солдат на Украину. Так же как Великобритания, Италия и Германия. Так почему же так петушится Франция?



Быть может, Макрон хочет вдохновить Европу на поход против России? Или так задумано в НАТО – он начинает, остальные присоединяются? Есть и другая версия, при которой французы увязают на Украине, несут большие потери и союзники по альянсу вынуждены прийти им на помощь…



Так или иначе, с каждым днем высказывания французского президента становятся все более агрессивными. Сначала он лишь допускал присутствие французских войск на Украине. Сейчас уже говорит о грядущем военном столкновении с Россией. Le Monde пишет, что недавно на закрытом мероприятии в Елисейском дворце Макрон сказал: "В любом случае, мне придется послать некоторых ребят в Одессу".



Слова брошены с такой легкостью, что кажется, что глава Франции собирается отправлять своих солдат загорать и купаться в Ниццу, Канны или Сен-Тропе. Но ведь речь идет о чужой, суверенной стране! Потрясающая наглость…



Что же до Одессы, то этот город хорошо знаком предкам нынешних французских военных! В декабре 1917 года, незадолго до начала военной интервенции Великобритания и Франция разделили территорию России на сферы влияния. То есть где кому хозяйничать и безобразничать! Потомкам галлов досталась территория к северу от Черного моря.



2 декабря 1918 года в Одессу прибыл французский линкор "Мирабо". Спустя несколько дней в порту высадились 3000 французских солдат и офицеров. Оккупанты также расположились в Херсоне, Николаеве, Севастополе. Лидеры Белого движения надеялись, что союзники вместе с ними будут сражаться против большевиков. Но у пришельцев были совсем другие планы. Грабительские…



За время своей 103-дневной оккупации французы вывезли из Крыма примерно 60 тысяч тонн зерна, 13 тысяч тонн соли, 5 тысяч тонн льна, табака и шерсти. Отменно поживились мародеры и в Одессе – присвоили 120 торговых судов с различным имуществом, товарами и более сотни транспортов. Опустошению подвергся почти весь русский торговый флота на Черном море!



То, что французы не смогли утащить, уничтожили: взорвали 5 русских линкоров и затопили 11 подводных лодок. Барон Петр Врангель увел из Крыма более двух десятков военных судов, свыше 100 пароходов и транспортов. Но все это у него забрали французы. Впрочем, грабили не только они, но и англичане, американцы, чехи, японцы… Наверняка потомки солдат французского корпуса интервентов начала ХХ века вспоминают слово maraudeur и готовятся поддержать "традицию". Их больше волнует будущая добыча и гораздо меньше – судьба Украины.



Газета Le Figaro описала пять возможных сценариев военного присутствия Франции на Украине. Согласно первому, войска помогут построить на Украине военные заводы как для производства, так и для оперативного обслуживания. Но они могут стать главной мишенью русской армии. Поэтому, считает Le Figaro, предприятия в соседней c Украиной стране НАТО могут быть более эффективными.



Второй вариант, при котором военные занимаются обезвреживанием мин, готовят специалистов. Привлекает внимание третий сценарий – это защита Одессы. Это будет означать, что французская армия направит войска для обеспечения наземной и воздушной безопасности в Одессу. Если учесть, что этот город является вероятной целью Вооруженных сил РФ, то именно здесь возможно столкновение интервентов с русской армией. На опасность "прямой конфронтации" указывает, к примеру, генерал Франсуа Шованси и предупреждает, что это "сопряжено с огромным риском и затратой значительных ресурсов".



Но, конечно, не только он осознает опасность пока еще словесных маневров главы Пятой республики. Говорят об этом и другие, в частности глава парламентской группы "Национальное объединение" Марин Ле Пен: "Макрон играет в военачальника, но это жизни наших детей, о которых он говорит с таким легкомыслием". Кстати, согласно опросам, против отправки французских военных выступают 76 процентов жителей страны, среди которых представители разных политических взглядов.



Самый веский аргумент против надвигающейся авантюры, который звучит все чаще, это серьезные потери, которые могут вызвать настоящее потрясение во французском обществе. И привести к очередному серьезному падению рейтинга президента. Впрочем, уже можно говорить о полной дискредитации Макрона.



Еще два варианта участия армии Франции в конфликте, по мнению Le Figaro, – создание так называемой защитной зоны и участие в "окопной войне". О том, что произойдет в этих случаях, не надо даже гадать. Тем не менее о подобном развитии событий политики Франции рассуждают вполне серьезно. Этих наивных людей, как шаловливых детей, вразумляет профессор права Университета Лаваль в Квебеке Жюлия Гриньон: "Если мы бросим вооруженные силы на борьбу с общим врагом, то станем стороной конфликта". А это будет равносильно объявлению войны. Вы понимаете это, господа?



Пока ответ отрицательный.



В заключение отрывок из интервью заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого французскому телеканалу BFMTV: "…мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. За все время конфликта на Украине там побывало 13 тысяч наемников, в том числе 367 французов. 147 из них ликвидированы. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать".



Сказано это было по-французски, чтобы все французы поняли.